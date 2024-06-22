Олисе переходит в «Баварию» за 45+5 млн фунтов. Мюнхенцы активировали отступные вингера «Кристал Пэлас»

Майкл Олисе переходит в «Баварию» из «Кристал Пэлас».

Мюнхенский клуб проинформировал английскую команду об активации пункта о сумме отступных за 22-летнего футболиста.

Таким образом, фиксированная выплата за трансфер составит 45 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов фунтов предусмотрено в качестве бонусов.

«Бавария» уже согласовала с футболистом контракт на пять лет.

В прошедшем сезоне провел 19 матчей в , забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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