Корнеев о ЦСКА: «Не хватает того, кто сам бы делал голы из ничего и забивал из созданных моментов»
Игорь Корнеев: ЦСКА нужен забивной форвард.
Игорь Корнеев заявил, что ЦСКА не хватает результативного нападающего.
«Суперорганизация и прессинг. ЦСКА умеет в каждом матче создавать свои моменты. Понятно, что все равно стоит проблема малого количества забитых мячей.
Не хватает футболиста, который бы и сам делал свои голы из ничего, но и забивал бы из тех моментов, которые создаются», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
