«Зенит» заплатит около 15 млн евро за Илича. Зарплата хавбека – 3 млн в год с учетом бонусов («СЭ»)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Иван Илич Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» заплатит около 15 миллионов евро за Ивана Илича.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Зарплата сербского полузащитника в петербургском клубе составит три миллиона евро в год с учетом бонусов.

Иван Илич выступает за «Торино» с зимы 2023 года. До этого он играл в «Вероне».

В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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66 комментариев
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Вместо виллы - двушка в Автово, вместо лимузина - корпоративная Лада Веста.
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Торино продает своего молодого лидера с долгосрочным контрактом (до 2027 года) дешевле, чем покупали год назад. Верим Спорт Экспрессу?
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-10
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Ахаха. Какой нелепый деф от СЭ пошел.
Торино купил за 16.5 и продает мешку за 13-15. Ну-да, ну-да)
+39
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+23
Куда делись 10 миллионов?
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Ответ jerry40
Передайте Ильичу - нам 15 по плечу!
Если будет 25 - будем снова Зимний брать!
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Ответ Victor NT
Куда делись 10 миллионов?
Остались у туттоспорт
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Спартак платит 16 за ноунейма из Аргентины!
А потом ноют и винят Газпром 🤦🏼‍♂️
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Ответ Victor NT
Куда делись 10 миллионов?
Остались в желчных завистливых головах московских блоХеров и ивашки дурачка карпова)))))))))
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О, быстро) щас Медведев вылезет и скажет, что вообще за него доплачивать Зениту будут))
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Ответ Ксяоми Ноутов
Так вроде он сам заплатит, чтобы играть в великом зените и бороться за чемпионство в лучшем турнире Европы.
Ты сам себе платишь за чушь, которую здесь пишешь
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Шикарный трансфер для Зенита 💣
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Передайте Ильичу - нам 15 по плечу!
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Ответ Fonbaron
А-фи-геть. После убытков газпрома такие затраты в абсолютно проходном турнире РПЛ, без еврокубков, с чемпионскими бразилами, плюс новенькими звездачками паспортистами? Ну куда Зенит? Позор.
Толи дело Мск…Покупают и не жужжат…
Но, это другое 🙄🤔
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Илич снова в Санкт-Петербурге
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Ни как Московские лоббисты ненависти к Зениту не могут притянуть за розовые уши огромные траты и зарплаты Серба при переходе в Питер
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Ответ -ALF-
Вместо виллы - двушка в Автово, вместо лимузина - корпоративная Лада Веста.
Мурино))
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Ответ Fonbaron
А-фи-геть. После убытков газпрома такие затраты в абсолютно проходном турнире РПЛ, без еврокубков, с чемпионскими бразилами, плюс новенькими звездачками паспортистами? Ну куда Зенит? Позор.
Вот так вот. Газом торгуем себе в убыток, невыгодное это дело. Только накопления стальных московских бабушек помогают спасать газового монополиста от банкротства.
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тем более с форматом КР новым когда спартак по 3 раза обыгрывали а он все не вылетал))
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Ответ Fonbaron
А-фи-геть. После убытков газпрома такие затраты в абсолютно проходном турнире РПЛ, без еврокубков, с чемпионскими бразилами, плюс новенькими звездачками паспортистами? Ну куда Зенит? Позор.
А причем здесь это? У Зенита есть призовые, спонсорские. И Зенит точечно усиляется. И это приносит результат. Тот же Спартак тратит не многим меньше, а толку 0.
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Ответ -ALF-
Вместо виллы - двушка в Автово, вместо лимузина - корпоративная Лада Веста.
Жильё им дают в Коломягах. Ну или в гостинице могут жить, при желании.
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Так эта, обещали же еще квартиру с балконом! Или теперь будет на вокзале ночевать?
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Зачем? С ним или без него Зенит станет чемпионом. Еврокубков все как не было, так и не будет
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Ответ Svensson 70
Во как у московских подгорает от этой новости 🔥
так и у КБ не плохое пополнение ожидается , чего подгорать то ? из "Ривера" атакующего пз зацепили за 15 лямов помимо других трансферов
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В Зенит Илич за 15, в Спартак Барко за 16, между прочим, от услуг которого Зенит отказался ещё 7 лет назад... Эффективность управления.
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Во как у московских подгорает от этой новости 🔥
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Ответ sebastian1410
Торино продает своего молодого лидера с долгосрочным контрактом (до 2027 года) дешевле, чем покупали год назад. Верим Спорт Экспрессу?
Подождём Карпа.
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Ответ Вольдемар Непутёвый
так и у КБ не плохое пополнение ожидается , чего подгорать то ? из "Ривера" атакующего пз зацепили за 15 лямов помимо других трансферов
А мне нравиться что КБ тоже пополняется. Вообще было бы здорого если бы команды РПЛ хотя бы в половину стоили от Английской лиги.
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все всегда кричат про куда им столько игроков,а когда у нас выходить некому на 3 фронта играем??
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Ответ LAOWAI
31 матч - 3 гола - 2 рез.пер. Ну вот как без таких игроков , с такой статой удержаться на вершинах РПЛ ?
Стата покруче чем у Дзюбы. Что не так?
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Ответ Аюр Баев
Зачем? С ним или без него Зенит станет чемпионом. Еврокубков все как не было, так и не будет
А ЕК здесь зачем приплели? Вы если из дома несколько дней не выйдете, трусы менять не будете?
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