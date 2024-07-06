Игорь Семшов: «Есть много ребят, отдавших себя российскому футболу, но остающихся не у дел. На их место приходят тренировать даже по мячу не бившие. Обидно»

Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Футбол

Игорь Семшов поделился размышлениями о доверии к российским тренерам.

– С доверием российским тренерам и раньше были проблемы. Когда вы играли за «Динамо», Андрея Кобелева уволили после победного матча и заменили на Миодрага Божовича, с которым команда ничего не выиграла.

– Тогда таких рокировок было все-таки меньше.

Больше тогда доверяли российским специалистам. Скажем, тот, кто хорошо работал в дубле, потихоньку поднимался наверх.

Но иногда, если российского тренера, который только закончил играть, поработал где-то помощником, ставят работать во Вторую или Первую лигу, а при удачном стечении обстоятельств в РПЛ, тут же начинаются комментарии, в том числе от журналистов, что у него нет опыта.

А где он его наберется? Игроки ведь тоже не сразу становятся лучшими. Но через практику на высшем уровне прогрессировали. Вот так же и с тренерами надо.

Они же не из других видов спорта приходят. Через набивание шишек опыт и приходит. Хиддинк, Капелло и Анчелотти тоже не сразу стали великими тренерами.

Но если не давать практиковаться своим, меняя их на ничего не добившихся зарубежных специалистов, то наш тренерский цех не будет развиваться.

И я даже про себя не хочу говорить – есть много других ребят, отдавших себя российскому футболу, но остающихся не у дел.

А на их место иногда приходят тренировать люди, даже по мячу не бившие. Мне обидно, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

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31 комментарий
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Болезнь Мостового стала распространяться… как бы новая пандемия не началась …
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+49
На их место приходят люди, которые с 20 лет тренируют детей, получая зарплаты, за которые Семшов и Мостовой даже с кресла не встанут.
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Ещё один. Откуда вы такие берётесь? Раз по мячу бил, то должны тренером без разговоров назначать? Вот например, тренер из Тьери Анри совершенно никакой, хотя игроком был великим.
+19
-1
+18
Пискля
+10
-1
+9
Ответ А ты?
Болезнь Мостового стала распространяться… как бы новая пандемия не началась …
мостовиуноз
+7
-1
+6
Ответ Иван Висс
мостовиуноз
Чекавид
+7
-2
+5
Верю, придёт день, и все эти люди сами устанут от своего нытья
+5
-1
+4
Ответ Willy Kambwala
Пискля
какое хорошее слово напомнил)
+3
0
+3
Ответ lightrip
Чекавид
Абаскалиоз
+4
-1
+3
От того, что ты пинаешь мяч 20 лет, у тебя атрофируется мозг и ты даже понять не можешь, почему в спорт приходят ботаники
+3
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+3
Ещё одного товарища Мостовой укусил
+2
0
+2
Ответ Турбомарсоход
Ещё один. Откуда вы такие берётесь? Раз по мячу бил, то должны тренером без разговоров назначать? Вот например, тренер из Тьери Анри совершенно никакой, хотя игроком был великим.
Или Маттеус.
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Это корова Мостового! И он ее доит!
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Игорь Мостовой
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В смысле те, кто и "начеканить не сможет", верно? У этих ребят, похоже, уровень футбольной компетенции любого человека измеряется в том, сколько раз он может начеканить 😅
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Ответ Иван Шуткин
Семак, только прокачивает себя, попадая в разные обстоятельства, но при этом вводит победителем. 90 процентов не работают даже сезон в РПЛ, потому что без понятия, как решать проблемы и создавать новые возможности с тем кто есть. Так у него было и в Уфе. Только не надо писать, что у него состав сильней в Зените, всех этих ребят нужно синхронизировать, а умеет делать только настоящий тренер. Саутгейт имеет суперзвезд во всех линиях, а толку нет, потому не понимает, как их использовать во благо команды, поэтому по полю бегает 11 человек, которые друг вообще не понимает.
Чушь какая. Никуда он себе не прокачивает, все его чисто тренерские проблемы кочуют из сезона в сезон. И в Уфе у него ничего такого прям тренерского не было.
+1
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+1
Ответ А ты?
Болезнь Мостового стала распространяться… как бы новая пандемия не началась …
Мостовирус - 24
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отдавшие себя за деньги, но ничего не принесшие российскому футболу - ни развития, ни славы
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Саня Мостовой укусил или просто пили вместе?
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Синдром мостового
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комично представить как тренер с голосом семшова и его мировоззрением даёт установку)
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Ты вроде попробовал. Получилось?
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Семшов это Вам не Абаскаль чеканить умеет говорит Мостовой
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Семшов зашёл в рюмочную к Мостовому и Канчельскису?
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Все носите маски, Московид снова в деле
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Ответ А ты?
Болезнь Мостового стала распространяться… как бы новая пандемия не началась …
Игорь просто тоже начал на Матч ТВ регулярно "работать" "экспертом". Наверняка эти факты связаны между собой. Типа если можно не работать тренером, а просто ныть о том, что не дают работать тренером и за это получать бабки... Звучит как выгодная сделка)
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Его Мостовой покусал?
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Ответ Турбомарсоход
Ещё один. Откуда вы такие берётесь? Раз по мячу бил, то должны тренером без разговоров назначать? Вот например, тренер из Тьери Анри совершенно никакой, хотя игроком был великим.
Руд Гуллит ещё хуже тренер
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Царь, в твоем ряду прибыло
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Я школу с медалью закончил, и бесит, что жизнью рулят троечники 😂😂😂
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