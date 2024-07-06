Первая ракетка мира Швентек проиграла казахстанке Путинцевой на «Уимблдоне». Прервалась 21-матчевая серия побед польки
В третьем круге «Уимблдона» Юлия Путинцева обыграла первую ракетку мира Игу Швентек – 3:6, 6:1, 6:2.
Для Швентек это первое поражение с середины апреля. Прервалась ее серия из 21 победы подряд.
Путинцева четвертый раз вышла во вторую неделю ТБШ и впервые сделала это на «Уимблдоне». Последний раз казахстанка играла на этой стадии «Шлема» на US Open-2020.
За место в четвертьфинале Путинцева сыграет с Аленой Остапенко.
Сила в Казахстане
Шпунтик на солнце поплавилась, штоле.
Такой разгромный счёт, в общем то