Педри выбыл на месяц-полтора из-за травмы после фола Крооса. У хавбека «Барсы» и Испании растяжение связок колена

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Педри пропустит месяц-полтора из-за травмы.

21-летний полузащитник сборной Испании был заменен на восьмой минуте четвертьфинального матча Евро-2024 против команды Германии (2:1 в дополнительное время).

На первых минутах встречи хавбек немецкой команды Тони Кроос нарушил правила против Педри. Испанец еще провел некоторое время на поле, но все же не смог продолжить матч. 

Как сообщает Королевская испанская футбольная федерация, у хавбека диагностировали растяжение связок левого колена. Mundo Deportivo уточняет, что он пропустит месяц-полтора.

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57 комментариев
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У Крооса вчера, видимо, был карт-бланш на грубость, и он сполна этим пользовался. Тейлор проявил уважение к вытирану, так сказать. Хотя от игрока Реала трудно другого ожидать, школа Рамоса, как-никак.
+86
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+53
Ответ kenny_182
Именно с неназначения ЖК за этот фол весь вчерашний маскарад и начался. Кроос не должен был доиграть и до 60й минуты, а то, что вчера на поле творил Тейлор - это худшее, что я видел со времён Эвребе. Но там-то было указание вытащить Барсу в финал. Что это такое было вчера - я не знаю, я до сих пор в шоке от судейства.
для фанатов АПЛ это был понедельник
+30
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+29
Кросс выбыл из футбола
+35
-7
+28
Ответ kenny_182
Именно с неназначения ЖК за этот фол весь вчерашний маскарад и начался. Кроос не должен был доиграть и до 60й минуты, а то, что вчера на поле творил Тейлор - это худшее, что я видел со времён Эвребе. Но там-то было указание вытащить Барсу в финал. Что это такое было вчера - я не знаю, я до сих пор в шоке от судейства.
Ты видимо мало смотришь матчей где судит тэйлор. Это абсолютно обычный матч для него.
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+26
Ответ AprasidzE
Педри просто не хватает интеллекта избегать травмоопасные ситуации. Взять хотя бы Нея и Суареса - первый пол карьеры на больничной койке, второй всегда был в строю.
Ахахахах)
Чувак качнул Крооса без касания , пропустив мяч и уходил от него как от стоячего в другом нарравлении, на что немец просто по костоломски решил срубить паренька ( потому что не успевал), а Апрасидзе строчит " Педри просто не хватает интеллекта избегать травмоопасных ситуаций"
😂
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+18
Именно с неназначения ЖК за этот фол весь вчерашний маскарад и начался. Кроос не должен был доиграть и до 60й минуты, а то, что вчера на поле творил Тейлор - это худшее, что я видел со времён Эвребе. Но там-то было указание вытащить Барсу в финал. Что это такое было вчера - я не знаю, я до сих пор в шоке от судейства.
+30
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+11
С тем как вчера играл Ольмо я думаю Испания больше приобрела чем потеряла,а молодому здоровья
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Ответ Aleksandr Struzhkov
С тем как вчера играл Ольмо я думаю Испания больше приобрела чем потеряла,а молодому здоровья
Воспитанник Барсы как никак!
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Очень характерны вчера были комментарии на Спортсе после начала матча - что-то типа хотел болеть за Германию, но теперь буду болеть за Испанию.
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Этот костолом должен был уйти за две жёлтых уже в первом тайме, в итоге получил одну и только во втором
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Ответ ArnoNeputevy
Комментарий скрыт
ну пусть тогда вот именно так в каждом матче против твоих фолят хотя бы по разу :)
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СС-овец не сдержался и показал себя по завершении карьеры🤔
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Кросс черт
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хорошо что кроос завершил карьеру.одним грязным игроком станет меньше.и не надо говорить что он не хотел сломать педри,там следом он на ногу ямалю наступил.два игрока барсы.вот уверен будь на месте педри условный карвахаль,кроос так бы грязно не играл
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Ответ AprasidzE
Гави уже в 18 порвал кресты. Видимо каталанская школа ослабла - раньше бускетсы падали от дуновения ветра.
Какие же мерзкие хейтеры((
Как-будто кто-то застрахован от крестов.
Как там великая мадридская школа , где никто не рвет кресты и не падает от дуновения ветра?
Как там Куртуа и Милитао играли в этом сезоне?
И как дела у Вини, котрый падает и истерит даже без малейшего дуновения ветра?
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Ответ Budabuda
Жаль, но Педри превратился в хронического Робена.
ага, только травмируется после грубых фолов соперника
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Ответ AprasidzE
Педри просто не хватает интеллекта избегать травмоопасные ситуации. Взять хотя бы Нея и Суареса - первый пол карьеры на больничной койке, второй всегда был в строю.
скоро душевнобольные выяснят, что педри сам виноват и вообще получил по заслугам, так ему и надо.
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Ответ kenny_182
Именно с неназначения ЖК за этот фол весь вчерашний маскарад и начался. Кроос не должен был доиграть и до 60й минуты, а то, что вчера на поле творил Тейлор - это худшее, что я видел со времён Эвребе. Но там-то было указание вытащить Барсу в финал. Что это такое было вчера - я не знаю, я до сих пор в шоке от судейства.
Скиньте доказательства, что было прямое указание, так, чисто поржать.
Кроосу удачи в дальнейшем, от болельщика Барсы, Педри скорейшего восстановления
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Вот так дембельский аккорд от дровосека Круса.
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Кросс штопанный
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Ответ Lavinka
Не ну что вы начинаете , Кросс же извинился !
Надо было думать прежде чем ломать.
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Ответ Saint_Jimmy
У Крооса вчера, видимо, был карт-бланш на грубость, и он сполна этим пользовался. Тейлор проявил уважение к вытирану, так сказать. Хотя от игрока Реала трудно другого ожидать, школа Рамоса, как-никак.
А ведь как репутация портится на ровном месте. Я его и Модрича уважал во всём Реале, а тут просто взял и сломал намеренно человека
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Педри кажется так и будет всю жизнь в травмах. Пожалуй, многие великие игроки становятся такими, потому что редко получали травмы.
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Ответ kenny_182
Именно с неназначения ЖК за этот фол весь вчерашний маскарад и начался. Кроос не должен был доиграть и до 60й минуты, а то, что вчера на поле творил Тейлор - это худшее, что я видел со времён Эвребе. Но там-то было указание вытащить Барсу в финал. Что это такое было вчера - я не знаю, я до сих пор в шоке от судейства.
бро он после фола на Педри уже должен был быть удален, ибо до этого он ямалю на голень наступил
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Ответ Павел Битков
Нормально так Реал приплел. У испанцев Карвахаль и Начо играли, однако никого не сломали однако же.
Зато симулировали знатно,в лучше традициях ,так сказать ,особенно нар запомнился после блокировки мусиалы)
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подлый фол
даже и не пытался играть в мяч
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Ответ kenny_182
Именно с неназначения ЖК за этот фол весь вчерашний маскарад и начался. Кроос не должен был доиграть и до 60й минуты, а то, что вчера на поле творил Тейлор - это худшее, что я видел со времён Эвребе. Но там-то было указание вытащить Барсу в финал. Что это такое было вчера - я не знаю, я до сих пор в шоке от судейства.
Кросс конечно испортил свой последний матч в карьере. Такому мастеру нельзя так играть. Удаления зря не было, Тони заслужил его сполна.
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Ответ kenny_182
Именно с неназначения ЖК за этот фол весь вчерашний маскарад и начался. Кроос не должен был доиграть и до 60й минуты, а то, что вчера на поле творил Тейлор - это худшее, что я видел со времён Эвребе. Но там-то было указание вытащить Барсу в финал. Что это такое было вчера - я не знаю, я до сих пор в шоке от судейства.
Тейлор слабый судья
Это ещё по АПЛ ясно было
Наступ Ямалю Тейлор пропустил
Как пропустил ещё пару ЖК в обе стороны
По руке к Тейлору предъявить нечего, т.к. это не его рекомендации такое не ставить
Других "творил", которые могли повлиять на результат я не вспомню

Уж насколько я Тейлора не жалую, но убийством Эвребе тут и не пахло, как по мне
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Кроос завершил игру Педри на Евро, а Ольмо завершил карьеру Крооса
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Жаль, но Педри превратился в хронического Робена.
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