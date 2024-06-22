Мамардашвили установил рекорд Евро-2024 по сэйвам. Вратарь признан лучшим игроком матча Грузия – Чехия

Теги Александр Колинько Сборная Чехии по футболу рейтинги Сборная Грузии по футболу сборная Латвии по футболу Евро-2024 Георгий Мамардашвили Футбол

Объявлен лучший игрок матча Грузия – Чехия.

По итогам игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 награду получил грузинский голкипер Георгий Мамардашвили.

Представляющий «Валенсию» футболист сделал 9 сэйвов (по данным Opta Sports – 11), и это лучший результат на текущем чемпионате. Рекорд Евро – 12 спасений в исполнении латвийца Александра Колинько в игре против Нидерландов 2004 году.

Встреча Грузии и Чехии завершилась вничью – 1:1.

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33 комментария
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В сборную турнира сразу можно ставить, просто буффонище какой-то
+48
0
+48
Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
Просто монстр, не понимаю, как его до евро никто не забрал
А бы не сказал, что Валенсия - это низкий уровень. Тот же Ливакович божил играя за загребкское Динамо.
+32
0
+32
Грузии повезло с вратарем конечно, по сути он 50% от всей команды 😆
+28
0
+28
Ответ Ivan Tsioply
А бы не сказал, что Валенсия - это низкий уровень. Тот же Ливакович божил играя за загребкское Динамо.
Валенсия безусловно не низкий уровень, но то, что мамардашвили перерос его, это факт
+22
0
+22
Просто монстр, не понимаю, как его до евро никто не забрал
+16
-1
+15
Тут уж без базара. Парень крутился как белка в колесе.
+11
0
+11
Стоимость за два тура выросла миллионов на 10-15. В сборной тура будет обязательно. Спонсор этой ничьи для Грузии
+11
0
+11
Ответ Carasa
В сборную турнира сразу можно ставить, просто буффонище какой-то
Если бы не он, то чехи уверенно по ездили бы
+12
-1
+11
Ответ Cristiano Ronaldo
Если бы не он, то чехи уверенно по ездили бы
И тут даже нет опечатки
+10
0
+10
Великая грузинская стена
+7
0
+7
Рад за него - в Валенсии он на таком уровне совсем нередко играет - но когда проводит такие матчи против Атлетов/Барсы/Мадрида - не получает международного (и заслуженного на мой взгляд) признания.

Приятно, что ситуация с признанием его замечательной игры меняется в лучшую сторону :)
+6
0
+6
Вот понимаю лучший вратарь на постсоветском пространстве, а не эти всякие распиаренные дырявые Лунины с Трубинами😁
+6
-1
+5
Просто красавец! одних только сейвов 10 штук, не говоря ещё о других полезных действиях
+3
0
+3
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Хвича запомнился на этом чемпионате нытьем в сторону России и критикой Наполи от агента
на поле не запомнился
+4
-2
+2
Ответ ArnoNeputevy
Георгий Мамардашвили - это футбольный Мераб Мамардашвили.
приятное сравнение
+1
0
+1
Георгий Мамардашвили - это футбольный Мераб Мамардашвили.
+1
0
+1
Очень мощный перформанс. Причем в начале игры очень много сейвов после ударов из штрафной, очень опасные позиции, но нет — Мамардашвили стена
+1
0
+1
Пока лучший вратарь Евро
+1
0
+1
Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
Валенсия безусловно не низкий уровень, но то, что мамардашвили перерос его, это факт
Если не накосячит в следующей игре, то наверняка найдёт клуб повыше уровнем. Главное, там на лавке не оказаться.
+1
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+1
Повезло Грузии с вратарем, да не повезло с атакующими игроками. Кто этот бездарь, который у грузин победу украл на последней секунде матча? Это ж надо было такой шанс на первую в истории победу в финальной части Евро запороть?!?
Даже в створ ворот он, паразит, попасть не смог …
+1
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+1
Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
Просто монстр, не понимаю, как его до евро никто не забрал
После Евро предложений будет хоть отбавляй!👍
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Ответ Усы НадеждыГеннадиевны
Просто монстр, не понимаю, как его до евро никто не забрал
Бавария говорят на замену Ману возьмет
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Ответ Александр Шишов
если валенсия продаст его, то это ошибка, надо дать суперконтракт, самый дорогой для всех вратарей мира, с учетом, что вратари стоят значительно дешевле топ форвардов, это будет не слишком накладно для клуба, да и бучи среди полевых не будет, вратарь отдельная песня, а он действительно 50 процентов команды, возможно и согласился бы тогда остаться
Забываешь, кто там владелец клуба
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Как ты не забил, а, ЛАЖАнидзе? Ну, как, родной?
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Мамардашвили спас Грузию в первые 12 минут 4 раза.
Чем и вселил уверенность в партнеров.
А иначе о ничье и мечтать бы не пришлось,хотя в эпизоде с рукой у чехов немного повезло.
Топ класс матч от грузина.
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если валенсия продаст его, то это ошибка, надо дать суперконтракт, самый дорогой для всех вратарей мира, с учетом, что вратари стоят значительно дешевле топ форвардов, это будет не слишком накладно для клуба, да и бучи среди полевых не будет, вратарь отдельная песня, а он действительно 50 процентов команды, возможно и согласился бы тогда остаться
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Звичайно нытик Георгий Мужик
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Ожидания - Хвича будет лучшим игроком в составе Грузии, объективная реальность - Мамардашвили.
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Да, воротчик топовый!
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Тащит Жора всё в подряд!!!👏👏👏
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