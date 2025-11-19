Кюрасао – самая маленькая в истории страна, вышедшая на ЧМ
Кюрасао стало самой маленькой в истории страной, вышедшей в финальный турнир чемпионата мира.
Кюрасао — остров в Карибском море в 80 км от берегов Венесуэлы, его население составляет чуть более 156 тысяч человек, а площадь – 444 км².
Ранее самой маленькой страной, вышедшей на ЧМ, была Исландия (в 2018 году).
Сборная Кюрасао под руководством экс-тренера сборной России и «Зенита» Дика Адвоката выиграла группу B в финальном раунде отбора ЧМ-2026 в Северной Америке.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
