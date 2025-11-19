Испания и Бельгия вышли на ЧМ-2026, Дегтяреву предложили новый лимит и налог, пиво вернут на стадионы в 2026-м, 23-й сезон Леброна в НБА, Федун купил виллу и другие новости

1. В Европе завершился групповой этап квалификации ЧМ-2026. Испания, Бельгия, Швейцария, Шотландия (в драматичной концовке дожали Данию) и Австрия вышли на чемпионат мира . Италия, Украина, Косово, Польша, Турция, Уэльс, Дания и еще 9 сборных сыграют в стыковых матчах . Холанд стал лучшим по голам и голевым действиям в отборе, Эдегор – лучший ассистент, у Пикфорда 7 сухих игр – больше всех.

2. В FONBET КХЛ «Металлург» победил «Трактор» (4:3), «Ак Барс» проиграл ЦСКА (1:4), «Динамо» Москва уступило «Спартаку» (2:4), «Северсталь» обыграла «Динамо» Минск (4:2) и другие результаты дня.

3. Министр спорта России Михаил Дегтярев провел встречу с Михаилом Гершковичем, Валерием Газзаевым, Станиславом Черчесовым и Юрием Семиным. Бывшие тренеры сборной России предложили Минспорту ужесточить лимит до 8-9 легионеров в заявке и ввести налог на дополнительных иностранцев, а также ввести лимит на иностранных тренеров в Мир РПЛ – не более двух специалистов в штабе. Предложения будут «тщательно изучены».

4. НХЛ. «Тампа» обыграла «Нью-Джерси» (5:1), Кучеров набрал 1+1 (и вышел на чистое 3-е место в истории «Лайтнинг» по голам – 366), Василевский отразил 31 бросок из 32, Грицюк набрал 10-е очко в сезоне. Все результаты дня – здесь .

5. Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун приобрел виллу на Лазурном Берегу за 87 млн евро . Об этом написали во Франции.

6. НБА. Леброн начал 23-й сезон в лиге (рекорд), сыграв за «Лейкерс» в победном матче с «Ютой» (11 очков и 12 передач), 34 очка Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Орландо», Демин набрал 12 очков в матче с «Бостоном» и другие результаты .

7. Пиво вернут на стадионы в России в 2026 году. Инсайд Ивана Карпова.

8. Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо», главный тренер команды «Красная машина Юниор» Роман Ротенберг использовал нецензурную лексику во время матча детских команд . Его поведение будет вынесено на заседание Спортивно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея Москвы (ФХМ).

9. Чемпион полусреднего веса UFC Ислам Махачев вернулся на первую строчку рейтинга лучших бойцов промоушена вне весовой категории, которую он занимал с ноября 2023 года по июль 2025-го. Илия Топурия, возглавлявший рейтинг последние четыре месяца, опустился на второе место.

10. На Кубке мира по шахматам в 1/4 финала Есипенко вновь сыграл вничью с Шенклендом и другие результаты . Россия обыграла США и Казахстан на командном ЧМ среди женщин.

11. 52 очка от Фрэйзера и Рэндолфа помогли «Зениту» обыграть «Пари НН» в Единой лиге ВТБ , «Локомотив-Кубань» взял реванш у «Уралмаша».

12. Первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы бедра. Результаты первого дня в 1/4 финала – здесь .

Цитаты дня:

Мостовой о тренерах: «Поставьте Мусаева в «Оренбург» – долго продержится? Или Семака в «Пари НН» – то же самое. Многие у нас незаслуженно хорошими специалистами считаются »

Комиссарова ответила на критику в комментариях Спортса’’: «Забавно наблюдать,как люди уверенно судят о моей жизни , не зная фактов и даже половины того, что мне пришлось пройти»

Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42% . Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»

Призер ЧМ-2025 по гребному слалому Миназова: «Мы сидим без зарплаты, сборная рушится . Все выглядит так, что в новой федерации мы никому не нужны»

Ислам Махачев: «В полусреднем весе UFC могу легко победить любого соперника . Почему вызвал Усмана? Пратес и Моралес – прогулка для него»

Смолов о правиле «Любая рука – пенальти»: «Я понимаю этот поинт , будет больше голов, для зрителей прикольно. Появится понятная трактовка»

Вдова Гришина о гибели мужа: «Винить машиниста – нет даже мысли . В той ситуации он ничего не смог бы сделать»