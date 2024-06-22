Евро-2024. Грузия против Чехии, Португалия сыграет с Турцией, Бельгия – с Румынией

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В Германии проходят матчи 2-го тура группового этапа Евро-2024.

Сборная Грузии сыграет с Чехией, Португалия – с Турцией, Бельгия будет противостоять Румынии

Евро-2024

2-й тур

Группа F

Грузия – Чехия
Дата проведения
22 июня, 16.00, «Фолькспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Турция – Португалия
Дата проведения
22 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа E

Бельгия – Румыния
Дата проведения
22 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

26 комментариев
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Удачи Грузии! С Турками сражались достойно !
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Ответ BlackCat From2107
Haydi çocuklar! Yeni bir zafer bekliyoruz sizden.
Почему Турки предали Туран и прогнулись под ислам?
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
сегодня удачи братской Грузии и персонально величайшему футболисту нашей эпохи
Мне кажется такой эпитет - слишком большой аванс для Зурико
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Бельгия сегодня может вылететь, для этого Румынии достаточно сыграть вничью, но думаю что бельгийцы будут биться до последнего.
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А.В Мостовой всей душой за Румынию,негоже всяким Тедеско побеждать,который никогда не чеканил мяч
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Наконец-то нет этих топов типа Италии, Англии, Франции, сегодня хоть можно насладиться футболом, а не играми в квадрат туда-сюда...
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Бельгийцам удачи, ведь не свезло им в первом матче.
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Грузия вперед !!!
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Хотел пожелать удачи туркам, но передумал когда вспомнил что ручные собачки из УЕФА для 🇵🇹🐓 изменили формат турнира. ботоксный гей со своей обезьянкой Мартинесом всё равно выйдет из группы.
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Чехи на классе
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За Португалию! За новые рекорды!)
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Надеюсь и португалы и бельгийцы со своими физруками-тренерами сегодня отлетят с позором, ну а между грузинами и чехами однозначно за первых хотя бы потому, что есть огонь в глазах, а чехи в первом матче даже два паса нормально отдать не могли, конкретный колхоз
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Ответ Сергей Жарковский
Бельгия сегодня может вылететь, для этого Румынии достаточно сыграть вничью, но думаю что бельгийцы будут биться до последнего.
если Бельгия набирает 4 очка железно с 3 места выйдет
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Ответ danik 258808
если Бельгия набирает 4 очка железно с 3 места выйдет
Не факт
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Ответ Сергей Жарковский
Бельгия сегодня может вылететь, для этого Румынии достаточно сыграть вничью, но думаю что бельгийцы будут биться до последнего.
Не будут
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Ответ Bayern2004
Бельгийцам удачи, ведь не свезло им в первом матче.
Зачем? Им все равно всем на сборную плевать, как обычно вылетят от первого же мотивированного соперника в плове. Пусть лучше не мучат людей и на группе свои страдания закончат)
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Удачи Грузии,Бельгии и Турции.
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