Англия при Саутгейте вышла в полуфинал на 3 из 4 топ-турниров. Игра со Швейцарией стала 100-й для Гарета

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2018 FIFA Евро-2024 ЧМ-2022 Футбол

Англия в третий раз вышла в полуфинал топ-турнира с 2018 года.

Сегодня британцы одолели Швейцарию в 1/4 финала и на следующем этапе встретятся с Нидерландами или Турцией.

Под руководством Гарета Саутгейта Англия выступила на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. На ЧМ-2018 она стала четвертой, на Евро-2020 – второй, на ЧМ-2022 вылетела в четвертьфинале.

Матч против Швейцарии стал для Саутгейта 100-м во главе сборной.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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59 комментариев
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Что с лицом хейтеры?
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+39
Англии всегда симпатизировал, очень переживаю за Кейна, но болеть за эту команду просто невозможно. Ну это лютые отскоки, что со словаками, что со Швейцарией, удар Саки вообще не выглядел опасным и это 1й удар в створ от англичан был на 80й минуте, когда они уже проигрывали. Швейцария заслуживала проход дальше за стремление выиграть, Англия это чистый антифутбол, это как Конора Макдевида поставить на воротах играть.
+39
-10
+29
Gareth Haterswhereareyounowgate
+18
-6
+12
Ответ Reanimation
Тем не менее 0 титулов
А у кого больше с той же сборной?
+11
0
+11
Ответ rzqhbbqd4c
Что с лицом хейтеры?
У них горит от праймового катеначчо от величайшего Саутгейта))
+18
-8
+10
Даже Курбан Бекиич выглядит ультраатакующим тренером на фоне мистера Саутгейта
+12
-4
+8
Ответ Peter Parker
Gareth Haterswhereareyounowgate
Тем не менее 0 титулов
+12
-5
+7
Похоже, что точно в финале будут
+5
-1
+4
Ответ rzqhbbqd4c
Что с лицом хейтеры?
Они к полуфиналу готовятся.
+11
-7
+4
Тот случай когда место красит человека, а не человек место.
+13
-9
+4
Ответ Рафик Маркес
Даже Курбан Бекиич выглядит ультраатакующим тренером на фоне мистера Саутгейта
Думаю, игра команд Бердыева всегда зависела от исполнителей. Если бы Бердыев возглавил сборную Англии, игра была веселее.
+3
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+3
Ответ RembaXXX
Состав там был намного хуже, были Джерард с Лэмпардом, Руни, Терри и никого за ними с дырявым вратарем, даже сравнивать глупо. Никогда у Англии такого топового состава не было за историю, как сейчас. Чтобы такие игроки как Палмер, Гордон сидели в глухом запасе, а 100 миллионного Грилиша вообще прокатили с поездкой.
По именам, то поколение сильнее звучит
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Сборная Саутгейта приносят результат ,однако
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+2
Так у Англии их вообще не особо много. Еще недавно на Евро могли вообще не пройти. А тут три полуфинала… есть разница?
+2
0
+2
Ответ RembaXXX
Состав там был намного хуже, были Джерард с Лэмпардом, Руни, Терри и никого за ними с дырявым вратарем, даже сравнивать глупо. Никогда у Англии такого топового состава не было за историю, как сейчас. Чтобы такие игроки как Палмер, Гордон сидели в глухом запасе, а 100 миллионного Грилиша вообще прокатили с поездкой.
грилиш сильно переоценён и не стоит ни каких 100 лямов,гордона и палмера ты чего в топы записал))))))?а сосьавы времён эриксона был намного сильней что в полузащите что в нападение что в обороне,вратарская линия что тогда, что сейчас слаба
+2
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Ответ RembaXXX
При Саутгейте кстати у Англии ровно НОЛЬ трофеев. Франция, Германия, Испания, Португалия, Италия имея в составе ТОП игроков всегда затаскивали какой то из турниров. Но не Англия.
Можно подумать, у суперзвездной Англии при Эриксоне мешок титулов был...
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Ответ Jerry Rodrogha
А у кого больше с той же сборной?
ни у кого, так как "ту же сборную" кроме него никто не тренировал. Так что вывод один - тренируй не тренируй, всё равно получишь...
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Ответ А_З_И_М
Футбол- это зрелищный вид спорта Сборные Англии и Франции по футболу упорно с этим выражением борются
Когда несёшь ответственность за результат, то это "зрелище" всегда на втором плане. Да и я не понимаю какие претензии к Франции, она достаточно атакует

Ну и этот маркетинг в лице стиля порой плачевно выглядит, Спаллетти не даст соврать
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Ответ Владимир Владимир
Когда несёшь ответственность за результат, то это "зрелище" всегда на втором плане. Да и я не понимаю какие претензии к Франции, она достаточно атакует Ну и этот маркетинг в лице стиля порой плачевно выглядит, Спаллетти не даст соврать
Уважаю ваше мнение
Результат это главное и Саутгейту памятник у стадиона Уэмбли поставят, если будет трофей!
Но про Спалетти не согласен, состав Италии в разы уступает заявке Франции и Англии по качеству исполнителей, перед Евро итальянцы много потерь понесли
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Ответ А_З_И_М
Уважаю ваше мнение Результат это главное и Саутгейту памятник у стадиона Уэмбли поставят, если будет трофей! Но про Спалетти не согласен, состав Италии в разы уступает заявке Франции и Англии по качеству исполнителей, перед Евро итальянцы много потерь понесли
Благодарю за уважительной тон, приятно вести диалог с вами

Ну Спаллетти все же, на мой взгляд, как тренер не учёл особенности состава, не разобрался с тем, что ему делать, вообще. Возможно, исправится в будущем, но, честно говоря, большие сомнения у меня. И не только по стилю игры, а его менталитет вызывает вопросы: слишком дерганный, любит середняков в состав ставить, навязывает команде свои нервы.. Саутгейт, конечно, упростил до ужаса игру, но результаты неплохие. Англия до него тоже хорошие поколения имела с Руни, Джеррардами и т.д., но так близок, как с Гарриком, они до трофеев не добирались

Считаю, что прагматизм в игре сборных - хороший инструмент, но все же должна быть мера, а у Саутгейта её нет
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Ответ Владимир Владимир
Благодарю за уважительной тон, приятно вести диалог с вами Ну Спаллетти все же, на мой взгляд, как тренер не учёл особенности состава, не разобрался с тем, что ему делать, вообще. Возможно, исправится в будущем, но, честно говоря, большие сомнения у меня. И не только по стилю игры, а его менталитет вызывает вопросы: слишком дерганный, любит середняков в состав ставить, навязывает команде свои нервы.. Саутгейт, конечно, упростил до ужаса игру, но результаты неплохие. Англия до него тоже хорошие поколения имела с Руни, Джеррардами и т.д., но так близок, как с Гарриком, они до трофеев не добирались Считаю, что прагматизм в игре сборных - хороший инструмент, но все же должна быть мера, а у Саутгейта её нет
Взаимно!

Не хочу отвлекать от просмотра последнего матча 1/4, но про Спалетти последнее замечание, если позволите) Он очень мало времени провёл со сборной, если сравним с Дешамом и Саутгейтом, а про середняков...ну в Наполи прошлого сезона и в Роме 00-х не только звёзды были, а Спалетии смог. А так с вами согласен
Спасибо за внимание, смотрим Евро дальше!
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Ответ RembaXXX
Англии всегда симпатизировал, очень переживаю за Кейна, но болеть за эту команду просто невозможно. Ну это лютые отскоки, что со словаками, что со Швейцарией, удар Саки вообще не выглядел опасным и это 1й удар в створ от англичан был на 80й минуте, когда они уже проигрывали. Швейцария заслуживала проход дальше за стремление выиграть, Англия это чистый антифутбол, это как Конора Макдевида поставить на воротах играть.
Посмотрел статистику этого матча: Швейцария очевидно играла если не также д-во, то ничуть не лучше. Так что результат справедлив, а Сака - это ТОП-футболист и он бы не был ТОПовым, если бы не мог такие голы в такие моменты такими ударами забивать.
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Ответ Real_v_dushe
Посмотрел статистику этого матча: Швейцария очевидно играла если не также д-во, то ничуть не лучше. Так что результат справедлив, а Сака - это ТОП-футболист и он бы не был ТОПовым, если бы не мог такие голы в такие моменты такими ударами забивать.
Швейцария осторожно играла, но 2й тайм и ОТ давила и пыталась выиграть, количество опасных моментов говорит само за себя, были бы у Кейна такие моменты как у Цубера Англия легко бы выиграла. Но Англия ничего не создала, ровно ноль моментов, только Сака взял игру на себя и удачно попал под штангу, а мог и не попасть. Англия это, как фиш за финальным столом в покере, который коллирует оллины с какими нибудь туз3 разномастные и раз за разом ему доезжает какая то комбинация.
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Ответ RembaXXX
Швейцария осторожно играла, но 2й тайм и ОТ давила и пыталась выиграть, количество опасных моментов говорит само за себя, были бы у Кейна такие моменты как у Цубера Англия легко бы выиграла. Но Англия ничего не создала, ровно ноль моментов, только Сака взял игру на себя и удачно попал под штангу, а мог и не попасть. Англия это, как фиш за финальным столом в покере, который коллирует оллины с какими нибудь туз3 разномастные и раз за разом ему доезжает какая то комбинация.
Учитывая, как исторически они бьют пенки, неудивительно, что для них эта перспектива некомфортна и они её пытались избежать, но статистика вещь упрямая, и для меня по цифрам нет никаких доказательств, что они играли вообще в какой-то футбол, как к слову и англичане. И говорить, что в футбольном плане заслужили проход больше англичан, некорректно. Кто пробил лучше пенки, тот и прошёл. Думаю, что лучше бы они их пробили сразу и не мучались 120 минут, всё равно только мазохисты могут смотреть такой "футбол".
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Ответ RembaXXX
Можно было бы согласиться, если какая нибудь Бразилия 90х прямо сейчас существовала бы, но на деле по составу в мире сейчас нет сильней состава, есть может близкий у французов, немцев, испанцев, но все равно не дотягивают.
Это по каким параметрам ты решил, что у них сильнейший состав в мире? По стоимости? Ну так это цены в основном АПЛ, где ценики раздуты. У тех же французов состав не хуже.
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Ответ Jerry Rodrogha
Можно подумать, у суперзвездной Англии при Эриксоне мешок титулов был...
Состав там был намного хуже, были Джерард с Лэмпардом, Руни, Терри и никого за ними с дырявым вратарем, даже сравнивать глупо. Никогда у Англии такого топового состава не было за историю, как сейчас. Чтобы такие игроки как Палмер, Гордон сидели в глухом запасе, а 100 миллионного Грилиша вообще прокатили с поездкой.
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Ответ RembaXXX
Состав там был намного хуже, были Джерард с Лэмпардом, Руни, Терри и никого за ними с дырявым вратарем, даже сравнивать глупо. Никогда у Англии такого топового состава не было за историю, как сейчас. Чтобы такие игроки как Палмер, Гордон сидели в глухом запасе, а 100 миллионного Грилиша вообще прокатили с поездкой.
Да какой прям суперзведный состав. Они скорее звезды АПЛ, а не Европы. Единственная топ звезда, и то молодая, это Беллингем. Остальные просто отличные игроки. Тот же Кейн, явно не Роналду и Мбаппе. Звезды были в сборной Бразилии 1994-2002. А в Англии звезды местного разлива
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Ответ Jerry Rodrogha
Можно подумать, у суперзвездной Англии при Эриксоне мешок титулов был...
ну там за три турнира под руководством шведа, на сильных бразильцев попали,плюс два раза от портов вылетели по пенальти
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Ответ Men77
Да какой прям суперзведный состав. Они скорее звезды АПЛ, а не Европы. Единственная топ звезда, и то молодая, это Беллингем. Остальные просто отличные игроки. Тот же Кейн, явно не Роналду и Мбаппе. Звезды были в сборной Бразилии 1994-2002. А в Англии звезды местного разлива
Можно было бы согласиться, если какая нибудь Бразилия 90х прямо сейчас существовала бы, но на деле по составу в мире сейчас нет сильней состава, есть может близкий у французов, немцев, испанцев, но все равно не дотягивают.
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Франция - Англия финал, в котором точно победит Франция
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