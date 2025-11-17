Корнеев о ЦСКА: «Не хватает того, кто сам бы делал голы из ничего и забивал из созданных моментов»

Игорь Корнеев: ЦСКА нужен забивной форвард.

Игорь Корнеев заявил, что ЦСКА не хватает результативного нападающего.

«Суперорганизация и прессинг. ЦСКА умеет в каждом матче создавать свои моменты. Понятно, что все равно стоит проблема малого количества забитых мячей.

Не хватает футболиста, который бы и сам делал свои голы из ничего, но и забивал бы из тех моментов, которые создаются», — сказал бывший футболист ЦСКА .