Мартинес об ассисте Роналду против Турции: «Великий форвард выходит 1 на 1 и отдает передачу – какой пример! Это нужно показывать в академиях по всей Португалии»

Роберто Мартинес оценил голевую передачу Криштиану Роналду в игре с Турцией.

Форвард сборной Португалии ассистировал в матче с Турцией (3:0) на Евро-2024.

39-летний стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы.

«Я думаю, что сегодня мы увидели нечто особенное. Великий нападающий выходит один на один с вратарем и ищет возможность отдать передачу. Какой прекрасный пример!

Это нужно показывать в академиях по всей Португалии, эту самоотверженность и то, что всегда важно думать о команде», – сказал главный тренер сборной .

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