«Зенит» заплатит около 15 млн евро за Илича. Зарплата хавбека – 3 млн в год с учетом бонусов («СЭ»)

«Зенит» заплатит около 15 миллионов евро за Ивана Илича.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Зарплата сербского полузащитника в петербургском клубе составит три миллиона евро в год с учетом бонусов.

выступает за « » с зимы 2023 года. До этого он играл в «Вероне».

В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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