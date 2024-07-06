У Саутгейта нет поражений на Евро в игровое время. Серия из 12 матчей – рекордная для турнира

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 рекорды Футбол

Англия при Гарете Саутгейте еще ни разу не уступала на Евро в игровое время.

Сегодня британская сборная одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти и вышла в полуфинал.

Под руководством Саутгейта Англия приняла участие в 12 матчах на чемпионатах Европы. Единственное поражение было по пенальти в финале Евро-2020.

В игровое время англичане при этом тренере пока не побеждены.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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40 комментариев
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Сча в голове проскочила мысль. Что игру сборной Англии можно сравнить с их фирменным блюдом. Овсянкой. Полная овсянка, чан с горкой. Вроде и пользу приносит, как их результаты на турнире, но даже смотреть на неё не особо то и приятно, не говоря уже о получении какого-то удовольствия)
+64
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+57
Моуриньо нужно срочно брать любую сборную. Его стиль идеально подходит для побед в турнирах на вылет
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+52
Игра забудется, результат останется. Через 50 лет потомки напишу - великий Саутгей
+36
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+33
Ответ Alexander S
"Физрук"... Тут же так говорят, да? 😆
ну да, Саутгейт физрук
+34
-8
+26
Ответ Nelson85
Если Чемпионат мира в Катаре был одним из лучших, которые я видел (смотрю с 1994), то этот Евро, пожалуй, самый худший((
А что там то лучшего увидел? Пенальти в каждой игре для Месси? Единственные марокканцы его взбодрили . Футбол сборных катится в пропасть.
+20
-14
+6
Тут дело в сравнении. Когда Испания со своим футболом всех душила и доминировала и не проигрывала ими по праву все восхищались, они не отступали от своей игры. Здесь же от таких рекордов плакать хочется, тем более с таким составом. Один гол, оборона и ватокат. Если это будущее футбола, то я не хочу на это смотреть. Не за то я полюбил эту игру.
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+6
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сча в голове проскочила мысль. Что игру сборной Англии можно сравнить с их фирменным блюдом. Овсянкой. Полная овсянка, чан с горкой. Вроде и пользу приносит, как их результаты на турнире, но даже смотреть на неё не особо то и приятно, не говоря уже о получении какого-то удовольствия)
На молоке да с маслом и сахаром/медом/вареньем очень даже вкусно.
+7
-2
+5
Лучшее, что могут сделать футбольные функционеры - борьба с автобусами, иначе молодежь(как они говорят) лучше пойдет смотреть на сварку, чем на блевотную ерунду со 100миллионными игроками! И они(молодежь) правы в данный момент! Лучше в Ведьмака погонять, или фоточки полайкать, меньше потраченного в пустоту времени!
+6
-1
+5
Ответ Alexander S
"Физрук"... Тут же так говорят, да? 😆
А что-то изменилось )) ?!
В очередной раз отскок… интересно, какой там лимит от бога футбола)
+10
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+5
Ответ Клименко
Игра забудется, результат останется. Через 50 лет потомки напишу - великий Саутгей
И в чем они будут неправы? Результат он дает. Другой вопрос, что я, например, смотрю футбол не ради результата, Xg и тепловых карт. Хочется эмоций и ярких личностей. Этого сильно не хватает.
+5
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+4
Ответ Алексей Скрябин
Я думал у них бекон с яйцами главное блюдо)
Ну одним из) просто запомнилась фраза очень "Ваша овсянка, сэр")
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Ответ Alexander S
"Физрук"... Тут же так говорят, да? 😆
Тут говорят, убогая игра, при этом имея один из лучших составов в мире
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Ответ aberkorn
сборная СССР была чемпионов мира по товарищеским матчам. что выиграла англия с этим топовым составом? и во что она играет, если ее почти выбили словаки и швейцарцы??????
"почти выбили"))
+3
0
+3
А у меня к Саутгейту нет негатива. Играет ли команда при нем в унылый футбол? Безусловно- да. Но тут как говорится: вам шашечки или ехать. Бразильцы на чм 22 играли очень красиво. Многие уже забыли как ими тут восхищались. Но после 1/4 поехали домой. И по итогу получили тонну хейта, потому что результата нет, и никто уже не сказал: "зато как красиво играли". А стали припоминать их танцы и т.д.
+3
0
+3
Ответ Клименко
Игра забудется, результат останется. Через 50 лет потомки напишу - великий Саутгей
Самое главное, что через 50 лет у англицких лесорубов все так же будет 0 титулов
+8
-5
+3
Ответ Клименко
Игра забудется, результат останется. Через 50 лет потомки напишу - великий Саутгей
Будем рассказывать внукам, что застали великую игру Англии Саутгейта
+2
0
+2
кто бы что ни говорил Саутгейт дает результат. Это лучший тренер что был у Англии. Плюс ему еще сильно везет.
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сча в голове проскочила мысль. Что игру сборной Англии можно сравнить с их фирменным блюдом. Овсянкой. Полная овсянка, чан с горкой. Вроде и пользу приносит, как их результаты на турнире, но даже смотреть на неё не особо то и приятно, не говоря уже о получении какого-то удовольствия)
Фиш энд чипс
Кто Фиш, а кто - чипс, решать вам)
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Ответ Sergio Mendez
Фиш энд чипс Кто Фиш, а кто - чипс, решать вам)
Увы даже когда предлагали, пробовать это чудо отказывался. Не ценитель любой жаренной рыбы, а тем более такой) Зато в детстве овсянкой накормили по самое не хочу)
+1
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сча в голове проскочила мысль. Что игру сборной Англии можно сравнить с их фирменным блюдом. Овсянкой. Полная овсянка, чан с горкой. Вроде и пользу приносит, как их результаты на турнире, но даже смотреть на неё не особо то и приятно, не говоря уже о получении какого-то удовольствия)
Классно сравнил !
+1
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+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сча в голове проскочила мысль. Что игру сборной Англии можно сравнить с их фирменным блюдом. Овсянкой. Полная овсянка, чан с горкой. Вроде и пользу приносит, как их результаты на турнире, но даже смотреть на неё не особо то и приятно, не говоря уже о получении какого-то удовольствия)
а я люблю овсянку
+1
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Ответ RembaXXX
А что там то лучшего увидел? Пенальти в каждой игре для Месси? Единственные марокканцы его взбодрили . Футбол сборных катится в пропасть.
Голов было много
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Ответ Men77
А у меня к Саутгейту нет негатива. Играет ли команда при нем в унылый футбол? Безусловно- да. Но тут как говорится: вам шашечки или ехать. Бразильцы на чм 22 играли очень красиво. Многие уже забыли как ими тут восхищались. Но после 1/4 поехали домой. И по итогу получили тонну хейта, потому что результата нет, и никто уже не сказал: "зато как красиво играли". А стали припоминать их танцы и т.д.
Абсолютно согласен. Можно ведь пойти ещё от "противного" 🙂 А когда собственно говоря Англия играла в искромётный футбол? Вопрос риторический, я думаю. Играла бы так Бразилия, да, это был бы нонсенс, но никак не Англия. В кои то веки у Англичан собрались игроки, скажем так "выше среднего" , после бездарного поколения десятых годов и джерардо-лэмпарда-бэкхэмовского поколения, распиаренного абсолютно не по делу. Так что игра исключительно на результат, выглядит абсолютно логично после десятилетий страданий... англичан понять можно.
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Ответ Stewee
Овсянка - топовая каша, не гони. Да и почему это английское фирменное блюдо? У восточных славян овсянка тоже была популярна.
В Англии даже слова каша и овсянка - это синонимы или вообще одно и то же слово) но так же если нравится она - то на здоровье, госпаде) конечно ещё в нее можно добавить много чего и будет вкуснота)да и сам в чистом виде с мясом люблю, не сладкую) но я имею ввиду старые школьные/столовые/больничные овсянки, где воды блин больше самой каши было)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сча в голове проскочила мысль. Что игру сборной Англии можно сравнить с их фирменным блюдом. Овсянкой. Полная овсянка, чан с горкой. Вроде и пользу приносит, как их результаты на турнире, но даже смотреть на неё не особо то и приятно, не говоря уже о получении какого-то удовольствия)
Овсянка - топовая каша, не гони.
Да и почему это английское фирменное блюдо? У восточных славян овсянка тоже была популярна.
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Величайший Гарик
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1/8 Словакия, 1/4 Швейцария и 1/2 возможно Турция. Как же фартит с календарем, ниодной топ-сборной до финала.
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Британский каток
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Что с лицом, хейтеры?
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Кто-нибудь объяснит, почему Белингем претендуем на ЗМ? 😂
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