Англия при Саутгейте вышла в полуфинал на 3 из 4 топ-турниров. Игра со Швейцарией стала 100-й для Гарета

Англия в третий раз вышла в полуфинал топ-турнира с 2018 года.

Сегодня британцы одолели Швейцарию в 1/4 финала и на следующем этапе встретятся с Нидерландами или Турцией.

Под руководством Гарета Саутгейта Англия выступила на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. На ЧМ-2018 она стала четвертой, на Евро-2020 – второй, на вылетела в четвертьфинале.

Матч против Швейцарии стал для Саутгейта 100-м во главе сборной.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола