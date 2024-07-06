Украина требует от МОК аннулировать приглашения на Олимпиаду для девяти российских спортсменов

Украина требует от МОК аннулировать приглашения на Олимпиаду для девяти россиян.

НОК и Министерство спорта опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором требуют сократить список атлетов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных к Играм-2024 в Париже.

По мнению украинской стороны, ряд спортсменов не отвечают критериям нейтрального статуса, так как выражали поддержку боевым действиям или политике российских властей.

Из россиян в письме Украины упоминаются батутистка Анжела Бладцева, борцы Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Арслан Багаев, , , Абдулла Курбанов, Начын Монгуш, а также каноист .

игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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