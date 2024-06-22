Роналду отдал передачу, выйдя вдвоем с Бруну на вратаря Турции. У Криштиану 1-е голевое действие на Евро-2024

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2024 Бруну Фернандеш Алтай Байындыр Футбол

Криштиану Роналду отметился первым результативным действием на Евро-2024.

На 55-й минуте ему и полузащитнику сборной Португалии Бруну Фернандешу удалось убежать к воротам Алтая Байындыра.

39-летний форвард не стал пытаться обыграть голкипера сборной Турции и вместо этого сделал пас своему партнеру, который в касание отправил мяч в сетку пустых ворот – 3:0.

Теперь на счету Роналду есть одно голевое действие в двух матчах на чемпионате Европы 2024 года.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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118 комментариев
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Можно смотреть на 3 вещи:
-как горит огонь
-как течет вода
-как его величество КР7 в очередной раз поджигает 5 точки своих хейтеров. Климов, ригорпека,аф007 простите ребята, но сегодня в вашей палате траур
+201
-32
+169
Где любители переписанных голов?) Что с лицами?
+138
-22
+116
Мог и сам спокойно забивать, но отдал передачу, поступил здесь Криштиану, как настоящий капитан. Молодец, приятно удивил.
+98
-15
+83
Ответ ML26
Где любители переписанных голов?) Что с лицами?
Они еще не придумали, как реагировать.
+72
-9
+63
Ответ Aleksandr Dubovik
Можно смотреть на 3 вещи: -как горит огонь -как течет вода -как его величество КР7 в очередной раз поджигает 5 точки своих хейтеров. Климов, ригорпека,аф007 простите ребята, но сегодня в вашей палате траур
То пенальти отдаст, то голевую, ох уж этот эгоистичный Роналду 😏
+43
-9
+34
теперь лучший ассистент Евро наряду с Карелом Поборски (8)
+36
-9
+27
Это видимо настолько шокирующее событие что спортс вынес его в отдельную новость
+29
-8
+21
Роналду понял что лучшим бомбардиром турнира будет Автогол
+23
-2
+21
Хейтеры, жду🙂
+26
-6
+20
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Так-то у него и в плейоф ЛЧ больше передач, чем у всяких там))
Да и в принципе в ЛЧ
+26
-6
+20
Ответ corazon blanco
Мог и сам спокойно забивать, но отдал передачу, поступил здесь Криштиану, как настоящий капитан. Молодец, приятно удивил.
Вроде это футбольная база, не? 2 в 1 всегда передача отдается если ты не жмот
+29
-12
+17
Так-то у него и в плейоф ЛЧ больше передач, чем у всяких там))
+31
-14
+17
Сейчас напишут, что он пас отдал только чтобы стать лучшим ассистентом в истории ЕВРО. Но погодите, эксперты из средней Азии тут писали, что он только замыкать умеет 😂
+16
-8
+8
Какое же счастье жить в эпоху величайшего КР7
+24
-17
+7
Удивил Роналду, молодец. Команда выигрывает, позиция убойная, а он отдает передачу. Ситуация довольно стандартная, вроде бы ничего особенного. Но в случае с Роналду это можно рассматривать как заявление прям
+9
-2
+7
Рональду в ступоре: "Что я сейчас сделал?"
+10
-4
+6
Ого, невероятно, игрок при выходе 2 в 1 отдает на пустые.
+12
-7
+5
Думал сам зарядит но не пожаднячил отдал голевую-уважуха.
+7
-3
+4
А мог как меси фармить стату с левых пеналей
+30
-26
+4
любой адекватный игрок в этой ситуации бы отдал пас, не понимаю чему тут удивляться
+6
-2
+4
Ответ burn1ng
любой адекватный игрок в этой ситуации бы отдал пас, не понимаю чему тут удивляться
Местные комментаторы не в курсе, что даже в провинциальных ДЮСШ учат, что в таких ситуациях надо отдавать пас
+5
-2
+3
Ответ Aleksandr Dubovik
Какое же счастье жить в эпоху величайшего КР7
Странные у тебя представления о счастье, брат..)) Будь счастлив и старайся замечать радости вокруг себя..))
+9
-6
+3
Ответ Egidio Arevalo
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+5
-2
+3
Неужели признал ошибки двухлетней давности, когда из-за своих вечных истерик плотно присел на банку? Ну когда молодец, тогда молодец.
+8
-5
+3
Великий.
+8
-6
+2
Ответ Промах Мораты
Так и что изменилось? Гол он тот отобрал
Фифа на Бруну записала
+4
-2
+2
Я видел как Роналдо отдал на пустые. Можете меня хоронить.
+2
-1
+1
1 раз пас отдал, у криштибоев оргазм
+3
-2
+1
Так и нужно играть при выходе 2 в 1. Тем более Криш не по центру бежал и отдать на пустые самое разумное решение.
+1
0
+1
Внимание внимание при выходе 2-1 игрок дал пас на пустые ворота , гений !!!
+5
-4
+1
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