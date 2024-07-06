2Drots и «БроукБойз» встретятся в финале Медиалиги. Оба клуба сыграют в Кубке России

Теги 2Drots Winline Медиалига БроукБойз календарь Медиафутбол

2Drots вышли в финал Winline Медиалиги, спасшись на последних секундах.

За победу в МФЛ-5 в решающем матче команда тренера Дмитрия Кузнецова встретится с «БроукБойз».

Сегодня в ответной игре 1/2 финала 2Drots в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов) обыграли «Титан» (1:0, 4:2 Б, первый матч – 1:2).

2D спаслись в самой концовке матча, когда уже истекло чистое время: при счете 0:0 после подачи с углового забил пришедший в штрафную соперника вратарь Дмитрий Сычев.

Для «самураев» этот финал МФЛ станет четвертым за пять сезонов. До этого в двух финалах 2Drots побеждали и в одном потерпели поражение.

С «Броуками» 2D в финале встретятся впервые. Год назад команды встречались в финале МКС – волевую победу тогда одержали «дроты».

Оба клуба сыграют в следующем розыгрыше Кубка России как финалисты Медиалиги.

Финал МФЛ-5 состоится 15 июля. Место проведения матча лига объявит позже.

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9 комментариев
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Там каждый матч финальный?
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Кожаный мяч
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уже никому не интересно
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За 2drots 🤘🤘🤘
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Ответ andrey.elsukov25@gmail.com
Кожаный мяч
ждём хет-трик от легендарного Гены Букина🤞
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