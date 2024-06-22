Евро-2024. Грузия против Чехии, Португалия сыграет с Турцией, Бельгия – с Румынией
В Германии проходят матчи 2-го тура группового этапа Евро-2024.
Сборная Грузии сыграет с Чехией, Португалия – с Турцией, Бельгия будет противостоять Румынии.
Евро-2024
2-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 22 июня, 16.00, «Фолькспаркштадион»
- Дата проведения
- 22 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
Группа E
- Дата проведения
- 22 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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