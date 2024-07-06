Первая ракетка мира Швентек проиграла казахстанке Путинцевой на «Уимблдоне». Прервалась 21-матчевая серия побед польки

В третьем круге « » обыграла первую ракетку мира – 3:6, 6:1, 6:2.

Для Швентек это первое поражение с середины апреля. Прервалась ее серия из 21 победы подряд.

Путинцева четвертый раз вышла во вторую неделю ТБШ и впервые сделала это на «Уимблдоне». Последний раз казахстанка играла на этой стадии «Шлема» на US Open-2020.

За место в четвертьфинале Путинцева сыграет с Аленой Остапенко.