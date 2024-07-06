«Зенит» договорился с Иличем о контракте на 5 лет с зарплатой 3,5+2 млн евро в год. Ему оплатят дом, машину и перелеты в Сербию (Tuttosport)

«Зенит» согласовал 5-летний контракт с Иваном Иличем.

По данным Tuttosport, стороны договорились о зарплате 3,5 млн евро чистыми в год, еще 2 млн составят легкодостижимые бонусы. Кроме того, по договору футболисту предоставят дом, люксовый автомобиль и пакет перелетов в Белград и обратно.

Отмечается, что «Торино» петербургский клуб предлагает 23 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов.

Серб был приобретен « » за 16 млн евро. В этом сезоне он провел 31 матч в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола