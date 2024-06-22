Акайдин забил в свои ворота из-за штрафной, пасуя вратарю сборной Турции в игре с Португалией

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2024 Алтай Байындыр Самет Акайдин Футбол

Самет Акайдин отметился автоголом в матче Евро-2024.

На 28-й минуте игры против Португалии защитник, находившийся за пределами штрафной, попытался сделать передачу Алтаю Байындыру, своему вратарю, но мяч пролетел мимо голкипера. 

Акайдин попытался догнать его и не допустить попадания в ворота, однако не успел. Разница в счете увеличилась – 0:2 в пользу португальцев.

Sports ведет текстовую трансляцию матча группового этапа чемпионата Европы.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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52 комментария
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Еще в детстве учат не отдавать передачи в центр своей штрафной и не отдавать вратарю незрячие передачи, видимо эти тренировки он прогуливал. Курьезный гол.
+49
-4
+45
Думаю, что в тройку претендентов на золотой мяч, Автогол точно должен входить до конца этого Евро
+36
-2
+34
Ответ corazon blanco
Еще в детстве учат не отдавать передачи в центр своей штрафной и не отдавать вратарю незрячие передачи, видимо эти тренировки он прогуливал. Курьезный гол.
В современном футболе давно забили на это правило и отдают вратарю в створ. Это необходимость.
+29
-3
+26
Первое правило в спортшколе: никогда не давай пас назад в створ.
Лучше пусть за лицевую уйдет, если форс-мажор, но не в ворота…
Детская ошибка.
+23
-4
+19
Ответ Марат Касем
Первое правило в спортшколе: никогда не давай пас назад в створ. Лучше пусть за лицевую уйдет, если форс-мажор, но не в ворота… Детская ошибка.
Бредовое правило на самом деле. Как с вратарем в пас играть тогда, ждать, пока он на край штрафной не уйдет? В каждом матче каждая команда по 15-20 пасов назад вратарю отдает, почти все они в створ.
Просто надо смотреть, куда отдаешь - и не будет таких привозов.
+17
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+15
Гол топ конечно. Особенно , учитывая что всем показывали как ручками недовольно в этот момент Криштуже на Конселу разводил.
+10
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Ну чудик, момент отыгран, прессинга нет–подними голову то! Застал врасплох и своего вратаря, и болельщиков и даже режиссёра трансляции 😂
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Сразу после игры -
Пирс Морган: «Роналду подтвердил мне, что коснулся мяча головой. Даже турки согласны»
+9
-4
+5
Ответ Кенигсбергер
Бредовое правило на самом деле. Как с вратарем в пас играть тогда, ждать, пока он на край штрафной не уйдет? В каждом матче каждая команда по 15-20 пасов назад вратарю отдает, почти все они в створ. Просто надо смотреть, куда отдаешь - и не будет таких привозов.
Абсолютно верное правило. По тому же принципу дуло винтовки не никогда должно смотреть в спину впереди бегущего, а палец не должен быть на курке. Этому действительно учат в детстве - мяч никогда не должен лететь в створ от своего.
+5
-2
+3
Ответ Gleb
В современном футболе давно забили на это правило и отдают вратарю в створ. Это необходимость.
Так это понятно, многие команды даже обязательно именно и ищут вратаря, который прекрасно играет ногами, но речь ведь про не зрячие пасы на вратаря, голову все-таки нужно поднимать при передаче на партнера, а вот проигнорировал это, не поднял и подставил себя и всю сборную.
+7
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Автогол дальним ударом это комбо из трендов турнира. Никогда не отдавай вратарю в створ, с детства учат этому, но сегодня все настолько на это положили болт, настолько все с ума сошли от игры в пас, что вратарю отдают в створ и не парятся
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+3
Ответ takehiko
Думаю, что в тройку претендентов на золотой мяч, Автогол точно должен входить до конца этого Евро
Золотую Бутсу он уже получит
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Да вы не заметили, почему этот гол случился на самом деле. Там Роналду психанул из-за неточной передачи. И это было настолько эмоционально, что все на него засмотрелись и мяч прополз в ворота)))
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+2
Ответ corazon blanco
Еще в детстве учат не отдавать передачи в центр своей штрафной и не отдавать вратарю незрячие передачи, видимо эти тренировки он прогуливал. Курьезный гол.
забылся парень что поделать бывает такие ошибки когда играла Греция Словакия вратарь так ваще не смог катившейся мяч ногой остановить от паса своего партнёра если хочешь посмотри Греция Словакия 0-1.
+2
0
+2
Ответ mishash
Абсолютно верное правило. По тому же принципу дуло винтовки не никогда должно смотреть в спину впереди бегущего, а палец не должен быть на курке. Этому действительно учат в детстве - мяч никогда не должен лететь в створ от своего.
Этому учили до Нойера. Поздравляю, вы в прошлом. Сегодня ни в одной серьезной европейской школе такому не учат.
Есть правило голову поднимать при любом пасе, вот и всё.
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Ответ Кенигсбергер
Да и до Нойера, даже если и учили - в реальном футболе это правило не работало. Куча топ-футболистов отдавало назад в створ и до Нойера. Просто если уверен, куда отдаешь, уверен, что отдаешь несильно и вратарь мяч примет, то отдаешь назад. И всегда так было.
Не, тут не согласен. Я еще застал время, когда совковые тренеры чуть ли не палкой лупили за пас в створ. Это и правда было запрещено.
Уже после революции Нойера кипера начали воспринимать, как человека с прямыми ногами
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+2
Ответ Go-go-love
Да вы не заметили, почему этот гол случился на самом деле. Там Роналду психанул из-за неточной передачи. И это было настолько эмоционально, что все на него засмотрелись и мяч прополз в ворота)))
Записать гол на гения!
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Вот почему важно по сторонам постоянно смотреть во время игры, там соперников и близко не было.
+2
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Товарищ Автогол, конечно, разошелся не по детски
+2
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Автогол на этом Евро продолжает удивлять.
+3
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Да курьёзный гол.Сколько говорят,что нельзя отдавать вратарю в створ ворот,но увы такие голы случаются.
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Ответ ЗлойМайор
Гол топ конечно. Особенно , учитывая что всем показывали как ручками недовольно в этот момент Криштуже на Конселу разводил.
Ну там объективно слишком вправо пас уходил, он и в эпизоде ранее кривой пас отдал
+1
0
+1
Больше всего поразило, что он еще что то там предъявлять начал вратарю, мол не слышал или чего то там, сразу надо поменять его и чтобы больше ни минуты не сыграл, это какой то позор, на таком уровне так ошибаться.
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Турки поняли, что сопротивление бесполезно, решили сами убить интригу
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Ответ ShadyL
обтекай🤡 не устал ещё тут чушь нести?
🤔🧯
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Ответ Ilya Chistyakov
Турок конечно тот еще клоун, но, кажется, этот судейка поплыл в очередной раз
Не то слово ,что поплыл,играть не даёт.Немец не судит,а чудит.
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Ответ Armbull
Не, тут не согласен. Я еще застал время, когда совковые тренеры чуть ли не палкой лупили за пас в створ. Это и правда было запрещено. Уже после революции Нойера кипера начали воспринимать, как человека с прямыми ногами
Финал Евро-92: https://www.youtube.com/watch?v=SX2HcvMkOiA
Россия - Украина 1999 https://www.youtube.com/watch?v=3frEWWOBud0
мотаем на 26:48, защитник отдает назад в створ Шовковскому.

это вот буквально навскидку. Да и вообще, если думать логически: допустим, твоя команда проигрывает 0-1 на 90й минуте, ты последний защитник, тебя поджимает игрок соперника, тебе нельзя терять мяч. У тебя на выбор 4 опции:
1. пойти в дриблинг, несмотря на то, что ты последний защитник
2. пульнуть в аут
3. держать мяч, ждать, пока вратарь не уйдет из створа ворот и уже потом отпасовать ему
4. просто отпасовать вратарю независимо от того, где он

Что сделаешь? Говорю же - реальный футбол сложнее жестких спортшкольных правил.
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Ответ takehiko
Думаю, что в тройку претендентов на золотой мяч, Автогол точно должен входить до конца этого Евро
жаль, что Месси не получит этот приз
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Ответ Armbull
Этому учили до Нойера. Поздравляю, вы в прошлом. Сегодня ни в одной серьезной европейской школе такому не учат. Есть правило голову поднимать при любом пасе, вот и всё.
Да и до Нойера, даже если и учили - в реальном футболе это правило не работало. Куча топ-футболистов отдавало назад в створ и до Нойера.
Просто если уверен, куда отдаешь, уверен, что отдаешь несильно и вратарь мяч примет, то отдаешь назад. И всегда так было.
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Ответ Tristan...
Записать гол на гения!
Ну как бы турки именно от его реакции и обделались ☝🏻🤣
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