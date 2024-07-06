Педри выбыл на месяц-полтора из-за травмы после фола Крооса. У хавбека «Барсы» и Испании растяжение связок колена
Педри пропустит месяц-полтора из-за травмы.
21-летний полузащитник сборной Испании был заменен на восьмой минуте четвертьфинального матча Евро-2024 против команды Германии (2:1 в дополнительное время).
На первых минутах встречи хавбек немецкой команды Тони Кроос нарушил правила против Педри. Испанец еще провел некоторое время на поле, но все же не смог продолжить матч.
Как сообщает Королевская испанская футбольная федерация, у хавбека диагностировали растяжение связок левого колена. Mundo Deportivo уточняет, что он пропустит месяц-полтора.
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Чувак качнул Крооса без касания , пропустив мяч и уходил от него как от стоячего в другом нарравлении, на что немец просто по костоломски решил срубить паренька ( потому что не успевал), а Апрасидзе строчит " Педри просто не хватает интеллекта избегать травмоопасных ситуаций"
😂
Как-будто кто-то застрахован от крестов.
Как там великая мадридская школа , где никто не рвет кресты и не падает от дуновения ветра?
Как там Куртуа и Милитао играли в этом сезоне?
И как дела у Вини, котрый падает и истерит даже без малейшего дуновения ветра?
Кроосу удачи в дальнейшем, от болельщика Барсы, Педри скорейшего восстановления
даже и не пытался играть в мяч
Это ещё по АПЛ ясно было
Наступ Ямалю Тейлор пропустил
Как пропустил ещё пару ЖК в обе стороны
По руке к Тейлору предъявить нечего, т.к. это не его рекомендации такое не ставить
Других "творил", которые могли повлиять на результат я не вспомню
Уж насколько я Тейлора не жалую, но убийством Эвребе тут и не пахло, как по мне