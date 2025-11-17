1

Бразилия сыграет с Францией и Хорватией в США в марте – в форме для ЧМ-2026

Бразилия сыграет с Францией и Хорватией перед ЧМ-2026.

Сборная Бразилии в марте проведет товарищеские матчи с командами Франции и Хорватии.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) утвердила проведение игр в США – с французами в Бостоне и с хорватами в Орландо. Контракты уже подписаны, объявление ожидается после матча бразильцев с Тунисом 18 ноября.

В играх с Францией и Хорватией в последнюю международную паузу перед объявлением составов на чемпионат мира Бразилия сыграет в форме, в которой выступит на ЧМ-2026. Бразильцы сыграют в желтой форме против Франции и в синей против Хорватии.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18341 голос
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Globo Esporte
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Франции по футболу
игровая форма
Федерация футбола Бразилии
logoЧМ-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
16 ноября, 03:05
Анчелотти о фаворитах ЧМ-2026: «Франция, Испания, Англия, Германия, Аргентина, Португалия. Все как обычно, но сюрпризы обязательно будут»
14 ноября, 13:40
Главные новости
Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»
22 минуты назад
Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
37 минут назад
Мостовой о работе в штабе «Динамо»: «Без проблем, готов куда угодно. У меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером, а другие идут из клуба в клуб, разваливают команды»
48 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия играет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проводят матч в Сочи, США против Уругвая
53 минуты назадLive
Пономарев про Карпина: «Багажа не оставил – только разлад и шатания. Он хочет быть тренером из-за больших денег, но ни черта не понимает в футболе. Наш футбол только приобрел от его ухода»
56 минут назад
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
сегодня, 15:53
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
сегодня, 15:43
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
сегодня, 15:29
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»
сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года
9 минут назад
Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026 в центре Осло. Пришли 50 тысяч человек
21 минуту назадФото
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
сегодня, 15:21
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15
«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Самарцы, команде нужна поддержка в матче против ростовчан!
сегодня, 13:00Реклама