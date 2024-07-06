Загитова о журналистах: «Я подкидываю им новую работу, чтобы они зарабатывали и кормили себя и своих детей»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова пошутила, что подкидывает работу журналистам.

«Я подкидываю им новую работу, чтобы они зарабатывали и кормили себя и своих детей. Я им помогаю, я так себе придумала.

Так же, как и они мне. Спасибо им большое за все», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят

Загитова выступила с лекцией: сказала, что ест раз в день, и смутилась на вопросе о феминизме

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58 комментариев
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я так себе придумала.
Палата номер шесть.
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Кормилица! Каждый новых факап - ещё одна тарелка супа для голодающего ребёнка!
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Какая же дура эта Алина ))
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Она совсем берегов не видит? Хамство, чванство и корона на голове.
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Корона-то давно жмёт, понятно. Только интересно, что бы она без этих журналистов делала при огромном желании постоянно мельтешить везде где только можно. Сражалась бы где-то в одиночестве с древнерусским, платьишки меняла, никто бы и не вспомнил. А эта братия ей хотя бы создаёт видимость что она в медиа, на виду, всякую фигню тащит в сми, что потом обсуждается, как она любит...
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Надо же какая благодетельница 🙄 Детишек она помогает кормить... Странно, что до сих пор не предложила себя канонизировать 😏
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Я так себе придумала... о чем эта девочка? И кем она себя возомнила? Для людей, которые не интересуются спортом и в частности ФК она никто. Журналистов она кормит...
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Недаром Алина дипломированный продюсер, да. Вот, благотворительностью занимается.
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Беспросветная дура!
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Если назвать ее тупой как пробка, пробка может обидеться
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У них с йозе марино один спичрайтер чтоли?
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Ответ Сергей Жарковский
Наверное очень скоро нам посчастливится увидеть реалити-шоу " Жизнь Алины Загитовой"
Судя по количеству новостей про нее на сайте, мы уже свидетели этого реалити-шоу.
+11
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А сама кормилица ничего сделать без поручений и государственных денег не может.
+18
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Ждем нтервью с Такером Карлсоном.
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Ответ I. S.
Беспросветная дура!
классическая.
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Ответ Acryl
Я до сих пор не понимаю: это работа её пиар-менеджера? Или она сама пишет все, что хочет? Она становится похожа на нарцисса Роналду - избалованный самовлюбленный ребёнок, окружение которого собственноручно надело ему корону на голову.
Не надо только с Рональду сравнивать,он настоящая звезда,человек с большим и добрым сердцем,всегда открытый для помощи деткам!!
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Какая же она тупая… просто непробиваемо тупая
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Как спесиво.
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Благодетельница как бы жили без нее, дети же голодали бы. Памятник ей, памятник
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какая она спесивая и чванливая. Сколько пренебрежения к чужой работе.
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Алиначка, неужели ты не понимаешь, что такими высказываниями, ты заказываешь себя все глубже,
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Какая же она оказалась неприятная. Тексты от нее прямо противно почитывать. Непонятно, она сама такая оказалась или т.н. мижимейкеры ее так науськивают. Даже ее пресловутая бесконечная пачка так не раздражала. Там-то хоть соревнования были. Прыгала.
Какое бы было счастье, пусть маленькое, если бы она исчезла хотя бы отседова!
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Какая благородная :)
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Кто-то очень высокого о себе мнения и слишком много о себе вообразила..
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Ответ Бу!
Очевидная шутка.
Вы так себе придумали
+4
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Какая же все-таки огромная корона на ее голове!
+8
-5
+3
Я сегодня позавтракал. Я так себя кормлю. Я так себе придумал. Я...
+5
-2
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Наверное очень скоро нам посчастливится увидеть реалити-шоу " Жизнь Алины Загитовой"
+7
-4
+3
Самой себе придумать какое-то объяснение, которое будет внутреннее успокаивать – это ок. Но озвучивать такие глупости совсем не обязательно
+5
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"...журналист издания «Спорт-Экспресс» сообщил, что Загитова в грубой форме потребовала у журналистов удалить фотографии с ней. "Я вас засужу, у меня такие связи!"
Неувязочка.
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