Португалия в плей-офф Евро, Роналду – лучший ассистент чемпионатов Европы, Волков победил Павловича, поул Норриса, друид обвинил экоактивистов в плохой игре Англии и другие новости

1. Завершился 2-й тур Евро-2024. Португалия разгромила Турцию (3:0), заняла 1-е место в группе и вышла в плей-офф Евро 8-й раз подряд. Португальцам помогли дикий гол Акайдина в свои ворота (6-й автогол на турнире), а также щедрый пас Роналду, отдавший мяч Бруну для гола в пустые ворота. Так Криштиану стал лучшим ассистентом в истории Евро.

В другом матче группы F Грузия сыграла вничью с Чехией (1:1). Грузины набрали первое очко на чемпионатах Европы, Мамардашвили установил рекорд Евро-2024 по сэйвам.

Бельгия обыграла Румынию благодаря голам де Брюйне и Тилеманса – 2:0. У Лукаку отняли уже третий гол на Евро – снова из-за офсайда. После второго тура в группе E у всех команд по 3 очка – такое случилось впервые в истории Евро. Румыния лидирует, Бельгия – 2-я, Украина – последняя.

2. В Эр-Рияде прошел UFC Saudi Arabia. В главном событии турнира Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде. Волков победил Павловича единогласным решением судей. После боя Сергей отказался от рукопожатия и оттолкнул Александра. Шара Буллет нокаутировал Троколи.

3. Норрис выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Испании, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й. Для Ландо это второй поул в «Ф-1» – первый был в России в 2021-м. В моторхоуме «Макларена» произошел пожар, одного сотрудника отправили в больницу.

4. Две фигуристки сборной Кореи дисквалифицированы из-за сексуальных домогательств к юниору.

5. Трансферные новости. Волков прошел медосмотр для «Зенита», 23 июня воспитанник «Краснодара» подпишет контракт. Гюлер интересен «Ливерпулю» и «Сосьедаду», «Реал» не отпустит хавбека. Олисе переходит в «Баварию» за 45+5 млн фунтов. Экс-вратарь «Локо» Худяков близок к переходу в австрийский «Штурм».

6. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Берлине. Арина Соболенко не доиграла матч из-за проблем с плечом.

7. Польские фанаты бросали бутылки и камни в полицию у Бранденбургских ворот. Против них применили перцовые баллончики и дубинки, несколько человек арестовали.

8. Кубок Америки. Мексика одолела Ямайку (1:0), Эквадор уступил Венесуэле (1:2).

9. Клюшку Уэйна Гретцки с финала Кубка Стэнли-1988 продали на аукционе за рекордные 336 тысяч долларов.

10. Друид обвинил экоактивистов, осквернивших Стоунхендж, в слабой игре Англии и ничьей с Данией: «Они повлияли на мистическую силу священного места».

11. Бывший российский пловец Сибирцев отобрался на Олимпиаду в составе сборной Узбекистана.

12. 2Drots выбили «Амкал» в 1/4 финала Winline Медиалиги по буллиталити. 188 тысяч зрителей смотрели матч онлайн на пике. Тренер «дротов» Кузнецов ударил журналиста и послал его на три буквы (правда, потом извинился). Также в полуфинал Медиалиги вышли «БроукБойз», обыгравшие «Родину Медиа» (1:0) благодаря голу Алишера с 57 метров.

Цитаты дня.

Мартинес об ассисте Роналду против Турции: «Великий форвард выходит 1 на 1 и отдает передачу – какой пример! Это нужно показывать в академиях по всей Португалии»

Ирина Роднина: «Я бы задала вопрос Тутберидзе, насколько это профессионально – готовить спортсмена на полтора сезона?»

«Меня ни разу не назвали «негром» за 44 года в Испании, но с Винисиусом такое происходит, потому что он провокатор, иногда ведет себя как клоун». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о вингере

Владелец «Чайки»: «Когда был депутатом, меня просили поднять пенсии – с 12 тысяч до 14. Наш народ научился жить на минимум. Купить шарф клуба за 300 рублей – уже накладно»

Фетисов о словах Конюхова: «Овечкин – настоящий посол России! Аватарки у него с Путиным. Он в самом логове сейчас играет. Верю, что Саша побьет рекорд Гретцки»

Преподаватель РАНХиГС о Загитовой: «Мы аплодировали ей за то, что она получила «пятерку» и за госэкзамен, и за защиту диплома. За все годы поблажек ей не было»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?