Италия, Украина, Косово, Польша, Турция, Уэльс, Дания и еще 9 сборных сыграют в стыковых матчах отбора ЧМ-2026
Определились участники европейских стыковых матчей отбора на ЧМ-2026.
В число участников стыковых матчей от Европы за право сыграть на ЧМ-2026 вошли Италия, Украина, Косово, Польша, Дания, Турция, Уэльс, Словакия, Чехия, Албания, Босния и Герцеговина и Ирландия, занявшие вторые места в своих отборочных группах.
К ним присоединятся четыре команды с лучшим рейтингом в Лиге наций – Румыния, Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония.
Сеяные:
1-я корзина: Италия, Дания, Турция, Украина
2-я корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия.
Несеяные:
3-я корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово
4-я корзина: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия.
Жеребьевка стыковых матчей состоится 20 ноября. Полуфинальные игры пройдут 26 марта 2026 года, финалы – 31-го.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
