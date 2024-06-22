Евро-2024. Грузия против Чехии, Португалия сыграет с Турцией, Бельгия – с Румынией

В Германии проходят матчи 2-го тура группового этапа Евро-2024.

сыграет с Чехией, – с Турцией, будет противостоять .

Евро-2024

2-й тур

Группа F

Группа E

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

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