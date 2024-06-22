Фетисов о словах Конюхова: «Овечкин – настоящий посол России! Аватарки у него с Путиным. Он в самом логове сейчас играет. Верю, что Саша побьет рекорд Гретцки»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Владимир Путин Федор Конюхов Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

«Федор – мой товарищ старший, Саша – мой младший друг. Не знаю, что вдруг произошло у него. Не совсем разобрался, наверное, Федор в том, что происходит.

Саша сейчас настоящий посол нашей страны! Аватарки у него с президентом Путиным. Он в самом, так скажем, логове сейчас играет, как русский, советский хоккеист.

Такое высказывание для меня – большой сюрприз. Федор очень взвешенный человек, грамотный, умный. Он много повидал. Лично я верю, что Саша побьет рекорд Гретцки и впишется в историю мирового спорта.

Поговорить с Конюховым при встрече? Он уважаемый человек. Не знаю, по какой причине он в эту тему вошел. Никогда не слышал от него комментариев на эту тему...

Может быть, что-то произошло. Обязательно эту тему обсудим при встрече», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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53 комментария
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Насколько я знаю близкие люди Фетисова уже много лет в логове, как и он до этого, мучались, терпели невероятные лишения, истязания и до сих пор терпят, надеюсь скоро смогут вернутся на родную землю целыми и невредимыми!!!)
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В своё время Славик так стремился в логово к врагу, что обмазал всех вокруг, бросил родную армию, верещал про права человека... Ну и совсем отлично его характеризует как отца - бросил родную дочь в самом логове... Своих не бросает Фетисов!
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Тяжело парням, мученики. Обманом и хитростью(или деньгами, но это неважно) заманили в логово....
Малкину вон вообще руки выкрутили, гражданство США заставили взять.)
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В самом логове 🤣
Боже...
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Всегда было интересно, ты - легенда, кумир миллионов
Зачем нужно было так опускаться и превращаться в шаболду? Неужели денег так не хватает?
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Фетисов тоже в свое время пятками сверкал, когда в логово бежал.
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Миллионами долларов обложили, как кандалами. Держим кулачки за Сашу!
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Да, помнится в это логово Слава так драпака давал, что пятки сверкали)
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страдает в логове. палкой не выгонишь
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Оба противны. Что чинуша, что аватарщик несмываемого и поклонник творчества Бузовой.
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Чот Фетисов в свое время слезы лил и судами грозился потому что не пускали в логово, а теперь эвона как
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Аватарки у него! Вот как грозит американцам!

В логове играет! Бедный! Шпион практически! Штирлиц!
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"в логове"))) Всё, отъехал Славик окончательно. А в мемуарах будет писать, о том что он в штатах не играл, а партизанил. За идею и - немножко - еду. Ночами не спал, мучился, бедняга.
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Новые ники для спортса "Аватарка Овечкина" , "Боевая аватарка Овечкина", "Овечкин в логове"
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страстотерпец, помнится в логово драпал, скандал на уровне политбюро ЦК КПСС был - обсуждали, отпускать ли Фетисова в логово - отказывается играть за сборную СССР, в логово рвется, отпустили таки бедолагу
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Тяжело Саше в логове
Вся страна только и мечтает о побитие рекорда пендоса
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Оу, бедный, зарабатывет в логове миллионы, и налоги туда де, в логово, платит. На западные делишки деньги отдает, не жалея себя!
+8
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+7
Ответ Alex.K71
Насколько я знаю близкие люди Фетисова уже много лет в логове, как и он до этого, мучались, терпели невероятные лишения, истязания и до сих пор терпят, надеюсь скоро смогут вернутся на родную землю целыми и невредимыми!!!)
Дочь Фетисова могла бы кайфовать в России,
Но мучается в Нью-Йорке.
Респект таким патриотам.
+6
0
+6
Ответ Alex.K71
Насколько я знаю близкие люди Фетисова уже много лет в логове, как и он до этого, мучались, терпели невероятные лишения, истязания и до сих пор терпят, надеюсь скоро смогут вернутся на родную землю целыми и невредимыми!!!)
Походу федор отвечает за атлантический трафик того самого аргентинского озверина , и видимо в день часто задаваемых вопросов , слегка на пробах потерялся . Вот и наехал на Логово ))))
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+6
Ответ Maxim Shumov
Всегда было интересно, ты - легенда, кумир миллионов Зачем нужно было так опускаться и превращаться в шаболду? Неужели денег так не хватает?
Представь сколько этих денег когда ты у кормушки? Да таких цифр никакие НХЛ тебе не дадут.
Фетисов все понимает и его слова лишь то, что желает слышать босс.
Рухнет режим, Славик первый будет кричать ату его ату.
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Ответ Дэннис Молинарев
Походу Конюхов слишком много сквозняков словил :)
Не больше чем Фетисов
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Ответ СынМилосердова
Комментарий удален модератором
Да уж ...расшевелил неправильный патриот логово бизнес-патриотов.
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Товарищ Овечкин, выплачивая налог на свой многомиллионный доход в Налоговое управление США (IRS), финансирует выделение Сенатом США финансовой помощи военному противнику России. То есть Овечкин по сути финансирует Украину. А по какой статье в РФ закрывают таких пассажиров?
+3
0
+3
Ответ Lina Starkova
Зря он так говорит про аватарки. Не надо лишний раз приплетать Овечкина к нынешнему режиму, дайте ему спокойно доиграть. А насчёт побития рекорда рано говорить. Несколько дней назад мы радостно вручали кубок Флориде, а сейчас ....
Овечкин сам себя приплел
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Интервью даже не читал, но в заголовке 4 абсолютно не связанных друг с другом предложений. Похоже на генератор случайных патриотических мыслей.
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Это дно
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Жабогадюкинг очередной, не более
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То есть клоун, который выступает за деньги на арене перед жителями вражеской страны (назовем вещи своими именами), развлекая их - это типа герой и "посол страны"? В чем там геройство и патриотизм, можно спросить?
+3
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Ответ Двенадцатый
Не дадут Сане рекорд побить. Как только приблизится к заветной цели на расстоянии вытянутой клюшки, так сделают всё, чтобы убрать русского выскочку, угрожающего рекорду канадской легенды!
Русский только по месту рождения, а по сути американский хоккеист.
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Фёдор поумнее будет...
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