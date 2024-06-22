У всех команд группы E по три очка после 2-го тура – такое случилось впервые в истории Евро. Румыния лидирует, Бельгия – 2-я, Украина – последняя
Румыния лидирует в группе E после второго тура Евро-2024.
Румынская команда уступила сборной Бельгии со счетом 0:2.
В другом матче, сыгранном вчера, сборная Украины обыграла команду Словакии (2:1).
После второго тура у всех сборных в активе по три очка. Впервые в истории чемпионатов Европы все 4 команды одной группы набрали равное число очков после двух туров.
Румыния и Бельгия имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей – плюс 1, однако команда Эдуарда Йорданеску выше по забитым мячам.
На третьем месте Словакия с разницей мячей 0, на четвертом – Украина (минус 2).
В третьем туре 26 июня Румыния сыграет со Словакией, а Украина проведет встречу с Бельгией.
А почему тогда Бельгия должна быть первой, а не Словакия?
Так что да - Словакию и Румынию ничья устраивает, Бельгию тоже
3-место с 4 очками выходит на 99 %, как минимум 2 группы есть, где 3-е место 4 очка не наберет скорее всего, в группах Испании и Португалии. Ну если какие-то фантастические варианты не считать типа победы Албании над Испанией и Грузии над Португалией
В таком варианте:
Румыния
Бельгия
Словакия
Украина
Пациент, ты опять забыл принять таблетки? Говорили же тебе не будет никакого киева за три дня