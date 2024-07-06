«Шанхай» Слуцкого разгромил «Шаньдун» 6:0 и продлил серию без поражений до 20 матчей. Отставание от «Шанхай Порт» – 2 очка

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шаньдун Тайшань Шанхай Порт Футбол

Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 20 матчей.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста обыграл «Шаньдун Тайшань» (6:0) в игре 18-го тура чемпионата Китая.

Начиная с 27-й минуты матча команда Леонида Слуцкого играла в большинстве, но к этому моменту счет уже был 3:0 в пользу «Шанхай Шеньхуа». Смотрите лучшие моменты матча в обзоре с комментаторами Спортса Артемом Терентьевым и Иваном Зуенко.


При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не проиграл. В 20 матчах команда одержала 16 побед и 4 раза сыграл вничью. Общий счет – 43:6. Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая. Также «Шанхай Шеньхуа» выиграл матч 1/16 финала Кубка страны.

В турнирной таблице чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 46 очков в 18 матчах. Лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате «Шанхай Порт» – 48 баллов в 18 играх.

Смотрите на Спортсе следующий матч «Шанхая» Слуцкого: 13 июля против «Чанчунь Ятай».

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42 комментария
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Не проиграть 20 матчей, но не взять чемпионство - вот же непруха будет. Ждём дерби
+43
-1
+42
Ответ atomio
так у Шанхай Порт тоже 18 игр без поражений в лиге. Тоже ни разу не проиграли. просьба редакторов спорца это тоже подмечать
Так подметили же) причем в заголовке
+19
0
+19
17 августа сыграют с «Шанхай Порт»
+17
0
+17
Ответ Tatyana
17 августа сыграют с «Шанхай Порт»
битва за чемпионство
+14
0
+14
Отличный результат, Леонид Викторович !
+11
-2
+9
Ответ atomio
так у Шанхай Порт тоже 18 игр без поражений в лиге. Тоже ни разу не проиграли. просьба редакторов спорца это тоже подмечать
Вот когда будет у Шанхая Порта российский тренер, чтобы можно было приписать к клубу фамилию, вот тогда редакторы и подметят!
+9
-1
+8
Давай Леонид Викторович бери чемпионство в Китае, если в России не дают работать тренером.
+10
-2
+8
А при чём тут теги АПЛ и РПЛ?
+7
0
+7
Тайшань -пока самый любимый соперник.Два матча 6 очков,9 забито ,0 пропущено
+4
0
+4
Ответ Tatyana
битва за чемпионство
Будет ничья
+5
-2
+3
Причем тут АПЛ?
+3
0
+3
Ответ FifAlex FUT
Халл Сити
А АПЛ откуда?
+2
0
+2
Ответ Raar
А при чём тут теги АПЛ и РПЛ?
Аура Леонида.
+3
-1
+2
Шанхай порт кто там играет? Что за роботы?
+1
0
+1
Ответ FifAlex FUT
В сезоне 16/17 или 17/18 Халл под его руководством играл в АПЛ
Не было такого. Слуцкий даже сезона не проработал в Халл-Сити.
+1
0
+1
Ответ Under
А АПЛ откуда?
Ну ладно вам! Чемпионшип почти АПЛ!
Всё одно на острове))
+1
0
+1
Ответ RusDunkelheit
у оппонентов оскар, это имба
Да, Шанхай Порт силен, Оскар,Варгас и все равно Леня придумает чего-нибудь и возьмет 1 место.
В суперкубке он сделал Шанхай Порт.
+2
-1
+1
Ответ Любимый пудель Валеры
Почему же не дают? Мог бы работать в ФНЛ, там уровень даже повыше, чем в чемпионате Китая.
Так судьи там те же
+1
0
+1
Байер Слуцкого
+1
0
+1
Тяжело будет Слуцкому и его подопечным бороться за чемпионство. На первом месте сейчас тот самый Шанхай СИПГ, в данный момент "Порт", за который играл Халк. Там до сих пор бегает Оскар и несколько средненьких, но эффективных легионеров) Разрывают всех подряд, забивая по 3-6 мячей стабильно, они явно сильнее своей лиги. Но Леониду желаю удачи!)
+2
-1
+1
Что скажет Мостовой?
+2
-1
+1
Китайский доминатор!
+2
-1
+1
Кто-нибудь остановите эту машину из Волгограда
+1
0
+1
Ответ TheSportNik
Давай Леонид Викторович бери чемпионство в Китае, если в России не дают работать тренером.
Почему же не дают? Мог бы работать в ФНЛ, там уровень даже повыше, чем в чемпионате Китая.
+2
-2
0
Ответ TheSportNik
Давай Леонид Викторович бери чемпионство в Китае, если в России не дают работать тренером.
у оппонентов оскар, это имба
+1
-1
0
Ответ Мощные ягодицы Азара
Так судьи там те же
Хорошо ответили, судьи теже в ФНЛ, работать не дали Слуцкому, как Рубин заменил тренера на Рахимова, так сразу поперли и даже в РПЛ все стало с арбитрами хорошо, а раньше одни скандалы были.
+1
-1
0
Ответ Любимый пудель Валеры
Почему же не дают? Мог бы работать в ФНЛ, там уровень даже повыше, чем в чемпионате Китая.
Так он и работал в ФНЛ с Рубином, но тоже там болтались в верхушке неуверенно.
0
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Ответ TheSportNik
Давай Леонид Викторович бери чемпионство в Китае, если в России не дают работать тренером.
Видели уже как в Рубине работал
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Ответ Любимый пудель Валеры
Почему же не дают? Мог бы работать в ФНЛ, там уровень даже повыше, чем в чемпионате Китая.
Вы игры Чемпионата Китая когда последний раз смотрели?
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Ответ atomio
так у Шанхай Порт тоже 18 игр без поражений в лиге. Тоже ни разу не проиграли. просьба редакторов спорца это тоже подмечать
Шанхай порт и без этого разрывал лигу, а тут андердог с ними чуть ли не на равне
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