Фетисов о словах Конюхова: «Овечкин – настоящий посол России! Аватарки у него с Путиным. Он в самом логове сейчас играет. Верю, что Саша побьет рекорд Гретцки»
Вячеслав Фетисов высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.
Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».
Напомним, Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Федор – мой товарищ старший, Саша – мой младший друг. Не знаю, что вдруг произошло у него. Не совсем разобрался, наверное, Федор в том, что происходит.
Саша сейчас настоящий посол нашей страны! Аватарки у него с президентом Путиным. Он в самом, так скажем, логове сейчас играет, как русский, советский хоккеист.
Такое высказывание для меня – большой сюрприз. Федор очень взвешенный человек, грамотный, умный. Он много повидал. Лично я верю, что Саша побьет рекорд Гретцки и впишется в историю мирового спорта.
Поговорить с Конюховым при встрече? Он уважаемый человек. Не знаю, по какой причине он в эту тему вошел. Никогда не слышал от него комментариев на эту тему...
Может быть, что-то произошло. Обязательно эту тему обсудим при встрече», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
Малкину вон вообще руки выкрутили, гражданство США заставили взять.)
Боже...
Зачем нужно было так опускаться и превращаться в шаболду? Неужели денег так не хватает?
В логове играет! Бедный! Шпион практически! Штирлиц!
Вся страна только и мечтает о побитие рекорда пендоса
Но мучается в Нью-Йорке.
Респект таким патриотам.
Фетисов все понимает и его слова лишь то, что желает слышать босс.
Рухнет режим, Славик первый будет кричать ату его ату.