Барко в случае перехода в «Спартак» будет получать 2,5 млн евро в год с учетом бонусов. Красно-белые предложили 16 млн долларов «Риверу» за хавбека
Стал известен размер зарплаты Эсекиэля Барко в случае перехода в «Спартак».
Если трансфер атакующего хавбека «Ривер Плейт» состоится, 25-летний аргентинец будет зарабатывать в московском клубе 2,5 млн евро в год с учетом бонусов, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным TyC Sports, красно-белые предложили клубу из Буэнос-Айреса за Барко 16 млн долларов. Если стороны согласуют структуру выплат, то переход может состояться уже в ближайшие дни.
Ранее стало известно, что «Спартак» договорился с полузащитником о 4-летнем контракте.
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Так кто народные деньги тратит?
Не самый хороший вариант для приобретения.
Алё, какое ваше дело, кого и почем купил Спартак?
Идите учите названия своих новых бразильцев:)
И я лишь хотела почитать о том, кто он и как он.
Мнение питерских аналитиков меня мало интересует:)