Барко в случае перехода в «Спартак» будет получать 2,5 млн евро в год с учетом бонусов. Красно-белые предложили 16 млн долларов «Риверу» за хавбека

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Эсекиэль Барко деньги Футбол

Стал известен размер зарплаты Эсекиэля Барко в случае перехода в «Спартак».

Если трансфер атакующего хавбека «Ривер Плейт» состоится, 25-летний аргентинец будет зарабатывать в московском клубе 2,5 млн евро в год с учетом бонусов, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным TyC Sports, красно-белые предложили клубу из Буэнос-Айреса за Барко 16 млн долларов. Если стороны согласуют структуру выплат, то переход может состояться уже в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что «Спартак» договорился с полузащитником о 4-летнем контракте.

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74 комментария
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Ответ Алексей Мясников
Хорошо, что у Лукойла нефть своя собственная, а не народная.
В 2004 году «Лукойл» окончательно стал ЧАСТНОЙ компанией — остававшиеся у государства 7,59 % акций компании были проданы американской нефтяной компании ConocoPhillips за 1,988 млрд $.
28 сентября 2018 года компания возглавила рейтинг крупнейших ЧАСТНЫХ компаний России по версии Forbes (Россия)

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит ГОСУДАРСТВУ.
Так кто народные деньги тратит?
+66
-19
+47
Лет 7 назад в фифе считался одним из самых талантливых. Вспомнил его, а заодно вспомнил те беззаботные времена.)
+32
-2
+30
Ответ Roman Araslanov
В 2004 году «Лукойл» окончательно стал ЧАСТНОЙ компанией — остававшиеся у государства 7,59 % акций компании были проданы американской нефтяной компании ConocoPhillips за 1,988 млрд $. 28 сентября 2018 года компания возглавила рейтинг крупнейших ЧАСТНЫХ компаний России по версии Forbes (Россия) Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит ГОСУДАРСТВУ. Так кто народные деньги тратит?
Спартак едва ли не единственная команда в РПЛ, не связанная с государственными структурами... Голландская ассоциация футбола это отметила при трансфере Угальде
+44
-17
+27
жирует пищевик в это непростое для страны время😁
+46
-27
+19
Ответ Алексей Мясников
Хорошо, что у Лукойла нефть своя собственная, а не народная.
Нефть то может быть и народная, а кампания частная и за добычу платит акциз и налоги, леса у нас тоже народные однако промысел древесины ведут частные компании, так же и с рыбой и ид... А вот Газпром компания государственная и тратит государственные - народные деньги.
+19
-7
+12
Запредельный ценник.
Не самый хороший вариант для приобретения.
+16
-6
+10
Опять мегатрансфер в нашем стиле. Парню 25 лет и никто о нем ничего не слышал, 16 млн. Спасибо, Спартак!
+12
-2
+10
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Запредельный ценник. Не самый хороший вариант для приобретения.
Ну на на трасфермаркете в 10 его оценивают, так что ценник вроде норм, вопрос если купят, как играть будет. Аргентинцы в России тяжело приживаются
+8
-1
+7
Очень странный трансфер. На бумаге игрок не сильнее имеющихся, уже 25 лет, значит не сильно стремится к развитию и Европе, статистика плохая, зато ценник для РПЛ огромный. Для чего?
+10
-3
+7
Ответ angry horse
жирует пищевик в это непростое для страны время😁
А ещё говорят только в Зените деньги )
+12
-7
+5
Зашла почитать про футболиста, но даже тут - сплошные питерские «специалисты».
Алё, какое ваше дело, кого и почем купил Спартак?
Идите учите названия своих новых бразильцев:)
+7
-3
+4
Ответ angry horse
жирует пищевик в это непростое для страны время😁
90е же снова наступили, старик 😁
+10
-8
+2
А почему не Гарре из КС? Хотите конкурировать с Зенитом - покупайте больше одного. И вам обязательно нужен бульдог в опорной зоне. Плюшевые Пруцев с Умяровым это игроки подмены. Ну и зря не усилили вратарскую линию. Там у вас не всё так радужно.
+4
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+2
Ответ Muhamed Hudaberdiev
В зените государственные деньги а у Спартака частные
мухамед, ты совершенно не разбираешься и в макроэкономических моделях вообще, и в истории приватизационной кампании крупнейших государственных активов в России, а то не стал бы гордиться "частным" капиталом в Лукойле...
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Ответ uralets46
И как он там сыграл?
17+13 по гол/пас
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16 миллионов? С ума сойти можно.. 😄
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Мне вообще пофик, сколько ещё бразильцев купил Зенит:))) я не в курсе от слова совсем.
И я лишь хотела почитать о том, кто он и как он.
Мнение питерских аналитиков меня мало интересует:)
+2
0
+2
Ответ Сергей Грязнов
Я его в каждой фифе, начиная с 18, покупаю, и всегда думал, почему никто его ещё не купил из топов
По итогу никто и не купил из топов 😄
+4
-2
+2
пацаны. Ничего не прошу, только советов.
+2
0
+2
Ответ Угараю_с_вас
Ну на на трасфермаркете в 10 его оценивают, так что ценник вроде норм, вопрос если купят, как играть будет. Аргентинцы в России тяжело приживаются
там проблема в том, что часть прав клубу млс принадлежит, и ривер логично хочет бабла больше получить. Пишут, что Спартак дает 12 млн + бонусы, но они хотят 15-16
+2
-1
+1
Ответ Алексей Мясников
Хорошо, что у Лукойла нефть своя собственная, а не народная.
Лукойл платит государству за это, а точнее Газпрому.
+5
-4
+1
Ответ angry horse
жирует пищевик в это непростое для страны время😁
Завидуете кони?
+4
-3
+1
Ответ Chernoy
Опять мегатрансфер в нашем стиле. Парню 25 лет и никто о нем ничего не слышал, 16 млн. Спасибо, Спартак!
Ну вообще) в своё время парень был самым дорогим трансфером МЛС
+3
-2
+1
Спартак как обычно переплачивает за всех. С виллианом Жозе тоже что-то раскроется потом
+2
-1
+1
Ответ uralets46
И как он там сыграл?
В целом неплохо
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
По итогу никто и не купил из топов 😄
в фифе и Обляков с Зобниным хороши)
0
0
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Ответ Сибирский литовец
А ещё говорят только в Зените деньги )
В зените государственные деньги а у Спартака частные
+5
-5
0
Ответ Muhamed Hudaberdiev
В зените государственные деньги а у Спартака частные
Такие же «частные», как и остальная советская промышленность, украденная у народа с помощью чубайсят.
+6
-6
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Ответ Вадим Григорьев
Лига Европы есть. Учи матчасть Ещё есть лига конференций. Про лигу чемпионов то должен помнить там до сих пор помнят ваше прозвище -" посмешище из первой корзины "
а вы посмешище из какой корзинки?
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Ответ Rio de Janeiro
"Частная" только потому, что Лукойл в своё время получилось приватизировать преступным образом через залоговый аукцион, а Газпром нет?
так купи лицензию на разработку месторождений. сделай нефтяные качалки и как сделаешь ты не скажешь что это твое? в огороде ты картошку сажаешь-она твоя же. ты же не идёшь ее раздавать бесплатно всем желающим. это как пример. что тебе мешает разрабатывать нефтяные месторождения? а Газпром пока что принадлежит госу и это монополия
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