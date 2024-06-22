Клюшку Гретцки с финала Кубка Стэнли-1988 продали на аукционе за рекордные 336 тысяч долларов

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды деньги Хоккей

Клюшку Уэйна Гретцки продали на аукционе за рекордные 336 тысяч долларов.

Клюшка, которой Гретцки играл в победном для «Эдмонтона» финале Кубка Стэнли в 1988 году против «Бостона», была продана на аукционе Sotheby’s за 336 тысяч долларов.

Это рекорд для клюшек, которыми играли в НХЛ. Предыдущий рекорд также принадлежал Уэйну Гретцки. В 2022 году на аукционе за 138,6 тысячи долларов продали клюшку, которой он играл в последнем матче в карьере.

Сообщается, что клюшка с автографом лучшего бомбардира в истории НХЛ ранее принадлежала одному из бывших сотрудников «Эдмонтона». 

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14 комментариев
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У кого то денег- куры не клюют:) а смысл? Лет 30 назад я б ему позавидовал а сейчас просто пожму плечами
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Интересно , клюшка Овечкина с финала Вашингтона, побьёт этот рекорд.
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В полтора раза больше чем мне нужно для счастья (дом и машина)
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Бывшие сотрудники - они такие... Интересно, а самому Уэйну какой-либо % перепадёт от продажи ❓🤔
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Салфетку Месси с его первым контактом продали на аукционе за 965т$.
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Комментарий удален пользователем
знаю, чья клюшка ушла бы дороже. Одной легенды Ночной Лиги.
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Ответ Ozz99
Интересно , клюшка Овечкина с финала Вашингтона, побьёт этот рекорд.
Если аукцион (и владелец клюшки) будет в России, то легко ☝🏻
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Ответ Ozz99
Интересно , клюшка Овечкина с финала Вашингтона, побьёт этот рекорд.
Если Ротенберг купит.
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Ответ Большое сердце Неймара
Салфетку Месси с его первым контактом продали на аукционе за 965т$.
Роналду купил, подтёрся ею, и выложил на повторный аук, удвоив цену)
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Ответ Alkiviad7
Комментарий удален пользователем
Сложно текст прочитать?
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