Украина требует от МОК аннулировать приглашения на Олимпиаду для девяти российских спортсменов
Украина требует от МОК аннулировать приглашения на Олимпиаду для девяти россиян.
НОК и Министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором требуют сократить список атлетов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных к Играм-2024 в Париже.
По мнению украинской стороны, ряд спортсменов не отвечают критериям нейтрального статуса, так как выражали поддержку боевым действиям или политике российских властей.
Из россиян в письме Украины упоминаются батутистка Анжела Бладцева, борцы Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Арслан Багаев, Алина Касабиева, Наталья Малышева, Абдулла Курбанов, Начын Монгуш, а также каноист Алексей Коровашков.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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