У всех команд группы E по три очка после 2-го тура – такое случилось впервые в истории Евро. Румыния лидирует, Бельгия – 2-я, Украина – последняя

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

Румыния лидирует в группе E после второго тура Евро-2024.

Румынская команда уступила сборной Бельгии со счетом 0:2.

В другом матче, сыгранном вчера, сборная Украины обыграла команду Словакии (2:1).

После второго тура у всех сборных в активе по три очка. Впервые в истории чемпионатов Европы все 4 команды одной группы набрали равное число очков после двух туров.

Румыния и Бельгия имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей – плюс 1, однако команда Эдуарда Йорданеску выше по забитым мячам. 

На третьем месте Словакия с разницей мячей 0, на четвертом – Украина (минус 2).

В третьем туре 26 июня Румыния сыграет со Словакией, а Украина проведет встречу с Бельгией.

104 комментария
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Словаки и румыны расписывают ничью и обе команды с вероятностью в 99,9% пройдут дальше. Поэтому первое и последнее место в группе решится в матче Бельгия - Украина.
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Румынию, Словакию и Бельгию в последнем туре устраивает ничья, в таком случае все выйдут в плей-офф вне зависимости от результатов в других группах, только Украина должна играть на победу. Группа получается самая интересная и ровная
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-1
+52
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
Ну может, конечно, никто не ей не запретит. Только она вылетает при таком раскладе
+17
-1
+16
Помнится,на ЧМ 94 была группа,где у 4 команд было по 4 очка. Причём,там даже по разнице было равенство - вышли 3 команды с бОльшим числом забитых мячей, а норвежцы с 4 очками (больше,чем у большинства команд с 3х мест) поехали домой.
+15
0
+15
Ответ And Justice for All
Словаки и румыны расписывают ничью и обе команды с вероятностью в 99,9% пройдут дальше. Поэтому первое и последнее место в группе решится в матче Бельгия - Украина.
Бельгийцев ничейка устроит, тогда это гарантированное второе место, украинцы влетев 0:3 Румынии сильно испортили себе положение худшей разницей в группе, только победа нужна
+17
-2
+15
пока выглядит так, что вратарь Реала гарантировал своим перфомансом последнее место, но конечно с интересом подождем развязки
+15
-2
+13
Будем надеяться, что в последнем туре все соперники разойдутся миром.
+40
-30
+10
Интересно, какой кф будет у буков на ничью Румын и Словаков
+10
0
+10
Ответ Gepard_GRIN
Будем надеяться, что в последнем туре все соперники разойдутся миром.
лично я буду болеть за наших братьев украинцев
+41
-33
+8
Ответ простокрокодил
Комментарий скрыт
Подумай, что ты написал, и возвращайся следующий раз
+8
-1
+7
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
Дружище, ещё разок сядь и подумай. Если у всех четырех команд равное количество очков, то считать личные встречи между ними бессмысленно - у них у всех одинаковое количество очков. В таком случае следующий критерий - разница мячей. Если и он равен у команд, то кол-во забитых мячей.
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0
+7
неожиданная конечно «группа смерти»
+7
0
+7
Ответ Сергей Григорьев
Комментарий скрыт
Англосакс - 100 % !
+8
-2
+6
В итоге, они все проиграют в последнем туре и в плей-офф из этой группы не выйдет никто...
+5
0
+5
Ответ True Too
Хоть бы в регламент заглянули прежде чем такую чушь писать.
У человека до сих пор 16 команд на Евро, и выходят из группы 2
+5
0
+5
Румыния и Словакия скатают ничью, чтобы пройти вместе. Вполне возможный расклад.
+6
-1
+5
Ответ Денис Дорофеев
А почему Румыния первая, если главным фактором является личная встреча? Бельгия должна быть на 1, а Румыния на 2
Потому что все друг у друга выиграли и смотрят разницу мячей
+4
0
+4
Ответ Денис Дорофеев
А почему Румыния первая, если главным фактором является личная встреча? Бельгия должна быть на 1, а Румыния на 2
Ещё один)
А почему тогда Бельгия должна быть первой, а не Словакия?
+4
0
+4
Если обе игры завершаются вничью, то личные встречи надо считать у всех четырех команд. У всех по 4 очка, далее разница идет

Так что да - Словакию и Румынию ничья устраивает, Бельгию тоже

3-место с 4 очками выходит на 99 %, как минимум 2 группы есть, где 3-е место 4 очка не наберет скорее всего, в группах Испании и Португалии. Ну если какие-то фантастические варианты не считать типа победы Албании над Испанией и Грузии над Португалией
+4
0
+4
Ответ Chelsea`s Lev
Комментарий удален пользователем
Хоть бы в регламент заглянули прежде чем такую чушь писать.
+4
0
+4
Ответ Chelsea`s Lev
Отже понакрутили - понавертели тут на ветке. Бельгия - Украина, в случае ничейки, выходят обе с 4-мя очками, 100%. В другой встрече: Выигрыш Румынии - они попадают в тройку (6 очей, 1-е место). Выигрыш Словакии - они попадают в тройку (6 очей, 1-е место). При ничейке между ними - у всех по 4 очка, но Украина выше Словакии (3-е место) по личной встрече. Если Украина и Словакия проигрывают свои встречи, то Украина - выше по личной встрече. Что не так?
А Словакия выше Бельгии по личной встрече, получается)
+3
0
+3
Ответ простокрокодил
Комментарий скрыт
если не будет ничей у Бельгии и Украины то у них так же 3 место остается ч 4 очками и разницей 0, такое гарантированно хватает для выхода с 3 места
+3
0
+3
Две ничьи в последнем туре и вообще веселье.
В таком варианте:
Румыния
Бельгия
Словакия
Украина
+3
0
+3
Таблица на спорце не согласна со статьей
+3
0
+3
Ответ простокрокодил
Комментарий скрыт
Словаки набирают 4 очка и выходят с группы с 3го места. Ничья им выгодна.
+4
-1
+3
Ответ Mario Balohulli
Между тем, на Livescore в таблице сейчас Бельгия выше Румынии стоит.
На сайте УЕФА регламент есть, может кому интересно можете почитать , ну и таблица есть кому лень читать вдруг )
+2
0
+2
Самое интересное, что Украина даже при проигрыше может выйти. Если румыны выиграют. Группа очень веселая
+2
0
+2
Ответ Chelsea`s Lev
Отже понакрутили - понавертели тут на ветке. Бельгия - Украина, в случае ничейки, выходят обе с 4-мя очками, 100%. В другой встрече: Выигрыш Румынии - они попадают в тройку (6 очей, 1-е место). Выигрыш Словакии - они попадают в тройку (6 очей, 1-е место). При ничейке между ними - у всех по 4 очка, но Украина выше Словакии (3-е место) по личной встрече. Если Украина и Словакия проигрывают свои встречи, то Украина - выше по личной встрече. Что не так?
Если вничю все сыграют, будут разницу мячей считать.
+2
0
+2
Ответ Алешка Терминатор
Предлагаю пустить Украину в плей-офф вне конкурса. Всё-таки эта команда последний раз в жизни участвует в футбольном турнире.
Кто опять оставил палату открытой?
Пациент, ты опять забыл принять таблетки? Говорили же тебе не будет никакого киева за три дня
+4
-2
+2
Ответ Chelsea`s Lev
Комментарий удален пользователем
Словакия проходит с 3-его места в плей-офф с 4-мя очками. Ничьей им за глаза хватит.
+2
0
+2
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