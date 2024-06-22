Шара Буллет нокаутировал Троколи на UFC Saudi Arabia

22 июня на UFC Saudi Arabia прошел бой в среднем весе между и Антонио Троколи.

Магомедов победил нокаутом в третьем раунде. Это его первая досрочная победа в UFC.

Для Магомедова это был второй бой в UFC. Троколи заменил травмированного Джоилтона Луттербаха и дебютировал в лиге.

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