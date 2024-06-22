Олисе переходит в «Баварию» за 45+5 млн фунтов. Мюнхенцы активировали отступные вингера «Кристал Пэлас»
Майкл Олисе переходит в «Баварию» из «Кристал Пэлас».
Мюнхенский клуб проинформировал английскую команду об активации пункта о сумме отступных за 22-летнего футболиста.
Таким образом, фиксированная выплата за трансфер составит 45 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов фунтов предусмотрено в качестве бонусов.
«Бавария» уже согласовала с футболистом контракт на пять лет.
В прошедшем сезоне Майкл Олисе провел 19 матчей в АПЛ, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
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Ещё раз спасибо, что развеяли его :)
МЮ не хотел/не мог платить столько, а Челси мог, но их не устраивала зарплата и попытки Пэлас поднять стоимость игрока уже после разрешения на переговоры.