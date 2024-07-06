Баллак о неназначенном пенальти на Кукурелье: «Нет более очевидной игры рукой. Нет пространства для интерпретаций, все совершенно ясно»
Михаэль Баллак не согласен с решением не назначать пенальти в ворота Испании.
Главный судья матча между сборными Испании и Германии (2:1) в 1/4 финала Евро-2024 Энтони Тэйлор не выявил нарушения правил в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурелье после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.
«В футболе нет более очевидной игры рукой. Более очевидной игры рукой, когда кто-то бьет по воротам, а игрок с отставленной рукой блокирует этот удар или мешает голу.
Любой навес, когда мяч попадает в руку с метра, проверяется, и назначается пенальти. А здесь все совершенно ясно. И почему? Нет никакого пространства для интерпретации, чтобы не проверять эту игру рукой», – сказал бывший игрок сборной Германии.
Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
игра рукой была? - была
оффсайд до этого был? - был
кросс недополучил 4 желтых? - недополучил.
если всё остальное передергивание, то почему игра рукой не передергивание?