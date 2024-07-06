«Шанхай» Слуцкого разгромил «Шаньдун» 6:0 и продлил серию без поражений до 20 матчей. Отставание от «Шанхай Порт» – 2 очка

Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 20 матчей.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста обыграл « » (6:0) в игре 18-го тура чемпионата Китая.

Начиная с 27-й минуты матча команда играла в большинстве, но к этому моменту счет уже был 3:0 в пользу «Шанхай Шеньхуа». Смотрите лучшие моменты матча в обзоре с комментаторами Спортса Артемом Терентьевым и Иваном Зуенко.



При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не проиграл. В 20 матчах команда одержала 16 побед и 4 раза сыграл вничью. Общий счет – 43:6. Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая. Также « » выиграл матч 1/16 финала Кубка страны.

В турнирной таблице чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 46 очков в 18 матчах. Лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате « » – 48 баллов в 18 играх.

Смотрите на Спортсе следующий матч «Шанхая» Слуцкого: 13 июля против «Чанчунь Ятай».

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