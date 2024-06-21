UFC Saudi Arabia: Уиттакер против Алискерова, Павлович – Волков
22 июня в Эр-Рияде состоится UFC Saudi Arabia. В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером (25-7) и Икрамом Алискеровым (15-1).
В соглавном событии встретятся тяжеловесы Сергей Павлович (18-2) и Александр Волков (37-10).
Другие бои турнира:
- Келвин Гастелум (18-9) – Даниэль Родригес (17-4);
- Шара Буллет (12-0) – Антонио Троколи (12-3);
- Джонни Уокер (21-8) – Волкан Оздемир (19-7);
- Фелипе Лима (12-1) – Мухаммад Наимов (11-2);
- Ринат Фахретдинов (22-2-1) – Николас Далби (23-4-1);
- Муин Гафуров (18-6) – Кунг Хо Канг (19-10);
- Магомед Гаджиясулов (8-0) – Брендсон Рибейро (15-6).
Начало турнира – в 19:00 по московскому времени.
Шанс Алискерова и Шара Буллет против странного бразильца. Чем еще удивит UFC Saudi Arabia?
Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем
Мне лично Саня импонирует как человек и как боец немного больше. Интеллигент, Бауманку закончил, бьётся разнообразно — и ударка есть, и борьба. Но титульник ему будто бы в любом случае уже не светит — слишком сложная ситуация в тяжах, там дай боже через пару лет объединят пояса. А Сане лет уже прилично.
Павлович более однообразный (хотя зрелищный!) боец. Да и как персонаж попроще, такой простой русский мужик (что впрочем тоже вполне хороший образ, просто более одномерный). Но зато у него перспектив очевидно побольше — пара-тройка побед и снова может в расцвете лет выйти на титульник. Который случится когда он ещё не выйдет на пенсию. А вот если проиграет — может уже и не вернуться в гонку, как Нганну когда-то.
Удачи мужикам. Пусть сильнейший победит.