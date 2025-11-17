Головин о «Боруссии» и «Ньюкасле»: «Я бы перешел только в топ-клуб из «Монако». Предложения были, но не видел смысла идти в эти команды»

Головин об отказе «Боруссии» и «Ньюкаслу»: я бы перешел только в топ-клуб.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин объяснил, почему решил не переходить в «Боруссию» Дортмунд и «Ньюкасл ».

– Думали об уходе из «Монако»?

– Я бы перешел в топ-клуб только. Были предложения от «Боруссии» и «Ньюкасла», но не видел смысла переходить в эти команды.

– Действительно могли туда поехать?

– Ну, да, – сказал Головин.