Нидерланды впервые с 2004 года сыграют в полуфинале Евро – с Англией
Сборная Нидерландов 20 лет спустя возвращается в полуфинал Евро.
Команда Роналда Кумана сегодня одолела Турцию (2:1) в 1/4 финала и 10 июля встретится с Англией в следующем раунде.
В последний раз Нидерланды доходили до полуфинала чемпионата Европы в 2004 году. Тогда они уступили Португалии.
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А так, Англии и Нидерландам повезло по сетке, пока в другой части сетки топы стали выбирать друг друга еще на 1/4 стадии.
На предидущим Евро в Германии в 1988 году ван Бастен с хет-триком отправил Англию домой фактически