Олисе переходит в «Баварию» за 45+5 млн фунтов. Мюнхенцы активировали отступные вингера «Кристал Пэлас»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кристал Пэлас Майкл Олисе Футбол

Майкл Олисе переходит в «Баварию» из «Кристал Пэлас».

Мюнхенский клуб проинформировал английскую команду об активации пункта о сумме отступных за 22-летнего футболиста.

Таким образом, фиксированная выплата за трансфер составит 45 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов фунтов предусмотрено в качестве бонусов.

«Бавария» уже согласовала с футболистом контракт на пять лет.

В прошедшем сезоне Майкл Олисе провел 19 матчей в АПЛ, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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55 комментариев
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Ответ Netto Brutto
У коней был неплох
Я секу какого Олисе ты имеешь в виду)
+103
-5
+98
У коней был неплох
+75
-4
+71
Топ трансфер 🔥
+18
0
+18
Кампани после Бернли в Баварии чувствует себя как ребенок обеспеченных родителей в Новый год)
+18
-2
+16
Ответ akaAzazello
Знатоки Баварии - как давно клуб последний раз активировал именно опцию выкупа игрока? (а не покупая игрока в результате переговоров)
Ито из Штутгарда в это ТО буквально, Гетце по-моему тоже покупали за выкуп
+7
-1
+6
Ответ ZamoRano
Олисе жёсткий тип, лучший краек Баварии со времён Литтбарски.
Рибери?
+6
0
+6
Ответ Den-is
Я секу какого Олисе ты имеешь в виду)
Этот комментарий недооценён))
+6
-2
+4
Ответ ZamoRano
Олисе жёсткий тип, лучший краек Баварии со времён Литтбарски.
Топовый уровень аналитики, Литтбарски даже не играл в Баварии
+4
0
+4
Думбия на карандаше
+3
0
+3
Почти даром за еще молодого игрока с очень хорошими выступлениями в АПЛ. Непонятно, почему в Англии упустили, тот же МЮ явно в нем нуждался.
+3
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+3
Ответ noname noname
Этот комментарий недооценён))
Уже норм, давайте ещё доберём плюсов Дэну. Коммент реально шикарен
+2
0
+2
Ещё одна хорошая новость
+2
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+2
Ответ akaAzazello
Спасибо за подробную информацию! У меня просто было (и похоже, очень обманчивое) впечатление, что Бавария (почти)всегда договаривается о переходе игрока, а не использует опцию выкупа ;)
Рад развеять миф о Баварии) Почти договаривается за деньги это ещё ладно, ведь есть миф об ограблении конкурентов, забирая вкусное только в качестве свободных агентов!
+2
0
+2
Ответ Михо
Так Баварии тоже придется ломать голову над размещением игроков. Кейн и Мусиала игроки старта, на оставшиеся три места в атаке претендуют Сане, Гнабри, Коман, Тель, Сарагоса, теперь еще Олисе
Комана или Гнабри продадут. А может и обоих.
+2
0
+2
Ответ akaAzazello
Знатоки Баварии - как давно клуб последний раз активировал именно опцию выкупа игрока? (а не покупая игрока в результате переговоров)
Отступные прописаны не у каждого игрока, они обязательны только в Испании. Сарагоса приходит этим летом за 15 лямов из Гранады, зимой он приезжал в аренду за 4. Рока приходил из Эспаньола летом 2020, за 9 миллионов евро. Люка Эрнандес - лето 2019 из Атлетико, 80 мультов евро.
+3
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+2
Ответ akaAzazello
Знатоки Баварии - как давно клуб последний раз активировал именно опцию выкупа игрока? (а не покупая игрока в результате переговоров)
А мне вспомнился Хави Мартинес)
+2
0
+2
Ответ Пытливый Исследователь
Рад развеять миф о Баварии) Почти договаривается за деньги это ещё ладно, ведь есть миф об ограблении конкурентов, забирая вкусное только в качестве свободных агентов!
Если это и миф - то который я сам себе создал :) Мне очень долгое время казалось, что клубы, принадлежащие болельщикам - либо договариваются финансово без активации выкупа, либо забирают игроков свободными агентами (бывают исключения - но очень редко).
Ещё раз спасибо, что развеяли его :)
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Ответ Cearvm
Почти даром за еще молодого игрока с очень хорошими выступлениями в АПЛ. Непонятно, почему в Англии упустили, тот же МЮ явно в нем нуждался.
МЮ и Челси должны были заплатить 70.
МЮ не хотел/не мог платить столько, а Челси мог, но их не устраивала зарплата и попытки Пэлас поднять стоимость игрока уже после разрешения на переговоры.
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Ответ Михо
Хороший игрок конечно. Но в Реал переходит Мбаппе, а в Баварию Олисе. Лч так не выиграть
Правда Олисе менее выпендрёжный, а Реалу придётся ломать голову над одновременным размещением Мбаппе, Беллингема, Винисиуса, Родриго. А ещё есть Гюлер, Браим Диас и Эндрик. Глядишь и микроклимат у них поломается
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Пока лучший трансфер лета
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Знатоки Баварии - как давно клуб последний раз активировал именно опцию выкупа игрока? (а не покупая игрока в результате переговоров)
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Ну судя по отзывам и статистике взяли очень даже недорого.Успехов в Мюнхене,товарищ Олисе!
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Пока в МЮ мяли титьки Бавария подсуетилась. Топ-трансфер за относительно недорого.
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Хорошая стата у парня
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Ответ DaniZero
Кристалл всех продаст и за выживание будет бороться
У Пэлас не по позиции, но по потенциалу есть подмена в лице Матеуша Францы (Франки??). Что поделать, таких игроков удержать они не могут
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Ответ Пытливый Исследователь
Сарагоса вероятно уйдёт в аренду, а вот куда девать Иранкунду, чела купленного из Австралии - вопрос интересный. А вот аренда Симонса точно будет значит уход Комана или Гнабри
Гнабри вроде должен уйти. Правда непонятно куда и кто сможет удовлетворить его зп.
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Ответ Пытливый Исследователь
Правда Олисе менее выпендрёжный, а Реалу придётся ломать голову над одновременным размещением Мбаппе, Беллингема, Винисиуса, Родриго. А ещё есть Гюлер, Браим Диас и Эндрик. Глядишь и микроклимат у них поломается
Главное микроклимат с судьями не испортить. Впрочем пока Перес президент, то это не грозит Реалу.
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Ответ Михо
Так Баварии тоже придется ломать голову над размещением игроков. Кейн и Мусиала игроки старта, на оставшиеся три места в атаке претендуют Сане, Гнабри, Коман, Тель, Сарагоса, теперь еще Олисе
Сарагоса вероятно уйдёт в аренду, а вот куда девать Иранкунду, чела купленного из Австралии - вопрос интересный. А вот аренда Симонса точно будет значит уход Комана или Гнабри
0
0
0
Ответ Пытливый Исследователь
Правда Олисе менее выпендрёжный, а Реалу придётся ломать голову над одновременным размещением Мбаппе, Беллингема, Винисиуса, Родриго. А ещё есть Гюлер, Браим Диас и Эндрик. Глядишь и микроклимат у них поломается
Так Баварии тоже придется ломать голову над размещением игроков. Кейн и Мусиала игроки старта, на оставшиеся три места в атаке претендуют Сане, Гнабри, Коман, Тель, Сарагоса, теперь еще Олисе
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Урвали топа за весьма адекватные деньги.
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