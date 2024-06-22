Акайдин забил в свои ворота из-за штрафной, пасуя вратарю сборной Турции в игре с Португалией
Самет Акайдин отметился автоголом в матче Евро-2024.
На 28-й минуте игры против Португалии защитник, находившийся за пределами штрафной, попытался сделать передачу Алтаю Байындыру, своему вратарю, но мяч пролетел мимо голкипера.
Акайдин попытался догнать его и не допустить попадания в ворота, однако не успел. Разница в счете увеличилась – 0:2 в пользу португальцев.
Sports ведет текстовую трансляцию матча группового этапа чемпионата Европы.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Лучше пусть за лицевую уйдет, если форс-мажор, но не в ворота…
Детская ошибка.
Просто надо смотреть, куда отдаешь - и не будет таких привозов.
Пирс Морган: «Роналду подтвердил мне, что коснулся мяча головой. Даже турки согласны»
Есть правило голову поднимать при любом пасе, вот и всё.
Уже после революции Нойера кипера начали воспринимать, как человека с прямыми ногами
Россия - Украина 1999 https://www.youtube.com/watch?v=3frEWWOBud0
мотаем на 26:48, защитник отдает назад в створ Шовковскому.
это вот буквально навскидку. Да и вообще, если думать логически: допустим, твоя команда проигрывает 0-1 на 90й минуте, ты последний защитник, тебя поджимает игрок соперника, тебе нельзя терять мяч. У тебя на выбор 4 опции:
1. пойти в дриблинг, несмотря на то, что ты последний защитник
2. пульнуть в аут
3. держать мяч, ждать, пока вратарь не уйдет из створа ворот и уже потом отпасовать ему
4. просто отпасовать вратарю независимо от того, где он
Что сделаешь? Говорю же - реальный футбол сложнее жестких спортшкольных правил.
Просто если уверен, куда отдаешь, уверен, что отдаешь несильно и вратарь мяч примет, то отдаешь назад. И всегда так было.