«Он совершал ритуал вуду». Тренер Нигерии Шелль объяснил колдовством поражение от ДР Конго по пенальти и невыход на ЧМ-2026

Тренер Нигерии объяснил невыход на ЧМ колдовством соперника.

В 3-м раунде африканской квалификации ЧМ-2026 нигерийцы проиграли по пенальти сборной Демократической республики Конго (1:1, пенальти – 3:4). Нигерия не вышла на чемпионат мира во второй раз подряд.

– Вы были недовольны действиями кого-то из тренерского штаба ДР Конго. Расскажите, что случилось?

– По ходу всей серии пенальти человек из штаба ДР Конго совершал ритуал вуду. Он делал это все время. Вот почему я немного нервничал из-за него.

– Но что вы видели?

– Он делал так (трясет рукой как будто окропляет водой – Спортс’‘). Не знаю, это вода или что-то еще.

Мы тренировали пенальти перед матчем. Сделали такой выбор бьющих игроков. Но если бы мы пробили снова через час после игры, все могло бы быть иначе. Мы проиграли, и теперь надо думать о других турнирах, – заявил главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль.

Вуду – общее условное наименование синкретических культов, распространенных в странах Западной Африки, Карибского бассейна, а также в США среди значительной части афроамериканцев.