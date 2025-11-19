  • Спортс
  • Италия, Украина, Косово, Польша, Турция, Уэльс, Дания и еще 9 сборных сыграют в стыковых матчах отбора ЧМ-2026
Италия, Украина, Косово, Польша, Турция, Уэльс, Дания и еще 9 сборных сыграют в стыковых матчах отбора ЧМ-2026

Определились участники европейских стыковых матчей отбора на ЧМ-2026.

В число участников стыковых матчей от Европы за право сыграть на ЧМ-2026 вошли Италия, Украина, Косово, Польша, Дания, Турция, Уэльс, Словакия, Чехия, Албания, Босния и Герцеговина и Ирландия, занявшие вторые места в своих отборочных группах.

К ним присоединятся четыре команды с лучшим рейтингом в Лиге наций – Румыния, Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония.  

Сеяные:

1-я корзина: Италия, Дания, Турция, Украина

2-я корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия. 

Несеяные:

3-я корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

4-я корзина: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия. 

Жеребьевка стыковых матчей состоится 20 ноября. Полуфинальные игры пройдут 26 марта 2026 года, финалы – 31-го. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
