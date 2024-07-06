Нидерланды впервые с 2004 года сыграют в полуфинале Евро – с Англией

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Турции по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Нидерландов 20 лет спустя возвращается в полуфинал Евро.

Команда Роналда Кумана сегодня одолела Турцию (2:1) в 1/4 финала и 10 июля встретится с Англией в следующем раунде.

В последний раз Нидерланды доходили до полуфинала чемпионата Европы в 2004 году. Тогда они уступили Португалии.

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43 комментария
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Саутгейт - Куман. Тактическая дуэль мечты.
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Безобразная игра в обороне, всей командой обороняются и при этом умудряются терять оппонентов, терять позиции и откровенно пожарить! Скорости нулевые, куча брака и обрезов. Сборная турции на удивление выглядела вышкаленой, отлаженной и дисциплинированной. Вообщем срочно делать выводы!!!! Всех с победой!
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При всей симпатии к Нидерландам против гения Саутгейта шансы минимальны. Гроссмейстер Гарет сделает все красиво (сообразно своим непопсовым представлениям о прекрасном).
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Ответ Carver
Голландия послабее Швейцарии будет, но в третий раз подряд Англии может и не повезти так, шансы точно есть
С каких пор Голландия стала слабее Швейцарии? Что Швейцария показала на этом турнире кроме победы над мертвой Италией?
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Ответ gninnur esrever*
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Увы, но в раме не Ван Брекелен и Ван дер Сар
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Ответ knvb90
Безобразная игра в обороне, всей командой обороняются и при этом умудряются терять оппонентов, терять позиции и откровенно пожарить! Скорости нулевые, куча брака и обрезов. Сборная турции на удивление выглядела вышкаленой, отлаженной и дисциплинированной. Вообщем срочно делать выводы!!!! Всех с победой!
Там Куман, какие выводы?
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Даёшь финал Испания -- Голландия!
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Ответ Carver
Швейцарию никто лицом об газон на турнире не возил, в отличие от Голландии в матчах с Австрией и Турцией
ну турки и не возили откровенно говоря. Равная игра. С австрийцами матч в группе и тут вопрос, где Австрия, а где голландцы сейчас. Так что, посмотрим матч
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Ответ waleri
36-летний Тим Крул вроде еще не закончил (числится в "Лутоне")
Легендарная замена
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Медали есть, уже что-то. Но для Голландии этого исторически мало
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Ответ CuoreRossonero
Ван дер Сар в 2000 не особо тащил. Тут скорее своего Тольдо готовить или Мартинеса)
36-летний Тим Крул вроде еще не закончил (числится в "Лутоне")
+3
0
+3
Ответ waleri
Увы, но в раме не Ван Брекелен и Ван дер Сар
Ван дер Сар в 2000 не особо тащил. Тут скорее своего Тольдо готовить или Мартинеса)
+4
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+3
К сожалению, еще когда сетка плей-офф стала известна, такой полу-финал в этой части сетки был прогнозируемым и ожидаемым. Были определенные надежды на Швейцарию и Австрию, потом по итогу на Швейцарию и Турцию, но это все же не топ-сборные и они не смогли прыгнуть выше головы.

А так, Англии и Нидерландам повезло по сетке, пока в другой части сетки топы стали выбирать друг друга еще на 1/4 стадии.
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Ответ Pasta
К сожалению, еще когда сетка плей-офф стала известна, такой полу-финал в этой части сетки был прогнозируемым и ожидаемым. Были определенные надежды на Швейцарию и Австрию, потом по итогу на Швейцарию и Турцию, но это все же не топ-сборные и они не смогли прыгнуть выше головы. А так, Англии и Нидерландам повезло по сетке, пока в другой части сетки топы стали выбирать друг друга еще на 1/4 стадии.
Скажу больше, что как только была известна сетка, уже финал Англия Франция стал прогнозируемым и ожидаемым, сейчас только чудо модет помешать этому "прекрасному" матчу
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Ответ andypetr_1
Тут можно вспомнить Голландию-2008, вышедшую в четверть из группы смерти с Францией (ЧМ), Италией и Румынией с первого места и с 1 пропущенным мячом. Спасибо "гениальному" Ван Бастену, который на последнюю игру группы выставил второй состав, лидеры 10 дней не играли. Поэтому у нас бронза, а голландцы остались с призом зрительских симпатий.
Тренер ван Бастен ни чета игроку ван Бастену:)

На предидущим Евро в Германии в 1988 году ван Бастен с хет-триком отправил Англию домой фактически
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Уверен Англия пройдёт их
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Ответ Homelander_666
А бронзовые медали ещё вручают?
Да, полуфиналистам
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С детства, 1978г,за Голландию. Надеюсь на финал Испания -Голландия. Франция и Англия с их анти футболом домой!
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Ответ Homelander_666
А бронзовые медали ещё вручают?
Два комплекта, так как матча за третье место нет. Ну и церемонии нет, соответственно.
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Ответ Expert
Тренер ван Бастен ни чета игроку ван Бастену:) На предидущим Евро в Германии в 1988 году ван Бастен с хет-триком отправил Англию домой фактически
Золотой мяч не зря же дали :)
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Ответ Dovlet Abayev
Что прекрасного в этом матче обе сборные мертвые
Поэтому там кавычки
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Ответ alexmixer9
Скажу больше, что как только была известна сетка, уже финал Англия Франция стал прогнозируемым и ожидаемым, сейчас только чудо модет помешать этому "прекрасному" матчу
Что прекрасного в этом матче обе сборные мертвые
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Ответ Ansu Fati
Как фанат Барселоны посылаю объятия и желаю запастись терпением к футболу Кумана
Куман был там и до Барсы, так что фанаты оранжевых давно привыкли 😂
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Ответ knvb90
Безобразная игра в обороне, всей командой обороняются и при этом умудряются терять оппонентов, терять позиции и откровенно пожарить! Скорости нулевые, куча брака и обрезов. Сборная турции на удивление выглядела вышкаленой, отлаженной и дисциплинированной. Вообщем срочно делать выводы!!!! Всех с победой!
Как фанат Барселоны посылаю объятия и желаю запастись терпением к футболу Кумана
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Ответ Усатый КозлоБык
Фартовый физрук Куман🤡 Сетка изи
Кто виноват, что кто по идее должен был выигрывать группу, тот этого не сделал?! Так бы Франция была в сетке с Англией, Бельгия туда же.
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Вроде громкая вывеска, а в плей-офф ЧМ и ЧЕ ни разу такой пары не было
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Ответ deligy
Медали есть, уже что-то. Но для Голландии этого исторически мало
А бронзовые медали ещё вручают?
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Ответ Santyaga968
ну турки и не возили откровенно говоря. Равная игра. С австрийцами матч в группе и тут вопрос, где Австрия, а где голландцы сейчас. Так что, посмотрим матч
Посмотрим, хочется верить в Голландию
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В 1/2 только топы. Несмотря на унылый чемп должно быть интересно
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