Баллак о неназначенном пенальти на Кукурелье: «Нет более очевидной игры рукой. Нет пространства для интерпретаций, все совершенно ясно»

Михаэль Баллак не согласен с решением не назначать пенальти в ворота Испании.

Главный судья матча между сборными и Германии (2:1) в 1/4 финала Евро-2024 Энтони Тэйлор не выявил нарушения правил в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.

«В футболе нет более очевидной игры рукой. Более очевидной игры рукой, когда кто-то бьет по воротам, а игрок с отставленной рукой блокирует этот удар или мешает голу.

Любой навес, когда мяч попадает в руку с метра, проверяется, и назначается пенальти. А здесь все совершенно ясно. И почему? Нет никакого пространства для интерпретации, чтобы не проверять эту игру рукой», – сказал бывший игрок сборной Германии.

Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом

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