Англия при Саутгейте вышла в полуфинал на 3 из 4 топ-турниров. Игра со Швейцарией стала 100-й для Гарета
Англия в третий раз вышла в полуфинал топ-турнира с 2018 года.
Сегодня британцы одолели Швейцарию в 1/4 финала и на следующем этапе встретятся с Нидерландами или Турцией.
Под руководством Гарета Саутгейта Англия выступила на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. На ЧМ-2018 она стала четвертой, на Евро-2020 – второй, на ЧМ-2022 вылетела в четвертьфинале.
Матч против Швейцарии стал для Саутгейта 100-м во главе сборной.
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Ну и этот маркетинг в лице стиля порой плачевно выглядит, Спаллетти не даст соврать
Результат это главное и Саутгейту памятник у стадиона Уэмбли поставят, если будет трофей!
Но про Спалетти не согласен, состав Италии в разы уступает заявке Франции и Англии по качеству исполнителей, перед Евро итальянцы много потерь понесли
Ну Спаллетти все же, на мой взгляд, как тренер не учёл особенности состава, не разобрался с тем, что ему делать, вообще. Возможно, исправится в будущем, но, честно говоря, большие сомнения у меня. И не только по стилю игры, а его менталитет вызывает вопросы: слишком дерганный, любит середняков в состав ставить, навязывает команде свои нервы.. Саутгейт, конечно, упростил до ужаса игру, но результаты неплохие. Англия до него тоже хорошие поколения имела с Руни, Джеррардами и т.д., но так близок, как с Гарриком, они до трофеев не добирались
Считаю, что прагматизм в игре сборных - хороший инструмент, но все же должна быть мера, а у Саутгейта её нет
Не хочу отвлекать от просмотра последнего матча 1/4, но про Спалетти последнее замечание, если позволите) Он очень мало времени провёл со сборной, если сравним с Дешамом и Саутгейтом, а про середняков...ну в Наполи прошлого сезона и в Роме 00-х не только звёзды были, а Спалетии смог. А так с вами согласен
Спасибо за внимание, смотрим Евро дальше!