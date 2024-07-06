«Зенит» заплатит около 15 млн евро за Илича. Зарплата хавбека – 3 млн в год с учетом бонусов («СЭ»)
«Зенит» заплатит около 15 миллионов евро за Ивана Илича.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Зарплата сербского полузащитника в петербургском клубе составит три миллиона евро в год с учетом бонусов.
Иван Илич выступает за «Торино» с зимы 2023 года. До этого он играл в «Вероне».
В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.
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Торино купил за 16.5 и продает мешку за 13-15. Ну-да, ну-да)
А потом ноют и винят Газпром 🤦🏼♂️
Но, это другое 🙄🤔