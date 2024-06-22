Португалия разгромила Турцию (3:0) и заняла 1-е место в группе. Роналду отдал голевую Бруну на пустые

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2024 Бруну Фернандеш Бернарду Силва онлайны Футбол

Сборная Португалии разгромила Турцию (3:0) во 2-м туре Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 21-й минуте Бернарду Силва открыл счет. На 28-й минуте защитник сборной Турции Самет Акайдин, находясь за пределами штрафной, отправил мяч в свои ворота, пытаясь отдать пас вратарю.

На 55-й минуте Криштиану Роналду оказался один перед воротами Турции, но вместо удара отдал голевой пас Бруну Фернандешу, забившему в пустые ворота.

Команда Роберто Мартинеса гарантировала себе первое место в группе F и досрочно вышла в плей-офф Евро.

Турция – Португалия 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
22 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Бернарду Силва, 0:2 – 28, автогол Акайдин, 0:3 – 55 Бруну Фернандеш.
ТурцияБайындыр, Челик, Бардакджи, Акайдин (Демирал, 75), Айхан (Юксек, 58), Кадыоглу, Чалханоглу, Кекчю (Языджи, 46), Акгюн (Гюлер, 70), Актюркоглу (Йылдыз, 58), Йылмаз.
ПортугалияДиогу Кошта, Жоау Канселу (Семеду, 68), Пепе (Антониу Силва, 83), Рубен Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Пальинья (Рубен Невеш, 46), Витинья (Жоау Невеш, 88), Рафаэл Леау (Нету, 46), Роналду.
Предупреждения:
Бардакджи (25), Рафаэл Леау (39), Акайдин (42), Челик (42), Пальинья (45).

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

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197 комментариев
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Роналду отдал голевую на пустые ворота. Вот это разрыв шаблона у хейтеров)))
+189
-25
+164
Кажется, даже Бруно Фернандеш не ожидал)))
+125
-6
+119
Ответ Stasinho7
Кажется, даже Бруно Фернандеш не ожидал)))
Кажется никто не ожидал) в том числе и сам Криш 😁
+96
-7
+89
Ответ Игорь Новиков
Роналду отдал голевую на пустые ворота. Вот это разрыв шаблона у хейтеров)))
Рон ещё два раза отдавал на верный гол передачи, причём даже пяткой, но партнёры подвели. Очень нравится Рон в первых двух матчах, тотально играет на команду.
+90
-2
+88
Сейчас у хейтеров Рона вселенная всхлопнется)))
+86
-8
+78
Редкий пример чистого автогола. А то как автоголы часто засчитывают рикошеты, где автор "автогола" ни в чем не виноват.
+55
-1
+54
Ответ Stasinho7
Кажется, даже Бруно Фернандеш не ожидал)))
Рон регулярно голевые отдаёт, посмотрите его статистику за карьеру. Только хейтеры не замечают этого
+56
-7
+49
Роналду респект. Я в шоке.
+44
-3
+41
Ахахаха как же величавший КР7 в очередной раз посрамил своих хейтеров)))
+49
-9
+40
Пас Роналду в такой ситуации - пока самый эпический момент этого Евро.
+37
-2
+35
Ответ Cristiano Ronaldo
Рон ещё два раза отдавал на верный гол передачи, причём даже пяткой, но партнёры подвели. Очень нравится Рон в первых двух матчах, тотально играет на команду.
Еще и на пятую точку посадил турецкого защитника))
+34
0
+34
Автогол бушует конечно
+32
-1
+31
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Без него ,до 2004 года,смотрю португалия каждый турнир медали забирала?
+31
-2
+29
Роналду, ой Роналду, ну какой же молодец! Вместо того, чтобы самому забить, отдал партнёру. А ещё говорят, что он эгоист)
+32
-5
+27
Ответ Александр Кудрявцев
За Турцию 🤘🤘🤘
За Португалию 🇵🇹
+30
-7
+23
Сколько пуканов порвал одной передачей)))
+21
-3
+18
Роналду так смешно психанул. Но турки и без него справились.
+27
-12
+15
Ответ Диандерталец
Сейчас у хейтеров Рона вселенная всхлопнется)))
Она у них схлопнулась, еще когда они ознакомились со статистикой лучших ассистентов ЛЧ. :)
+15
-1
+14
Роналду мужик !!!! Просто респектище за пас вместо удара по воротам.
+18
-5
+13
Когда Турция играет - так и ждёшь, что они что-то подобное отчебучат. И отчебучивают же!
+12
0
+12
Хейтеры Роналду на какое то время станут потише
+15
-4
+11
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Лицо к осмотру 🤡
+13
-2
+11
Ответ Александр Кудрявцев
За Турцию 🤘🤘🤘
Турки тоже за Португалию, забили же 2 гол
+11
-1
+10
Ответ Михаил Зюбин
Комментарий скрыт
Ну это уже клиника
+8
0
+8
Веселое евро и весёлый матч
+8
0
+8
Вот он нападающий, настоящий нападающий - автогол. Лучший бомбардир ЧЕ
+10
-2
+8
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Ты о чем ? до какого финала ? Ему не давали играть Швейцарией весь матч , вышел когда дело было сделано , и против Марокко 🇲🇦 вышел вот втором тайме , когда уже проигрывал 0-1, после ошибки кипера. Это ошибка Тренера полостью, дед тогда тоже повелся на хейт и испортил себе отношения с Роном . Этот чемпионат мира ,для Португалии был проигран тренером.
+9
-1
+8
Ответ Фан Рубина
Когда Турция играет - так и ждёшь, что они что-то подобное отчебучат. И отчебучивают же!
Мастерство не пропъешь.
+7
0
+7
Ничего против Минина не имею, но жаль, что комментирует не Керимов.
+8
-1
+7
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
До финала? Серьёзно? Там команда максимум уровня 1/2 финала, крайне нестабильная сборная. Особенно с тренером, который был у Португалии. И да, с Роналду Португалия выиграла большую часть медалей и кубков в своей истории.
+7
0
+7
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