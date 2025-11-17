За игрой Сперцяна и Тикнизяна в матче с Португалией следили скауты «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» («РБ Спорт»)
Сперцян и Тикнизян интересны «Бенфике», «Порту» и «Спортингу».
Португальские топ-клубы проявляют интерес к футболистам сборной Армении Наиру Тикнизяну и Эдуарду Сперцяну.
Как сообщает «РБ Спорт», скауты «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» следили за защитником «Црвена Звезды» и полузащитником «Краснодара» во время матча отборочного турнира к ЧМ-2026 Португалия – Армения (9:1).
Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту 16 ноября. Тикнизян и Сперцян отыграли весь матч, хавбек и капитан «быков» стал автором единственного гола армян.
Тикнизян в этом сезоне провел 18 матчей за «Црвену Звезду» и отдал одну голевую передачу. Сперцян сыграл 21 матч за «Краснодар», забил 7 голов и сделал 11 ассистов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
