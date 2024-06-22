Алишер забил с центра поля, перебросив вратаря с 57 метров, и помог «Броукам» выйти в полуфинал МФЛ. Именно он не выбил мяч в аут в финале прошлого сезона

В Медиалиге забили гол ударом с центра поля.

Красивым забитым мячом в ответном матче 1/4 финала Winline МФЛ против « » отметился полузащитник «БроукБойз» .

В середине первого тайма 22-летний хавбек получил мяч в центральном круге и, не переходя на чужую половину поля, с 57 метров перебросил вратаря Никиту Сухоносова.

Этот гол остался единственным в основное время – « » победили 1:0, перевели игру в серию буллитатили (в первом матче они уступили в серии – 0:0, 1:4) и одержали итоговую победу по сумме двух встреч – 3:2.

«БроукБойз» вслед за 2Drots, которые обыграли «Амкал», вышли в полуфинал МФЛ.

Напомним, что именно Алишер в октябре прошлого года не выбил мяч в аут в финальном матче Медиалиги против «Титана» по истечении игрового времени. Полузащитник при счете 1:0 в пользу «БроукБойз» вместо удара в аут (это бы завершило матч и принесло чемпионство его команде) решил довести атаку до удара по воротам и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.

После этого «Титан» провел ответную атаку и заработал угловой, розыгрыш которого привел к ответному голу Никиты Кашаева.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии буллиталити победу одержал «Титан» (4:3).

На прошлой неделе руководство «Броуков» пригрозило Алишеру штрафом за игру в ЛФЛ перед первым четвертьфиналом . Тем не менее сегодня он вышел в стартовом составе.

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Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли