Александр Головин: «В России, кроме «Спартака», допускаю любой вариант. Надеюсь, здоровье позволит мне играть очень долго»

Александр Головин: допускаю любой вариант в России, кроме «Спартака».

Полузащитник «Монако » и сборной России Александр Головин допустил возвращение в Россию – в любой клуб, кроме «Спартака ».

– Можете вернуться в Россию, но не в ЦСКА?

– Да, допускаю любой вариант в России, кроме «Спартака», естественно.

А так, не знаю, сам не определился по поводу будущего. Если определюсь, все об этом узнают.

– Загадываете, до какого возраста хотели бы играть в футбол?

– Нет. Думаю, все зависит от желания. Пока есть желание, буду играть. Надеюсь, что здоровье позволит мне играть очень долго.

– Вдохновляет ли пример Модрича?

– Да, много случаев, на самом деле. Даже того же Игнашевича взять, который играл тоже до скольких лет, – сказал бывший футболист ЦСКА.