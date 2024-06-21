UFC Saudi Arabia: Уиттакер против Алискерова, Павлович – Волков

22 июня в Эр-Рияде состоится UFC Saudi Arabia. В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между (25-7) и (15-1).

В соглавном событии встретятся тяжеловесы (18-2) и (37-10).

Другие бои турнира:

Келвин Гастелум (18-9) – Даниэль Родригес (17-4);

Шара Буллет (12-0) – Антонио Троколи (12-3);

Джонни Уокер (21-8) – Волкан Оздемир (19-7);

Фелипе Лима (12-1) – Мухаммад Наимов (11-2);

Ринат Фахретдинов (22-2-1) – Николас Далби (23-4-1);

Муин Гафуров (18-6) – Кунг Хо Канг (19-10);

Магомед Гаджиясулов (8-0) – Брендсон Рибейро (15-6).

Начало турнира – в 19:00 по московскому времени.

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