Шотландия впервые с 1998-го вышла на ЧМ, обыграв Данию с победным голом на 93-й. Мактоминей забил через себя, Маклин – с центра поля
Шотландия обыграла Данию благодаря голу в добавленное время.
Сборная Шотландии завоевала путевку на ЧМ-2026 в матче с прямым конкурентом.
Команда Стива Кларка до вторника занимала второе место в отборочной группе, отставая от Дании на 1 очко (10 против 11), и принимала лидера квартета в последней игре.
До 93-й минуты счет был ничейным – 2:2. Один из голов шотландцы забили благодаря эффектному удару Скотта Мактоминея через себя в падении.
В добавленное ко второму тайму время победный мяч из-за пределов штрафной забил Киран Тирни. На 98-й минуте Кенни Маклин воспользовался ситуацией и отправил мяч в сетку датчан из центрального круга – 4:2.
Шотландия сыграет на ЧМ впервые с 1998 года.
Александр Суряев
Источник: Спортс”
