Бразилия сыграет с Францией и Хорватией в США в марте – в форме для ЧМ-2026

Бразилия сыграет с Францией и Хорватией перед ЧМ-2026.

Сборная Бразилии в марте проведет товарищеские матчи с командами Франции и Хорватии .

Бразильская конфедерация футбола (CBF) утвердила проведение игр в США – с французами в Бостоне и с хорватами в Орландо. Контракты уже подписаны, объявление ожидается после матча бразильцев с Тунисом 18 ноября.

В играх с Францией и Хорватией в последнюю международную паузу перед объявлением составов на чемпионат мира Бразилия сыграет в форме, в которой выступит на ЧМ-2026. Бразильцы сыграют в желтой форме против Франции и в синей против Хорватии.