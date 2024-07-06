Игорь Семшов: «Есть много ребят, отдавших себя российскому футболу, но остающихся не у дел. На их место приходят тренировать даже по мячу не бившие. Обидно»

Игорь Семшов поделился размышлениями о доверии к российским тренерам.

– С доверием российским тренерам и раньше были проблемы. Когда вы играли за «Динамо», Андрея Кобелева уволили после победного матча и заменили на Миодрага Божовича, с которым команда ничего не выиграла.

– Тогда таких рокировок было все-таки меньше.

Больше тогда доверяли российским специалистам. Скажем, тот, кто хорошо работал в дубле, потихоньку поднимался наверх.

Но иногда, если российского тренера, который только закончил играть, поработал где-то помощником, ставят работать во Вторую или Первую лигу, а при удачном стечении обстоятельств в РПЛ, тут же начинаются комментарии, в том числе от журналистов, что у него нет опыта.

А где он его наберется? Игроки ведь тоже не сразу становятся лучшими. Но через практику на высшем уровне прогрессировали. Вот так же и с тренерами надо.

Они же не из других видов спорта приходят. Через набивание шишек опыт и приходит. Хиддинк, Капелло и Анчелотти тоже не сразу стали великими тренерами.

Но если не давать практиковаться своим, меняя их на ничего не добившихся зарубежных специалистов, то наш тренерский цех не будет развиваться.

И я даже про себя не хочу говорить – есть много других ребят, отдавших себя российскому футболу, но остающихся не у дел.

А на их место иногда приходят тренировать люди, даже по мячу не бившие. Мне обидно, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

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