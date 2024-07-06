«Зенит» договорился с Иличем о контракте на 5 лет с зарплатой 3,5+2 млн евро в год. Ему оплатят дом, машину и перелеты в Сербию (Tuttosport)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Иван Илич деньги Футбол

«Зенит» согласовал 5-летний контракт с Иваном Иличем.

По данным Tuttosport, стороны договорились о зарплате 3,5 млн евро чистыми в год, еще 2 млн составят легкодостижимые бонусы. Кроме того, по договору футболисту предоставят дом, люксовый автомобиль и пакет перелетов в Белград и обратно.

Отмечается, что «Торино» петербургский клуб предлагает 23 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов.

Серб был приобретен «Торино» за 16 млн евро. В этом сезоне он провел 31 матч в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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76 комментариев
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А сколько душ крепостных для работы на вилле?
+48
-3
+45
все в равных условиях, а вы что не покупаете так же ?
+43
-6
+37
Тем временем;

🇷🇺 АКЦИОНЕРЫ «ГАЗПРОМА» $GAZP РЕШИЛИ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023 ГОД — ХОЛДИНГ

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+38
-12
+26
Глоры Зенита: А вы все врети, финансовые условия у всех одинаковые, надо только уметь тратить деньги

тем временем Зенит: совершает трансфер размером с траты всех клубов РПЛ вместе взятых
+33
-8
+25
А на вилле будет аквадискотека?
+20
-1
+19
То есть примерно 50 лямов за 5 лет. Это не считая аренды авто, дома и перелётов. Остальны клубы РПЛ вы че там? Не можете Илича купить что-ли? Все Тилей и Кралов берете, учитесь как надо! Менеджмент!
+28
-10
+18
Ответ Roman
Глоры Зенита: А вы все врети, финансовые условия у всех одинаковые, надо только уметь тратить деньги тем временем Зенит: совершает трансфер размером с траты всех клубов РПЛ вместе взятых
ЦСКА за последние 5 лет меньше потратил, чем Зенит за Илича
+15
-3
+12
По такому случаю предлагаю отправить Зенит в пердив
+12
-2
+10
Ответ ZarvuR2020
Где вилла? В Комарово?
Астон Вилла и Астон Мартин.
+11
-1
+10
Позор, к лч усиление?
+7
-1
+6
Жем новость с сРИА, где "близкий к клубу источник" будет рассказывать про 2 млн +1 бонусы)
+7
-1
+6
Пир во время чумы
+8
-3
+5
Видел его в Торино пару игр Тут переплата раза в 3 по зарплате
+5
0
+5
Это у Зенита задача не обкакаться на 100-летие клуба???
Для этого собирают 5 составов, чтобы заявить Зенит-2 и Зенит-3, чтобы точно кто-то из них занял первое место.
Других обьяснений у меня для вас нет!!!
+8
-4
+4
Кто-то будет на полном серьезе смотреть следующий сезон в РПЛ? В прошедшем искусственно создали интригу, в грядущем она невозможна, баланс по финансам несопоставимый, ведь зенит выиграл в прошлом году лигу чемпионов и может позволить себе такие траты!
+7
-4
+3
медведев тихо плачет в сторонке он же кукарекал что это чушь и слухи
+3
0
+3
А еще полагается Боня и на скидку Зарема.
+4
-2
+2
Ответ niru
Ну 5 на 5 действительно 50,ты математик от бога! P.S - болельщик Локо пишет про менеджмент🤡🤡🤡
🤡 по твоему его бесплатно берут? 25 лямов трансфер плюс ЗП за пять лет.
+4
-2
+2
Русская народная кричалка.
+2
0
+2
Ответ vova88
🤡 по твоему его бесплатно берут? 25 лямов трансфер плюс ЗП за пять лет.
А ты за своего товарища по несчастью не отвечай,думаю он сам в состоянии))
+1
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Ответ Проблемы Аршавина
Да и на Евро он явно не блистал.
Как и вся сборная Сербии . По игре они вообще на мой взгляд были худшие на Евро
+1
0
+1
Ответ analogia
Тем временем; 🇷🇺 АКЦИОНЕРЫ «ГАЗПРОМА» $GAZP РЕШИЛИ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023 ГОД — ХОЛДИНГ 🇷🇺 Инвесторы в сети выкатили наглядную инфографику о выгодных вложениях. Неожиданно, но яйца на данный момент все-таки обогнали по стоимости акции $GAZP Газпрома
Ты то что переживаешь за эти дивиденды 😁 на всех ветках строчишь . Акционер что ли 😁
+6
-5
+1
Ответ Виктор Краснодар
грядущий чемпионат будет неинтересным, Зенит туров за 6-8 станет чемпионом
Далеко не факт. Новичков очень много, им всем надо сыгрываться, скорее всего уйдёт Вендел или Клаудиньо, а это очень большой удар по команде.
Против Зенита с первого же тура будут ставить автобусы и в открытый футбол никто против него играть не рискнёт. Поэтому команда скорее всего продолжит мучения прошлой весны, вряд ли Илич и Глушенков что-то глобально в этом смысле изменят.
Поэтому считаю, что и у ЦСКА, и у Спартака, и у Динамо есть все шансы. Нет шансов только у Краснодара и Локомотива.
+4
-3
+1
Ответ Бонд0077
Хоть один серб стоит таких денег? Сербия на Евро была хуже всех. Там нет игроков экстра класса. Малинкович Савич и Влашич были раньше звездами. Сейчас их уровень Мирзова или Глушакова
Причем здесь хорват Влашич?
+2
-1
+1
Ответ diogoogogo
от медведева?)
Заремы
+2
-1
+1
Статистика днаря

Торино давно на содержании Газпрома, с сезона 2014/2015, когда продал 1/4 финала ЛЕ

Отсюда и растут ноги этого трансфера

Все, кто сдавал игры Газпрому, после этого держат Газпром за яйки
+1
0
+1
По-братски развел
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0
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Ответ Иван Новиков
Заходи, шалунишка, на угощение.
Почему у спартачей такая тяга брать в рот?
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-6
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Ответ Willy Kambwala
По такому случаю предлагаю отправить Зенит в пердив
Для этого повод не нужен)))
+1
-1
0
Ответ Бонд0077
Хоть один серб стоит таких денег? Сербия на Евро была хуже всех. Там нет игроков экстра класса. Малинкович Савич и Влашич были раньше звездами. Сейчас их уровень Мирзова или Глушакова
Влашич не серб
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