Дивеев об уходе Станковича из «Спартака»: «Мне вообще по барабану. Какая разница? Я в ЦСКА – это не мой тренер»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев заявил, что ему «вообще по барабану» отставка Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

– Следующий матч в РПЛ против «Спартака» ЦСКА может провести без Облякова из-за его травмы, полученной во встрече с Чили...

– Все нормально у него будет. Пройдет.

– Не удивило, что «Спартак» после четырех побед уволил тренера?

– Я не смотрю новости. Когда мне сказали, что Станкович ушел, ответил: «Ну ладно».

Мне-то что? Какая разница? Я в ЦСКА, а не в «Спартаке». Мне по барабану, честно. Вообще по барабану, ушел или не ушел. Это же не мой тренер.

– Как будешь настраиваться на дерби?

– Дайте мне хотя бы отдохнуть после сборной. Денек отдохну, потом буду настраиваться, – сказал Дивеев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
