У Саутгейта нет поражений на Евро в игровое время. Серия из 12 матчей – рекордная для турнира
Англия при Гарете Саутгейте еще ни разу не уступала на Евро в игровое время.
Сегодня британская сборная одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти и вышла в полуфинал.
Под руководством Саутгейта Англия приняла участие в 12 матчах на чемпионатах Европы. Единственное поражение было по пенальти в финале Евро-2020.
В игровое время англичане при этом тренере пока не побеждены.
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