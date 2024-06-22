Роналду отдал передачу, выйдя вдвоем с Бруну на вратаря Турции. У Криштиану 1-е голевое действие на Евро-2024

Криштиану Роналду отметился первым результативным действием на Евро-2024.

На 55-й минуте ему и полузащитнику сборной Португалии Бруну Фернандешу удалось убежать к воротам .

39-летний форвард не стал пытаться обыграть голкипера сборной и вместо этого сделал пас своему партнеру, который в касание отправил мяч в сетку пустых ворот – 3:0.

Теперь на счету есть одно голевое действие в двух матчах на чемпионате Европы 2024 года.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?