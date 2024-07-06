«Зенит» договорился с Иличем о контракте на 5 лет с зарплатой 3,5+2 млн евро в год. Ему оплатят дом, машину и перелеты в Сербию (Tuttosport)
«Зенит» согласовал 5-летний контракт с Иваном Иличем.
По данным Tuttosport, стороны договорились о зарплате 3,5 млн евро чистыми в год, еще 2 млн составят легкодостижимые бонусы. Кроме того, по договору футболисту предоставят дом, люксовый автомобиль и пакет перелетов в Белград и обратно.
Отмечается, что «Торино» петербургский клуб предлагает 23 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов.
Серб был приобретен «Торино» за 16 млн евро. В этом сезоне он провел 31 матч в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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🇷🇺 АКЦИОНЕРЫ «ГАЗПРОМА» $GAZP РЕШИЛИ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023 ГОД — ХОЛДИНГ
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тем временем Зенит: совершает трансфер размером с траты всех клубов РПЛ вместе взятых
Для этого собирают 5 составов, чтобы заявить Зенит-2 и Зенит-3, чтобы точно кто-то из них занял первое место.
Других обьяснений у меня для вас нет!!!
Против Зенита с первого же тура будут ставить автобусы и в открытый футбол никто против него играть не рискнёт. Поэтому команда скорее всего продолжит мучения прошлой весны, вряд ли Илич и Глушенков что-то глобально в этом смысле изменят.
Поэтому считаю, что и у ЦСКА, и у Спартака, и у Динамо есть все шансы. Нет шансов только у Краснодара и Локомотива.
Торино давно на содержании Газпрома, с сезона 2014/2015, когда продал 1/4 финала ЛЕ
Отсюда и растут ноги этого трансфера
Все, кто сдавал игры Газпрому, после этого держат Газпром за яйки