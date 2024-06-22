Пожар произошел в моторхоуме «Макларена» на Гран-при Испании, одного сотрудника отправили в больницу
«Макларен» подтвердил возгорание, которое случилось в одном из помещений команды в субботу на Гран-при Испании.
Инцидент произошел в моторхоуме для гостей и спонсоров.
«Этим утром мы эвакуировали наш гостевой хаб после сообщения о пожаре. Команда был безопасно эвакуирована, пока местная пожарная бригада занималась проблемой», – говорится в заявлении «Макларена».
Autosport сообщает, что возгорание произошло над кухней и, вероятно, связано с электропроводкой.
По информации Sky Sports, двум сотрудникам потребовалась медицинская помощь из-за вдыхания дыма, однако, по всей видимости, они серьезно не пострадали.
Обновление: «Макларен» сообщил, что одного члена команды отправили в больницу «в качестве меры предосторожности». Спустя два часа британцы заявили, что человека выписали.
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Фото: соцсети Джо Сейварда; The Race