«Титов, Аленичев, Бэйл, Модрич, ван дер Варт». Павлюченко назвал топ-5 партнеров по команде

Роман Павлюченко назвал топ-5 игроков, с которыми выступал в одной команде.

Роман Павлюченко назвал топ-5 игроков, с которыми выступал в одной команде. «Титов , Аленичев , Бэйл , Модрич , ван дер Варт», — сказал бывший нападающий сборной России, «Спартака» и «Тоттенхэма».