Первая ракетка мира Швентек проиграла казахстанке Путинцевой на «Уимблдоне». Прервалась 21-матчевая серия побед польки

Теги Уимблдон WTA Юлия Путинцева Ига Швентек Sports – Казахстан Теннис

В третьем круге «Уимблдона» Юлия Путинцева обыграла первую ракетку мира Игу Швентек – 3:6, 6:1, 6:2.

Для Швентек это первое поражение с середины апреля. Прервалась ее серия из 21 победы подряд.

Путинцева четвертый раз вышла во вторую неделю ТБШ и впервые сделала это на «Уимблдоне». Последний раз казахстанка играла на этой стадии «Шлема» на US Open-2020.

За место в четвертьфинале Путинцева сыграет с Аленой Остапенко.

55 комментариев
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За Путинцеву!!
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Вот скажи мне , поляк , в чем сила ?
Сила в Казахстане
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Поздравляю Братский Народ Казахстана с Заслуженной Победой Юлии.
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Браво 👏
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Алга)
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Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
Не любят Игу почему-то, стадион как болел за соперницу
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Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
Сам в открытую радовался травме Арины, карма она такая, в эту игру можно вдвоем играть, так что не строй из себя моралиста тут)
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Ну и как обычно - Алга Казахстан!
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Юля, спасибо!!!
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Ответ Виктор Морев
Поздравляю Братский Народ Казахстана с Заслуженной Победой Юлии.
Большое спасибо! Ждём побед Калининской. А, Юля молодец, достойная победа, заслужила!!!
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Первая ракетка мира - клиентка казашек.
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Даже Остапенко в этот раз не понадобилась
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о остапенко- путинцева, детей надо будет убирать от телевизора:)
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Ответ Omniscius
Удивительно, как Ига доминирует в WTA, но Шлемы, кроме РГ, стабильно проваливает.
Да потому что хард замедляют до уровня грунта, вот и доминирует. И то, пока не попадется на Рыбакину или Остапенко))
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Фантастика, блин
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Ответ Доминик
Первая ракетка мира - клиентка казашек.
Не, она клиентка Остапенко. Казашки впрочем тоже неплохи.
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Яга Святек домой!
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Ига, запомни на будущее - приглашать Шарапову на ужин плохая примета, как и фотографироваться с ней. Вон Мирра сфоткалась и вылетела в первом круге от более слабой соперницы. Так что учти на будущее)
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Не по кепке покрытие. Будь травяная часть сезона такой же, как грунтовая по численности турниров и их очковой стоимости - было бы совсем грустно для нее.
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Юлька-избавительница)
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Победителей не судят, достойная победа Юлии над первой ракеткой и проход в следующий круг. Достойное выступление, ждем победы Елены и конечно АЛГА КАЗАХСТАН!!!
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Ответ Syndycate
Накидала полную кепку)
Я бы даже сказал наваляла
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Ответ S.Graf
Вот это Юля отпутинцила Кепку, по самый козырёк. Шпунтик на солнце поплавилась, штоле. Такой разгромный счёт, в общем то
Накидала полную кепку)
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Ответ f0rz
Комментарий удален модератором
почему она курва:)?
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Ответ Антон Кривоногов
Кепка единственный шлем на юниорском уровне завоевала именно на Уимблдоне Знали об этом?)
Потапова ее на юниорском уровне поимела пять раз. Тоже не более чем забавный факт теперь.
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Олимпиаду заберет
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Сенсация (чего бы там ни было!), чистая сенсация.
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Вот это Юля отпутинцила Кепку, по самый козырёк.
Шпунтик на солнце поплавилась, штоле.
Такой разгромный счёт, в общем то
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Ja perdole!!
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