Тренер 2Drots Кузнецов извинился перед журналистом, которого ударил ногой: «Он себя повел неправильно. Пришлось рукоприкладство приложить»

Дмитрий Кузнецов принес извинения журналисту, которого он ударил ногой.

Инцидент произошел в первом тайме матча между « » и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юра, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

«Я считаю, что неправильно, когда идет нарушение, выбегать журналисту и лезть в кучу. Они должны стоять здесь. Это неправильно. Я ему сказал, ну а потом пришлось рукоприкладство приложить.

Я извиняюсь перед ним, но он себя повел неправильно. Они должны вот здесь стоять [показывает на бровку]. Им никто не разрешал выбегать сюда», – сказал главный тренер 2Drots.

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов – пнул и послал, его помощник попытался ударить в голову