Александр Головин: «В России, кроме «Спартака», допускаю любой вариант. Надеюсь, здоровье позволит мне играть очень долго»
– Можете вернуться в Россию, но не в ЦСКА?
– Да, допускаю любой вариант в России, кроме «Спартака», естественно.
А так, не знаю, сам не определился по поводу будущего. Если определюсь, все об этом узнают.
– Загадываете, до какого возраста хотели бы играть в футбол?
– Нет. Думаю, все зависит от желания. Пока есть желание, буду играть. Надеюсь, что здоровье позволит мне играть очень долго.
– Вдохновляет ли пример Модрича?
– Да, много случаев, на самом деле. Даже того же Игнашевича взять, который играл тоже до скольких лет, – сказал бывший футболист ЦСКА.
