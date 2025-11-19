Дзофф об 1:4 Италии с Норвегией: «Это из-за Серии А. Темп медленный, а судьи свистят все, включая симуляцию и беспричинные падения»

Дино Дзофф: Италия проиграла Норвегии, потому что в Серии А медленный темп.

Дино Дзофф высказался о поражении сборной Италии от Норвегии (1:4) в отборе ЧМ-2026. «Скуадра адзурра» сыграет в стыковых матчах за выход в финальный турнир.

«Норвегия провела выдающийся второй тайм и заслужила победу.

Италии хватило лишь на один тайм, но это все из-за нашей лиги [Серии А]. Мы играем слишком мало, темп медленный, а судьи свистят буквально все, включая симуляцию и беспричинные падения», – сказал экс-вратарь и тренер сборной Италии.