У всех команд группы E по три очка после 2-го тура – такое случилось впервые в истории Евро. Румыния лидирует, Бельгия – 2-я, Украина – последняя

Румыния лидирует в группе E после второго тура Евро-2024.

Румынская команда уступила сборной Бельгии со счетом 0:2.

В другом матче, сыгранном вчера, сборная Украины обыграла команду Словакии (2:1).

После второго тура у всех сборных в активе по три очка. Впервые в истории чемпионатов Европы все 4 команды одной группы набрали равное число очков после двух туров.

Румыния и Бельгия имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей – плюс 1, однако команда Эдуарда Йорданеску выше по забитым мячам.

На третьем месте Словакия с разницей мячей 0, на четвертом – Украина (минус 2).

В третьем туре 26 июня Румыния сыграет со Словакией, а Украина проведет встречу с Бельгией.