Евгения Медведева анонсировала ледовое шоу в честь своего 25-летия.

19 ноября двукратной чемпионке мира по фигурному катанию исполнится 25 лет.

«Большую часть моей жизни занимает спорт, сейчас большее количество моего времени занимает один очень важный проект. Я так волнуюсь сейчас, вы не представляете...

Думаю, многие любители фигурного катания и люди, которые следят за моим творчеством, знают, что мне в этом году 25 лет исполняется, у меня юбилей. Поэтому я приглашаю вас всех на мой день рождения на ледовую «ЦСКА-Арену» 15 ноября в семь вечера, это ледовое шоу приурочено к моему юбилею.

Я никогда не думала, что когда-то приду к такому формату, но мы уже довольно давно готовили этот сюрприз, сегодня готова анонсировать свое ледовое шоу. Оно будет отличаться от того, что вы видели до этого, оно будет высокотехнологичным, и в нем будут использоваться передовые технологии», – сказала .

«Мне, наверное, очень хотелось бы все шоу откатать самой, но здоровья не хватит. У нас ледовые шоу по 2-2,5 часа. Я, конечно, постараюсь занять собой это пространство, но в моем шоу будет очень много наших талантливых, успешных, звездных фигуристов как прошлого, так и сегодняшнего дня. Поэтому приходите, вы сами все увидите. Уверена, это шоу для вас будет очень интересным», – добавила фигуристка.