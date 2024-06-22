Шара Буллет нокаутировал Троколи на UFC Saudi Arabia
22 июня на UFC Saudi Arabia прошел бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Антонио Троколи.
Магомедов победил нокаутом в третьем раунде. Это его первая досрочная победа в UFC.
Для Магомедова это был второй бой в UFC. Троколи заменил травмированного Джоилтона Луттербаха и дебютировал в лиге.
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Как в бою ислама, вот пять раундов порте не мог задушить.
И все это вместо того, чтобы порадоваться победе ребят.
Победе нашего простого русского мужика - Шары.
Учись у соотечественника
Ислам против Порье это все-таки другой уровень.
Троколи вышел на максимально коротком уведомлении, плюс перелёт из Бразилии, адаптация и так далее.
Причем первый раунд наверное забрал даже.
Ну а дальше отсушили ноги, плюс просел по физике.
Так что говорить, что боец вообще ни о чём - это просто смешно.