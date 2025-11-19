Сборная Кюрасао Дика Адвоката впервые вышла на ЧМ, Панама и Гаити – во второй раз
Сборная Кюрасао впервые в истории вышла в финальный турнир чемпионата мира.
Команда под руководством экс-тренера сборной России и «Зенита» Дика Адвоката стала победителем группы B в финальном раунде отбора ЧМ-2026 в Северной Америке.
Сборные Панамы и Гаити выиграли группы A и С соответственно и примут участие в ЧМ во второй раз в истории.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: FIFA World Cup
