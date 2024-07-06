Педри выбыл на месяц-полтора из-за травмы после фола Крооса. У хавбека «Барсы» и Испании растяжение связок колена

Педри пропустит месяц-полтора из-за травмы.

21-летний полузащитник сборной был заменен на восьмой минуте четвертьфинального матча против команды (2:1 в дополнительное время).

На первых минутах встречи хавбек немецкой команды Тони Кроос нарушил правила против Педри. Испанец еще провел некоторое время на поле, но все же не смог продолжить матч.

Как сообщает Королевская испанская футбольная федерация, у хавбека диагностировали растяжение связок левого колена. Mundo Deportivo уточняет, что он пропустит месяц-полтора.

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