Нидерланды впервые с 2004 года сыграют в полуфинале Евро – с Англией

Сборная Нидерландов 20 лет спустя возвращается в полуфинал Евро.

Команда Роналда Кумана сегодня одолела Турцию (2:1) в 1/4 финала и 10 июля встретится с Англией в следующем раунде.

В последний раз доходили до полуфинала чемпионата Европы в 2004 году. Тогда они уступили Португалии.

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