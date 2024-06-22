Португалия разгромила Турцию (3:0) и заняла 1-е место в группе. Роналду отдал голевую Бруну на пустые
Сборная Португалии разгромила Турцию (3:0) во 2-м туре Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 21-й минуте Бернарду Силва открыл счет. На 28-й минуте защитник сборной Турции Самет Акайдин, находясь за пределами штрафной, отправил мяч в свои ворота, пытаясь отдать пас вратарю.
На 55-й минуте Криштиану Роналду оказался один перед воротами Турции, но вместо удара отдал голевой пас Бруну Фернандешу, забившему в пустые ворота.
Команда Роберто Мартинеса гарантировала себе первое место в группе F и досрочно вышла в плей-офф Евро.
- Дата проведения
- 22 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 0:1 – 21 Бернарду Силва, 0:2 – 28, автогол Акайдин, 0:3 – 55 Бруну Фернандеш.
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Турция –
Байындыр, Челик, Бардакджи, Акайдин (Демирал, 75), Айхан (Юксек, 58), Кадыоглу, Чалханоглу, Кекчю (Языджи, 46), Акгюн (Гюлер, 70), Актюркоглу (Йылдыз, 58), Йылмаз.
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Португалия –
Диогу Кошта, Жоау Канселу (Семеду, 68), Пепе (Антониу Силва, 83), Рубен Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Пальинья (Рубен Невеш, 46), Витинья (Жоау Невеш, 88), Рафаэл Леау (Нету, 46), Роналду.
- Предупреждения:
- Бардакджи (25), Рафаэл Леау (39), Акайдин (42), Челик (42), Пальинья (45).
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