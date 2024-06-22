Мартинес об ассисте Роналду против Турции: «Великий форвард выходит 1 на 1 и отдает передачу – какой пример! Это нужно показывать в академиях по всей Португалии»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2024 Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Бруну Фернандеш Футбол

Роберто Мартинес оценил голевую передачу Криштиану Роналду в игре с Турцией.

Форвард сборной Португалии ассистировал Бруну Фернандешу в матче с Турцией (3:0) на Евро-2024. 

39-летний Криштиану Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы. 

«Я думаю, что сегодня мы увидели нечто особенное. Великий нападающий выходит один на один с вратарем и ищет возможность отдать передачу. Какой прекрасный пример!

Это нужно показывать в академиях по всей Португалии, эту самоотверженность и то, что всегда важно думать о команде», – сказал главный тренер сборной Португалии

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45 комментариев
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Роналду в 39 лет отдает ассист на ЧЕ.
Пепе в 41 год отрабатывает чисто в обороне.
+39
-5
+34
Откуда такое восхищение? Сотни форвардов делали такое очень часто, а здесь такое восхищение, словно Роналду первый кто так сделал
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+28
Ответ Мадина Уйгурова
Откуда такое восхищение? Сотни форвардов делали такое очень часто, а здесь такое восхищение, словно Роналду первый кто так сделал
Я фанат Челси и мне нужно чтобы это показывали Стерлингу 10 часов к ряду
+27
-1
+26
Сказать, что все в шоке не сказать ничего. Из-за обычной голевой передачи раздули такую эпопею, будто что то невообразимое случилось. Ребята, это просто голевая передача и больше ничего..))
+27
-10
+17
Они серьёзно? 😂
+27
-13
+14
Ответ Мадина Уйгурова
Откуда такое восхищение? Сотни форвардов делали такое очень часто, а здесь такое восхищение, словно Роналду первый кто так сделал
Ни один нападающий на Евро не работает на поле столько на команду как Рон
И это в 39 лет 😁
+15
-5
+10
Ответ Tristan...
Просто выкатил рядом на партнёра, у которого позиция была лучше. А что здесь начнётся, когда в пустые замкнёт или пенку пробьёт? 🤣
Согласен здесь с тобой. Лучше выбрать 100% голевой вариант, чем пытаться пробить мимо вратаря, рискуя промахнуться или попасть в него
+4
0
+4
Ответ Максим Кутузов
Сказать, что все в шоке не сказать ничего. Из-за обычной голевой передачи раздули такую эпопею, будто что то невообразимое случилось. Ребята, это просто голевая передача и больше ничего..))
Просто выкатил рядом на партнёра, у которого позиция была лучше.
А что здесь начнётся, когда в пустые замкнёт или пенку пробьёт? 🤣
+8
-5
+3
не, Кришти, канеш, капитальный красавчик, но хорош уже
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Может сразу учебник?
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Мартинес о Роналду:

И пасы раздает!
И вперёд ведёт!
И нос с горбинкой!
И пися дубинкой!
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Перебор....
+3
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+2
Партнер находился в более удобном положении, пас оправдан. Любой профи просто обязан был так поступить. Если же в заведомо неудобном положении пробить и не забить, тренер и пресса после игры с овном сьедят. О каком чуть ли не подвиге идет речь?
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Четыре 🐓 рекорда за один матч:))
Ты смог сфоткаться с Роналду. Молодец. Я думал, что тебе лет 40. А ты малой.
+4
-3
+1
Ответ Мадина Уйгурова
Откуда такое восхищение? Сотни форвардов делали такое очень часто, а здесь такое восхищение, словно Роналду первый кто так сделал
Это коллективное умопомешательство, через неделю Месси что-то подобное вытворит и все снова начнут боготворить и поклоняться ему, втаптывая первого в грязь. Потом наоборот и так, видимо, до бесконечности
+1
0
+1
Ответ Мадина Уйгурова
Откуда такое восхищение? Сотни форвардов делали такое очень часто, а здесь такое восхищение, словно Роналду первый кто так сделал
Сделай такое Бруно на Криша. Никто бы не вылизывал так Бруно, все бы восхищались «голевым чутьём» Криша. Пиар кампания. Так и до ЗМ недалеко
+3
-2
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Самый обычный пас,который напрашивался.
К чему эти восхищения?
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Испанец облизывает ботокса. Расходимся.
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всё это уже просто неприлично.
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Ждем комментария Моргана
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Смешно.
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-5
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в формулировке Мартинеса уже неточность. форвард вышел не 1 на 1, а 2 в 1. и пас в такой ситуации , то чего стоит ждать от опытного футболиста логичнее всего.
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Ригоберка гомномес вонючий
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Скоро будут восхищаться, что на поле вышел
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Это уже вне рамок. И че все удивляются почему все ржут над ним. Потому что вот такие истории от таких людей
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Интересно, когда лижут одному аргентинцу, его фанатам очень нравится...
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0
Ответ Tristan...
Сделай такое Бруно на Криша. Никто бы не вылизывал так Бруно, все бы восхищались «голевым чутьём» Криша. Пиар кампания. Так и до ЗМ недалеко
Скажи только честно, когда Роналду вышел 1х1, у тебя было в мыслях что он отдаст пас? То то!
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Ответ Дима
Ни один нападающий на Евро не работает на поле столько на команду как Рон И это в 39 лет 😁
сколько голов забил ?
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Ну, для Роналду такой пас и прям нечто из ряда вон. Стареет, видать )
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