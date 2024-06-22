Пожар произошел в моторхоуме «Макларена» на Гран-при Испании, одного сотрудника отправили в больницу

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Авто

«Макларен» подтвердил возгорание, которое случилось в одном из помещений команды в субботу на Гран-при Испании.

Инцидент произошел в моторхоуме для гостей и спонсоров.

«Этим утром мы эвакуировали наш гостевой хаб после сообщения о пожаре. Команда был безопасно эвакуирована, пока местная пожарная бригада занималась проблемой», – говорится в заявлении «Макларена».

Autosport сообщает, что возгорание произошло над кухней и, вероятно, связано с электропроводкой.

По информации Sky Sports, двум сотрудникам потребовалась медицинская помощь из-за вдыхания дыма, однако, по всей видимости, они серьезно не пострадали.

Обновление: «Макларен» сообщил, что одного члена команды отправили в больницу «в качестве меры предосторожности». Спустя два часа британцы заявили, что человека выписали.

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: соцсети Джо Сейварда; The Race

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
сначала странное письмо у Мерседеса, потом пожар у Маков.. Хорнер, ты ?))
+19
0
+19
Ответ LeChat Ostrowski
сначала странное письмо у Мерседеса, потом пожар у Маков.. Хорнер, ты ?))
Не пострадали только Феррари - эти сами справятся.
+20
-1
+19
Подгорело у кого то
+9
0
+9
Хорнер шалит)
+3
0
+3
шашлык не умеют готовить, в симуляторах повара сидят сутками )))))))
0
0
0
Ну это хорошая примета. Пастор Мальдонадо подтвердит.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий