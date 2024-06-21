UFC Saudi Arabia: Уиттакер против Алискерова, Павлович – Волков

Теги UFC MMA Александр Волков Келвин Гастелум Сергей Павлович Роберт Уиттакер Шарабутдин Магомедов Икрам Алискеров UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

22 июня в Эр-Рияде состоится UFC Saudi Arabia. В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером (25-7) и Икрамом Алискеровым (15-1).

В соглавном событии встретятся тяжеловесы Сергей Павлович (18-2) и Александр Волков (37-10).

Другие бои турнира:

  • Келвин Гастелум (18-9) – Даниэль Родригес (17-4);
  • Шара Буллет (12-0) – Антонио Троколи (12-3);
  • Джонни Уокер (21-8) – Волкан Оздемир (19-7);
  • Фелипе Лима (12-1) – Мухаммад Наимов (11-2);
  • Ринат Фахретдинов (22-2-1) – Николас Далби (23-4-1);
  • Муин Гафуров (18-6) – Кунг Хо Канг (19-10);
  • Магомед Гаджиясулов (8-0) – Брендсон Рибейро (15-6).

Начало турнира – в 19:00 по московскому времени.

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8 комментариев
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Очень трудно выбрать за кого болеть в бою Павлович — Волков.

Мне лично Саня импонирует как человек и как боец немного больше. Интеллигент, Бауманку закончил, бьётся разнообразно — и ударка есть, и борьба. Но титульник ему будто бы в любом случае уже не светит — слишком сложная ситуация в тяжах, там дай боже через пару лет объединят пояса. А Сане лет уже прилично.

Павлович более однообразный (хотя зрелищный!) боец. Да и как персонаж попроще, такой простой русский мужик (что впрочем тоже вполне хороший образ, просто более одномерный). Но зато у него перспектив очевидно побольше — пара-тройка побед и снова может в расцвете лет выйти на титульник. Который случится когда он ещё не выйдет на пенсию. А вот если проиграет — может уже и не вернуться в гонку, как Нганну когда-то.

Удачи мужикам. Пусть сильнейший победит.
+12
-1
+11
Хороший кард на самом деле, иногда на номерных хуже бывает состав даже.
+8
-3
+5
Ответ Пётр Кузнеченко
Очень трудно выбрать за кого болеть в бою Павлович — Волков. Мне лично Саня импонирует как человек и как боец немного больше. Интеллигент, Бауманку закончил, бьётся разнообразно — и ударка есть, и борьба. Но титульник ему будто бы в любом случае уже не светит — слишком сложная ситуация в тяжах, там дай боже через пару лет объединят пояса. А Сане лет уже прилично. Павлович более однообразный (хотя зрелищный!) боец. Да и как персонаж попроще, такой простой русский мужик (что впрочем тоже вполне хороший образ, просто более одномерный). Но зато у него перспектив очевидно побольше — пара-тройка побед и снова может в расцвете лет выйти на титульник. Который случится когда он ещё не выйдет на пенсию. А вот если проиграет — может уже и не вернуться в гонку, как Нганну когда-то. Удачи мужикам. Пусть сильнейший победит.
Волкoff веселый тип, узнал его в Плюшках
+2
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Кто такой Магомед Гаджиясулов (8-0). Когда они успевают подписываться в UFC , ни разу про него не слышал.
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Троколли намного крупнее Шары . Вес хоть сделает ?
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Ответ EZEF
Кто такой Магомед Гаджиясулов (8-0). Когда они успевают подписываться в UFC , ни разу про него не слышал.
прикольный ударник
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