Португалия разгромила Турцию (3:0) и заняла 1-е место в группе. Роналду отдал голевую Бруну на пустые

Сборная Португалии разгромила Турцию (3:0) во 2-м туре Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 21-й минуте Бернарду Силва открыл счет. На 28-й минуте защитник сборной Турции Самет Акайдин, находясь за пределами штрафной, отправил мяч в свои ворота, пытаясь отдать пас вратарю.

На 55-й минуте Криштиану Роналду оказался один перед воротами Турции, но вместо удара отдал голевой пас Бруну Фернандешу, забившему в пустые ворота.

Команда Роберто Мартинеса гарантировала себе первое место в группе F и досрочно вышла в плей-офф Евро.

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