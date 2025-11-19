  • Спортс
  • Гришин о «Спартаке»: «Если хотят упасть на 10‑е место, можно пригласить Карпина. В «Динамо» мы увидели полнейший регресс»
16

Гришин о «Спартаке»: «Если хотят упасть на 10‑е место, можно пригласить Карпина. В «Динамо» мы увидели полнейший регресс»

Александр Гришин: если «Спартак» хочет упасть на 10‑е место, можно пригласить Карпина.

Александр Гришин предостерег «Спартак» от приглашения Валерия Карпина на пост тренера после его отставки из «Динамо».

«В «Динамо» при Карпине мы увидели полнейший регресс команды. Если «Спартак» хочет упасть туда, где сейчас находится «Динамо», то есть на 10‑е место в РПЛ, тогда, конечно, можно пригласить Карпина возглавить команду. А так… Я ни в коем случае не против Валерия Георгиевича как тренера.

Желаю ему спокойно отдохнуть. Мне кажется, он зря пошел на это совмещение. Работал бы со сборной без всякого шума и вреда для кармы, который получился из‑за захода в «Динамо». Работа в национальной сборной — пик карьеры для любого тренера», — сказал бывший футболист «Динамо».

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25124 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
