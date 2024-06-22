Клюшку Гретцки с финала Кубка Стэнли-1988 продали на аукционе за рекордные 336 тысяч долларов

Клюшку Уэйна Гретцки продали на аукционе за рекордные 336 тысяч долларов.

Клюшка, которой Гретцки играл в победном для «Эдмонтона» финале Кубка Стэнли в 1988 году против «Бостона», была продана на аукционе Sotheby’s за 336 тысяч долларов.

Это рекорд для клюшек, которыми играли в . Предыдущий рекорд также принадлежал . В 2022 году на аукционе за 138,6 тысячи долларов продали клюшку, которой он играл в последнем матче в карьере.

Сообщается, что клюшка с автографом лучшего бомбардира в истории НХЛ ранее принадлежала одному из бывших сотрудников « ».