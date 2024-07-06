Евгения Медведева анонсировала ледовое шоу в честь своего 25-летия

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева анонсировала ледовое шоу в честь своего 25-летия.

19 ноября двукратной чемпионке мира по фигурному катанию исполнится 25 лет.

«Большую часть моей жизни занимает спорт, сейчас большее количество моего времени занимает один очень важный проект. Я так волнуюсь сейчас, вы не представляете...

Думаю, многие любители фигурного катания и люди, которые следят за моим творчеством, знают, что мне в этом году 25 лет исполняется, у меня юбилей. Поэтому я приглашаю вас всех на мой день рождения на ледовую «ЦСКА-Арену» 15 ноября в семь вечера, это ледовое шоу приурочено к моему юбилею.

Я никогда не думала, что когда-то приду к такому формату, но мы уже довольно давно готовили этот сюрприз, сегодня готова анонсировать свое ледовое шоу. Оно будет отличаться от того, что вы видели до этого, оно будет высокотехнологичным, и в нем будут использоваться передовые технологии», – сказала Медведева.

«Мне, наверное, очень хотелось бы все шоу откатать самой, но здоровья не хватит. У нас ледовые шоу по 2-2,5 часа. Я, конечно, постараюсь занять собой это пространство, но в моем шоу будет очень много наших талантливых, успешных, звездных фигуристов как прошлого, так и сегодняшнего дня. Поэтому приходите, вы сами все увидите. Уверена, это шоу для вас будет очень интересным», – добавила фигуристка.

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102 комментария
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Жду с нетерпением, на 15.11 отпуск взял
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+22
Ответ Max Zdanov
Комментарий скрыт
Это же так просто организовать свое шоу сразу же, как только вышло известие о шоу Загитовой. Просто раз плюнуть и шоу готово. И Арена, и дата, и концепция и деньги и фигуристы.
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Ответ Саня Наз
Комментарий скрыт
Зачем?). Шоу совершенно не пересекаются. Ни по теме, ни по локации.
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Отличный подарок себе и зрителям
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И это здорово. Уверена, что у Жени и её друзей получится прекрасное шоу. Уже завидую тем зрителям, которые придут на ЦСКА-Арену 15 ноября
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Ура! К 25 летию нас ждет сюрприз!
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Ура!!! Я только недавно думала, как же мы отметим юбилей, ведь последние 2 года отмечали дни рождения Жени очень громко). Медвеботы, общий сбор!!! Зажгем😁
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Ответ Девочка с севера
Комментарий скрыт
Вас насильно на все шоу водят смотреть? Нет возможности отказаться?
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+15
Вау!!! Очень хочется увидеть легендарные номера!
+20
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+14
Прекрасная новость, надеюсь покажут по ТВ, все-таки юбилей у Жени, а она легенда мирового ФК!
+22
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+14
Ответ Илларион
Прекрасная новость, надеюсь покажут по ТВ, все-таки юбилей у Жени, а она легенда мирового ФК!
Первый канал в спонсорах. Наверное, будет как-то освещать шоу
+18
-4
+14
Так вот почему платье было, супер
+15
-2
+13
Ответ Max Zdanov
Ну справедливости ради шоу не через неделю и даже не через месяц будет, на организацию времени достаточно.
Поэтому уже и дата известна и на это время ЦСКА Арену предоставили и спонсоры за неделю уже к Жене в ряд выстроились. Ну, что. Крута Женя за неделю такую работу провернуть.
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Ответ Ева Винер
Так получается тоже не на свои деньги делает?🤔
А кто то на свои делает? Есть примеры? Нужно олигархом быть, чтобы на свои делать
+14
-1
+13
Ответ Аврора кубик
На сегодняшний день самая прекрасная новость!! Урааа!!! Ноябрь, я тебя уже жду😍
Мы на низком старте, дайте нам билеты!😁
+13
0
+13
Ответ Девочка с севера
Комментарий скрыт
Да не ходите, не смотрите и будет вам счастье
+21
-8
+13
Ответ Девочка с севера
Комментарий скрыт
Посмотрим, кому интересно. Может и будет что то новое. Новизна уже в том, что это первое шоу Евгении.
+15
-2
+13
Ответ Ливия
Комментарий удален модератором
Кстати да, поддержка мощная. Это здорово.
+15
-2
+13
Ответ Аврора кубик
На сегодняшний день самая прекрасная новость!! Урааа!!! Ноябрь, я тебя уже жду😍
И я жду!
+14
-1
+13
Очень рада, что будет шоу к Юбилею Жени! В прошлом году премьера фильма, в этом году еще интереснее. И хорошо, что времени на подготовку достаточно много, можно ждать качественное шоу.
+18
-5
+13
Как я рада за Женю!
Свое шоу, в Москве, на день рождения. Уже и известные фигуристы анансированы, и артисты.
Умничка.
+22
-9
+13
Ответ Олег Петровв
Комментарий скрыт
В Казани Женя была на мероприятии Движения Первых, с которыми сотрудничает. Остальной бред без комментариев.
+14
-2
+12
В этом году ничего лучше уже не будет. Жду.
+19
-7
+12
Ответ Аленка_76
Очень круто! Шикарный подарок Женя себе и свои поклонникам делает на свой юбилей! Очень жду теперь 15 ноября)
На сегодняшний день самая прекрасная новость!! Урааа!!! Ноябрь, я тебя уже жду😍
+15
-3
+12
Ответ Ливия
Первый канал в спонсорах. Наверное, будет как-то освещать шоу
Надеюсь по телевизору покажут. Но я в любом случае вживую посмотрю. Как только откроется продажа билетов, сразу куплю. Главное не прозевать хорошие места.
+13
-2
+11
25 лет это прекрасный юбилей и замечательный возраст. Каждый его отмечает как посчитает нужным и это запомнится на долгие годы. Женя решила отметить свой юбилей таким образом.
+14
-3
+11
Ответ Девочка с севера
Комментарий скрыт
Так не смотрите
+13
-2
+11
Ответ Max Zdanov
Комментарий скрыт
Ага. Женя поди даже дышит потому лишь только, что Загитова тоже дышит..
+14
-3
+11
Ответ Ливия
Как я рада за Женю! Свое шоу, в Москве, на день рождения. Уже и известные фигуристы анансированы, и артисты. Умничка.
Отличный подарок для всех поклонников 🔥❤️
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-1
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Ответ Agura
Из АП никого не будет?
Женя про участников шоу ещё не говорила.
Просто анонсировала свое шоу пока
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