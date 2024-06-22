Мартинес об ассисте Роналду против Турции: «Великий форвард выходит 1 на 1 и отдает передачу – какой пример! Это нужно показывать в академиях по всей Португалии»
Роберто Мартинес оценил голевую передачу Криштиану Роналду в игре с Турцией.
Форвард сборной Португалии ассистировал Бруну Фернандешу в матче с Турцией (3:0) на Евро-2024.
39-летний Криштиану Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы.
«Я думаю, что сегодня мы увидели нечто особенное. Великий нападающий выходит один на один с вратарем и ищет возможность отдать передачу. Какой прекрасный пример!
Это нужно показывать в академиях по всей Португалии, эту самоотверженность и то, что всегда важно думать о команде», – сказал главный тренер сборной Португалии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Пепе в 41 год отрабатывает чисто в обороне.
И это в 39 лет 😁
А что здесь начнётся, когда в пустые замкнёт или пенку пробьёт? 🤣
И пасы раздает!
И вперёд ведёт!
И нос с горбинкой!
И пися дубинкой!
К чему эти восхищения?