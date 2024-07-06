Загитова о журналистах: «Я подкидываю им новую работу, чтобы они зарабатывали и кормили себя и своих детей»
Алина Загитова пошутила, что подкидывает работу журналистам.
«Я подкидываю им новую работу, чтобы они зарабатывали и кормили себя и своих детей. Я им помогаю, я так себе придумала.
Так же, как и они мне. Спасибо им большое за все», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят
Загитова выступила с лекцией: сказала, что ест раз в день, и смутилась на вопросе о феминизме
Палата номер шесть.
Какое бы было счастье, пусть маленькое, если бы она исчезла хотя бы отседова!
Неувязочка.