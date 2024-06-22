Тренер 2Drots Кузнецов извинился перед журналистом, которого ударил ногой: «Он себя повел неправильно. Пришлось рукоприкладство приложить»

Теги происшествия Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Winline Медиалига Альберт Осколков Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов принес извинения журналисту, которого он ударил ногой.

Инцидент произошел в первом тайме матча Winline Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юра, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

«Я считаю, что неправильно, когда идет нарушение, выбегать журналисту и лезть в кучу. Они должны стоять здесь. Это неправильно. Я ему сказал, ну а потом пришлось рукоприкладство приложить.

Я извиняюсь перед ним, но он себя повел неправильно. Они должны вот здесь стоять [показывает на бровку]. Им никто не разрешал выбегать сюда», – сказал главный тренер 2Drots.

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов – пнул и послал, его помощник попытался ударить в голову

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26 комментариев
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Это так извинения выглядят?
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Высокоинтеллектуальная ветка:)
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Ответ elMirador
Это так извинения выглядят?
Сейчас так модно извиняться)
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А разве по правилам медиафутбола не принято вести себя именно так, как сделал Кузнецов? Какие проблемы, если дал инфо-повод? Журналист тоже должен вести себя теперь соответствующе, сначала угрожать судом и ездить на медэкспертизу, а потом идти на мировую в духе трэш ММА: «подумаешь отмудохали немного, могли сделать хуже…»
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Извинился? Че реально так и написано?
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Рукоприкладство приложить - это часть моей работы, которую я должен работать, думать думы времени нет.
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Жаль,, что журналист не каратист.
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Дисквал на 5 лет минимум, с запретом посещения спортивных мероприятий. Такую же чебуречную делают из футбола как сделали с мма у сульянова.
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Ну в медиафутболе - это считается извинением, что вы сразу, такой у них мир...)
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Что за фамильярность? Погоняло есть у Юры?
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Рукоприкладство ногой)
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Извините - виноват, из деревни - быковат
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Кузнецов больной на голову, чтоб нога у него отсохла.
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Медиалига FC, ждем официальные анонсы, можно команда на команду, бой с рефери и прочее!
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Раньше Кузнецов казался адекватным, это медиалига так влияет на людей?
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🤡
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Чувачку место в отделении полиции,пусть там объясняется
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Короче, сам дурак)
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Напоминает отмороженного из «Мести боксёра»: «Я был ВЫНУЖДЕН применить силу»!
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Что ж он только на самого маленького выбрал?!
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Ответ Адиль Абиев
Кузнецов больной на голову, чтоб нога у него отсохла.
Проникся атмосферой Быдло-лиги)
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Ответ Sergei Garai
Рукоприкладство ногой)
Когда руки оттуда растут)))
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