Кюрасао – самая маленькая в истории страна, вышедшая на ЧМ

Кюрасао стало самой маленькой в истории страной, вышедшей в финальный турнир чемпионата мира.

Кюрасао — остров в Карибском море в 80 км от берегов Венесуэлы, его население составляет чуть более 156 тысяч человек, а площадь – 444 км².

Ранее самой маленькой страной, вышедшей на ЧМ, была Исландия (в 2018 году).

Сборная Кюрасао под руководством экс-тренера сборной России и «Зенита» Дика Адвоката выиграла группу B в финальном раунде отбора ЧМ-2026 в Северной Америке.