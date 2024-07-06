2Drots и «БроукБойз» встретятся в финале Медиалиги. Оба клуба сыграют в Кубке России

2Drots вышли в финал Winline Медиалиги, спасшись на последних секундах.

За победу в МФЛ-5 в решающем матче команда тренера Дмитрия Кузнецова встретится с « ».

Сегодня в ответной игре 1/2 финала 2Drots в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов) обыграли «Титан» (1:0, 4:2 Б, первый матч – 1:2).

2D спаслись в самой концовке матча, когда уже истекло чистое время: при счете 0:0 после подачи с углового забил пришедший в штрафную соперника вратарь Дмитрий Сычев.

Для «самураев» этот финал МФЛ станет четвертым за пять сезонов. До этого в двух финалах 2Drots побеждали и в одном потерпели поражение.

С «Броуками» 2D в финале встретятся впервые. Год назад команды встречались в финале МКС – волевую победу тогда одержали «дроты».

Оба клуба сыграют в следующем розыгрыше Кубка России как финалисты Медиалиги.

Финал МФЛ-5 состоится 15 июля. Место проведения матча лига объявит позже.