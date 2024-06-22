Акайдин забил в свои ворота из-за штрафной, пасуя вратарю сборной Турции в игре с Португалией

Самет Акайдин отметился автоголом в матче Евро-2024.

На 28-й минуте игры против защитник, находившийся за пределами штрафной, попытался сделать передачу Алтаю Байындыру, своему вратарю, но мяч пролетел мимо голкипера.

попытался догнать его и не допустить попадания в ворота, однако не успел. Разница в счете увеличилась – 0:2 в пользу португальцев.

Sports ведет текстовую трансляцию матча группового этапа чемпионата Европы.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?