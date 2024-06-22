Фетисов о словах Конюхова: «Овечкин – настоящий посол России! Аватарки у него с Путиным. Он в самом логове сейчас играет. Верю, что Саша побьет рекорд Гретцки»

Вячеслав Фетисов высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

Напомним, идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

«Федор – мой товарищ старший, Саша – мой младший друг. Не знаю, что вдруг произошло у него. Не совсем разобрался, наверное, Федор в том, что происходит.

Саша сейчас настоящий посол нашей страны! Аватарки у него с президентом . Он в самом, так скажем, логове сейчас играет, как русский, советский хоккеист.

Такое высказывание для меня – большой сюрприз. Федор очень взвешенный человек, грамотный, умный. Он много повидал. Лично я верю, что Саша побьет рекорд Гретцки и впишется в историю мирового спорта.

Поговорить с Конюховым при встрече? Он уважаемый человек. Не знаю, по какой причине он в эту тему вошел. Никогда не слышал от него комментариев на эту тему...

Может быть, что-то произошло. Обязательно эту тему обсудим при встрече», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.