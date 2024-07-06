Баллак о неназначенном пенальти на Кукурелье: «Нет более очевидной игры рукой. Нет пространства для интерпретаций, все совершенно ясно»

Теги Михаэль Баллак Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу судьи Евро-2024 Энтони Тэйлор Марк Кукурелья Джамал Мусиала Футбол

Михаэль Баллак не согласен с решением не назначать пенальти в ворота Испании.

Главный судья матча между сборными Испании и Германии (2:1) в 1/4 финала Евро-2024 Энтони Тэйлор не выявил нарушения правил в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурелье после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы. 

«В футболе нет более очевидной игры рукой. Более очевидной игры рукой, когда кто-то бьет по воротам, а игрок с отставленной рукой блокирует этот удар или мешает голу.

Любой навес, когда мяч попадает в руку с метра, проверяется, и назначается пенальти. А здесь все совершенно ясно. И почему? Нет никакого пространства для интерпретации, чтобы не проверять эту игру рукой», – сказал бывший игрок сборной Германии.

Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом

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97 комментариев
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В футболе нет более очевидных четырёх-пяти вторых жк весь матч фолившему Кроосу. Если бы его удалили, как полагается, то и говорить было бы не о чем.
+168
-50
+118
Ответ Saint_Jimmy
В футболе нет более очевидных четырёх-пяти вторых жк весь матч фолившему Кроосу. Если бы его удалили, как полагается, то и говорить было бы не о чем.
При чем здесь Кроос? Да, он нарушил дважды на желтую, не получил ее, но здесь речь о совершенно другом эпизоде. Тейлор отсудил ужасно, в обе стороны допускал ошибки. При попадании Фюлькруга в штангу Карвахаль чуть футболку с него не снял, это тоже пенальти, но про это почему то никто не говорит
+101
-25
+76
Разные ситуации бывают в футболе. Бывает Лэмпард Нойеру забивает чистый гол, а его не засчитывают.
+68
-8
+60
Согласен. Где то проверяют кончики пальцев и назначают, тут даже Вар не просматривали.
+50
-6
+44
Испаноглоры только и умеют, что передёргивать. И Кроосса приплетут, и офсайд выдумают. Речь идёт только о попадании мяча в руку Кукуркльи - а это 1000% пенальти. Всё остальное - разговоры в пользу бедных.
+51
-24
+27
Ответ Евгений Сидоров
Ну вообще то более очевидная рука это выставленная на 90 градусов или вообще вверх. Так что насчёт "нет более очевидной игры рукой" Баллак выдаёт желаемое за действительное.
Ну как сказать, когда мяч летит идеально в девять с огромной скоростью с 20 метров и встречает кочергу кудряша, более очевидная рука наверное только у Суареса с ганой была
+27
-4
+23
Ответ Yakub_Yar
Разные ситуации бывают в футболе. Бывает Лэмпард Нойеру забивает чистый гол, а его не засчитывают.
Ну ведь для этого и вводили вар, чтобы таких ситуаций не было.
+17
0
+17
Ответ Семён Жуйло
Испаноглоры только и умеют, что передёргивать. И Кроосса приплетут, и офсайд выдумают. Речь идёт только о попадании мяча в руку Кукуркльи - а это 1000% пенальти. Всё остальное - разговоры в пользу бедных.
клиника!
игра рукой была? - была
оффсайд до этого был? - был
кросс недополучил 4 желтых? - недополучил.

если всё остальное передергивание, то почему игра рукой не передергивание?
+24
-10
+14
Ну назначил бы судья пенальти, не следуя рекомендациям УЕФА, ок, ВАР рассмотрел бы атаку увидели оффсайд и пеналь отменили. В итоге Германия осталась бы без пенальти так и так, а судья получил бы отрицательную оценку от работодателей.
+18
-4
+14
Ну вообще то более очевидная рука это выставленная на 90 градусов или вообще вверх. Так что насчёт "нет более очевидной игры рукой" Баллак выдаёт желаемое за действительное.
+17
-7
+10
Ответ Михо
При чем здесь Кроос? Да, он нарушил дважды на желтую, не получил ее, но здесь речь о совершенно другом эпизоде. Тейлор отсудил ужасно, в обе стороны допускал ошибки. При попадании Фюлькруга в штангу Карвахаль чуть футболку с него не снял, это тоже пенальти, но про это почему то никто не говорит
Какие в обе стороны? Где он 6 минут в овертайме нашëл? Дал сыграть больше трети пятнадцатиминутки. Это как 15 в основное время добавить
+14
-5
+9
Ответ Saint_Jimmy
В футболе нет более очевидных четырёх-пяти вторых жк весь матч фолившему Кроосу. Если бы его удалили, как полагается, то и говорить было бы не о чем.
Видимо судьи хотели проводить Кросса с почётом, но получилось что-то не очень, любителей футбола так просто не обманешь, они тоже правила знают!!)
+18
-9
+9
Ответ k flex
Комментарий скрыт
Чего?!
+11
-3
+8
Рад прохожу Испании , но по мне стоило назначать пенку
+10
-2
+8
Ответ arajanarm
Если бы было удаление Кросса, то не было ни овертайма, ни руки Кукурельи
Если бы дали первую жёлтую, кто сказал что была бы вторая жёлтая? Может Кроос не сыграл бы так грубо ещё раз имея жёлтую?
+8
-3
+5
Столько срача из-за этого пенальти, а там всё равно до этого был офсайд у Фюлькруга.
+9
-4
+5
Ответ Гол в девятину
Правила руки почти каждый сезон меняются, большниство не успевает следить.Вон УЕФА же сказали, что сегодня это не пенальти
значит, дурацкая трактовка правила. по сути узаконили игру рукой в некоторых случаях
+4
0
+4
в нашем чемпионате и не за такое дают..в обще то мяч летел в ворота.рука помешала-пенальти.
+4
-1
+3
Ответ Михо
При чем здесь Кроос? Да, он нарушил дважды на желтую, не получил ее, но здесь речь о совершенно другом эпизоде. Тейлор отсудил ужасно, в обе стороны допускал ошибки. При попадании Фюлькруга в штангу Карвахаль чуть футболку с него не снял, это тоже пенальти, но про это почему то никто не говорит
Может потому что Фюллькруг тоже держал его за футболку, парень с лого Баварии?)
+4
-1
+3
Ответ Rested
Чего?!
Не обращай внимание. Сейчас испанские глоры будут пищать что пенальти не было
+6
-3
+3
Ответ Капибарбер
Да, удалил Абидаля
И не поставил 3-4 пенальти, особенно за игру рукой Пике, да ему не привыкать к несправедливому судейству
+4
-1
+3
Я был удивлен , что пенальти не был назначен!! Удивительно!
+5
-2
+3
Почему он не говорит о том, что кросса должны были удалить два раза в первом тайме? Да и к тому же там офсайд был скорее всего
+6
-4
+2
Ответ Михо
При чем здесь Кроос? Да, он нарушил дважды на желтую, не получил ее, но здесь речь о совершенно другом эпизоде. Тейлор отсудил ужасно, в обе стороны допускал ошибки. При попадании Фюлькруга в штангу Карвахаль чуть футболку с него не снял, это тоже пенальти, но про это почему то никто не говорит
Если бы было удаление Кросса, то не было ни овертайма, ни руки Кукурельи
+9
-7
+2
Ответ Михо
При чем здесь Кроос? Да, он нарушил дважды на желтую, не получил ее, но здесь речь о совершенно другом эпизоде. Тейлор отсудил ужасно, в обе стороны допускал ошибки. При попадании Фюлькруга в штангу Карвахаль чуть футболку с него не снял, это тоже пенальти, но про это почему то никто не говорит
Это 100% пенальти, стопроцентнее не бывает. Почему вар не вмешался? Это же то самое явное лишение возможности забить гол, при желании судьи это ещё и красная.
+5
-3
+2
Ответ Tun
Если фанаты Испании обвиняют Тейлора к предвзятости Мадриду, а именно 0 жк у Крооса, то Баллак вспоминает, как испанцы у себя в штрафной в волейбол играли в 2009, но Эвребе упорно не ставил пенальти
Баллака там вообще не должно было быть, т. к. в первом матче он наиграл на 2 удаления. Как Кроос сегодня.
+4
-2
+2
Ответ Михо
При чем здесь Кроос? Да, он нарушил дважды на желтую, не получил ее, но здесь речь о совершенно другом эпизоде. Тейлор отсудил ужасно, в обе стороны допускал ошибки. При попадании Фюлькруга в штангу Карвахаль чуть футболку с него не снял, это тоже пенальти, но про это почему то никто не говорит
Потому что такие немцы как Баллак, и их фанаты делают вид, что их судьи убили
+2
-1
+1
Красиво Германию опрокинули за всю их гнилую игру:)) И за улыбку Крооса после травмы Педри:)
+9
-8
+1
Ответ Семён Жуйло
Испаноглоры только и умеют, что передёргивать. И Кроосса приплетут, и офсайд выдумают. Речь идёт только о попадании мяча в руку Кукуркльи - а это 1000% пенальти. Всё остальное - разговоры в пользу бедных.
Разговоры в пользу бедных - это ваше коллективное нытье про якобы пенальти.
+4
-3
+1
Ответ Tun
Если фанаты Испании обвиняют Тейлора к предвзятости Мадриду, а именно 0 жк у Крооса, то Баллак вспоминает, как испанцы у себя в штрафной в волейбол играли в 2009, но Эвребе упорно не ставил пенальти
а Баллак не помнит, что у него такая игра рукой была в первом тайме того матча? ты то, точно нет. я про Баллака.
+3
-2
+1
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