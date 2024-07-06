Украина требует от МОК аннулировать приглашения на Олимпиаду для девяти российских спортсменов

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Украина требует от МОК аннулировать приглашения на Олимпиаду для девяти россиян.

НОК и Министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором требуют сократить список атлетов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных к Играм-2024 в Париже.

По мнению украинской стороны, ряд спортсменов не отвечают критериям нейтрального статуса, так как выражали поддержку боевым действиям или политике российских властей.

Из россиян в письме Украины упоминаются батутистка Анжела Бладцева, борцы Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Арслан Багаев, Алина Касабиева, Наталья Малышева, Абдулла Курбанов, Начын Монгуш, а также каноист Алексей Коровашков.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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84 комментария
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Все что остаётся это мелко гадить из-за угла. Вообще МОК должен был исключить Украину ещё в 14 году, если такие все "против войны".
+139
-18
+121
Ответ Myname
Все что остаётся это мелко гадить из-за угла. Вообще МОК должен был исключить Украину ещё в 14 году, если такие все "против войны".
Но это правильная "демократическая война", с демократическими убийствами и бомбежками. Разницу понимать надо, где войны во имя мерзкой диктатуры и войны во имя священной демократии.
+85
-13
+72
Тут недавно наемник из Чехии Симан очень интересные показания про Бучи дал- может там в МОК подумают кого действительно нужно запретить
+65
-7
+58
Ответ Дима Зезуль
Тут недавно наемник из Чехии Симан очень интересные показания про Бучи дал- может там в МОК подумают кого действительно нужно запретить
С Бучей все ясно было с самого начала.
+61
-7
+54
а не пойти ли украинцам на...
+57
-11
+46
Стукачи, больше про них нечего сказать.
В СССР были главными стукачами и доносчиками.
+32
-4
+28
Ответ Nikola Shell
Комментарий скрыт
Ну, значит, этих людей такие чиновники устраивают. Раз нет нового майдана.
+30
-5
+25
Привыкли требовать. Скоро приказывать начнут
+30
-5
+25
Для страны, которая фактически побирается по всему миру и без помощи Запада экономика которой упадет за пару месяцев, они что-то слишком много уже даже не просить, а требовать начали, причем у всех и всего
+20
-2
+18
Ответ Артем Фенькин
Комментарий скрыт
Освобождали русские земли
+25
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+14
И немного гривен.
+14
-1
+13
Ответ Артем Фенькин
Комментарий скрыт
Путаешь хронологию, хлопец
+19
-7
+12
Ответ Артем Фенькин
Комментарий скрыт
сначала москали были посланы на все четыре стороны на майдане, затем запретили русский язык, и взяли курс на вхождение в нато с военными базами, и всеми пирогами. РФ была объявлена страшнейшим врагом, виноватым во всех бедах. И только потом уже появились страшные террористы Гиркины и все прочие
+18
-6
+12
Ответ Дима Зезуль
Тут недавно наемник из Чехии Симан очень интересные показания про Бучи дал- может там в МОК подумают кого действительно нужно запретить
Так даже на западе знают прекрасно что Буча, Краматорск и другие это провокация и дело рук сбу и МИ6. Все доказательства есть и они в ООНе
+18
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+12
одни приехали бороться и другие приехали бороться, но есть нюанс
+13
-1
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А ещё гроши и 3 ковша борща. Страна полицаев и попрошаек
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-1
+9
Ответ Артем Фенькин
Комментарий скрыт
Мил человек. Там агрессивный курс и подготовка к войне была уже за долго до 14 года, там десятилетием готовили их. Активно майдан с оружием начался с осени 13 года, а Гиркин появился уже в самом конце - в апреле 14г. Там к тому времени уже всё случилось и война полным ходом шла
+11
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+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Стукачи, больше про них нечего сказать. В СССР были главными стукачами и доносчиками.
И до сих пор ими и остались 😏😏😏
+10
-2
+8
Ответ Nikola Shell
Комментарий скрыт
Так Запад тоже не отделяет русский народ и Кремль. И почти все санкции больнее бьют про простым людям, даже если у них другие политические предпочтения и они никогда не голосовали за Путина и ЕдРо.
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+8
Добавив при этом "подкиньте грошей*
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мразо-ая нация эти древнии укры..
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Ответ Чавес2
Особенно видео, когда после ухода наших мэр едет по пустым улицам, а через два дня там же трупы разложены, да?
До этого праздновали отход наших, огранизовали митинг с песнями и плясками, а потом бац... Люди на дороге рядком лежат.
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-2
+7
"Требуют..." ))))
Я сейчас описаюсь. Видимо переводчик с украинского неправильно перевел слово поскулить.
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+6
Ответ fincom-1
Комментарий скрыт
У России дружеские контакты и соглашения и подписанные контракты с Кореей и Китаем. А эти требуют. Хаха. Прикольно , вообще читать о том, что банкрот может что то требовать. 😊
+7
-1
+6
Ответ fincom-1
Комментарий скрыт
Так и ненормальным тоже ясно ))
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Требует, ха-ха.. Она может только просить! И то, если ей дадут🤣
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-3
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Ответ Nikola Shell
Комментарий скрыт
Ну так коллективную отвественность не мы придумали, а прямщас и сегодня коллективный запад. 😁
+5
0
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🤡
+7
-2
+5
Ответ daurenaliev
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Правильно сделают, если научатся соизмерять свои возможности с желаниями.
Привыкли на шее сидеть.
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Страна без моральных принципов.
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