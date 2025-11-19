«Титов, Аленичев, Бэйл, Модрич, ван дер Варт». Павлюченко назвал топ-5 партнеров по команде
Роман Павлюченко назвал топ-5 игроков, с которыми выступал в одной команде.
Роман Павлюченко назвал топ-5 игроков, с которыми выступал в одной команде.
«Титов, Аленичев, Бэйл, Модрич, ван дер Варт», — сказал бывший нападающий сборной России, «Спартака» и «Тоттенхэма».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
