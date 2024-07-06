Барко в случае перехода в «Спартак» будет получать 2,5 млн евро в год с учетом бонусов. Красно-белые предложили 16 млн долларов «Риверу» за хавбека

Стал известен размер зарплаты Эсекиэля Барко в случае перехода в «Спартак».

Если трансфер атакующего хавбека « » состоится, 25-летний аргентинец будет зарабатывать в московском клубе 2,5 млн евро в год с учетом бонусов, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным TyC Sports, красно-белые предложили клубу из Буэнос-Айреса за 16 млн долларов. Если стороны согласуют структуру выплат, то переход может состояться уже в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что « » договорился с полузащитником о 4-летнем контракте.

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