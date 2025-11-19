Арнаутович об Австрии: «Я 18 лет стремился попасть на ЧМ. Наконец, на закате моей карьеры, мы этого добились»
Марко Арнаутович: я 18 лет стремился попасть на ЧМ и наконец попал.
Марко Арнаутович рад, что наконец-то сыграет на чемпионате мира со сборной Австрии.
Австрийцы заняли первое место в группе отбора ЧМ-2026, опередив Боснию и Герцеговину, Румынию, Кипр и Сан-Марино.
«Не могу поверить: мы сделали это! Я 18 лет стремился попасть на чемпионат мира. Наконец, на закате моей карьеры, мы этого добились. Не могу дождаться [начала турнира]», – сказал 36-летний форвард сборной Австрии.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25124 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости