Шара Буллет нокаутировал Троколи на UFC Saudi Arabia

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

22 июня на UFC Saudi Arabia прошел бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Антонио Троколи.

Магомедов победил нокаутом в третьем раунде. Это его первая досрочная победа в UFC.

Для Магомедова это был второй бой в UFC. Троколи заменил травмированного Джоилтона Луттербаха и дебютировал в лиге.

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34 комментария
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В этот раз шару не повалили, но люди будут недовольны) вот мешка три раунда не мог уронить)
Как в бою ислама, вот пять раундов порте не мог задушить.
И все это вместо того, чтобы порадоваться победе ребят.
Победе нашего простого русского мужика - Шары.
+48
-5
+43
Красава Шара. Опять в конце про добрых русских мужиков зарядил 🤣
+54
-14
+40
Ответ Мадина Уйгурова
Красава Шара. Опять в конце про добрых русских мужиков зарядил 🤣
А ты вечно оскорбляешь их
Учись у соотечественника
+40
-4
+36
Спасибо Шаре за добрых, русских мужиков! Искренне болел за него и желал победы!
+15
0
+15
Сказать честно я очень сильно болею за Шару….он мой земляк,но мне показалось что он не особо выступил….соперник реально стоячий мешок который за раунд устал и просто стоя принимал удары….хороший крепкий боец может и выиграть легко у шары
+13
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+12
Переводчик - моё почтение. Помню, на федину переводчицу без слёз сложно было смотреть)
+11
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+11
Ответ Mr Heisenberg
В этот раз шару не повалили, но люди будут недовольны) вот мешка три раунда не мог уронить) Как в бою ислама, вот пять раундов порте не мог задушить. И все это вместо того, чтобы порадоваться победе ребят. Победе нашего простого русского мужика - Шары.
Зря ты чушь несешь - Шара качественно провел бой, видно, что постепенно выходит на другой уровень. Постепенно разобрал оппонента и четко уронил в третьем раунде - никаких вопросов.
Ислам против Порье это все-таки другой уровень.
+16
-5
+11
Слабые удары у Шары для UFC. У меня бывают сны такие: когда я с кем-то дерусь, бью и бью, а результата нет и силы не чувствую.
+13
-3
+10
Ответ Abu Ibrahim
Показалось что Троколи организаторы запретили наносить удары ) просто стоял. Надеюсь не купленный бой
Да он был без лагеря и на очень коротком уведомлении. Плюс акклиматизация и джетлаг
+9
0
+9
Ответ Ма Из
Переводчик - моё почтение. Помню, на федину переводчицу без слёз сложно было смотреть)
Федина переводчица легенда!😂
+9
0
+9
даги молодцы, держат свою марку и страны в целом 💪😎
+13
-5
+8
Схрумкал брокколи и не подавился😎
+6
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+5
Дагестан мощ 💪💪💪 и за себя и за Россию борются мужики
+6
-1
+5
Ответ Сиражудин Халало
Сказать честно я очень сильно болею за Шару….он мой земляк,но мне показалось что он не особо выступил….соперник реально стоячий мешок который за раунд устал и просто стоя принимал удары….хороший крепкий боец может и выиграть легко у шары
Показалось что Троколи организаторы запретили наносить удары ) просто стоял. Надеюсь не купленный бой
+6
-3
+3
Ответ Богдан
Постоянно такая фигня, когда какой-то замес во сне, причем это касается любых видов противостояний, что на кулаках, что с помощью разных видов вооружений. Получилось у кого этот баг пофиксить?
У меня получилось. Нужно как бы осознать этот момент, и заставить себя попадать. Изменить сценарий сна под себя, если ты понимаешь, о чем я. Бывало, я молотил в молоко, просыпался, понимал, что нужно сделать, и уже со второго захода додавал песды со всей мочи.
+3
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Ответ Бландетто
У меня получилось. Нужно как бы осознать этот момент, и заставить себя попадать. Изменить сценарий сна под себя, если ты понимаешь, о чем я. Бывало, я молотил в молоко, просыпался, понимал, что нужно сделать, и уже со второго захода додавал песды со всей мочи.
Тут нужен хороший угловой, видимо
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Ответ Curry30
Нет, ты именно несешь чушь, еще и не одупляешь этого.
Как раз таки неодупляющий здесь только ты. Ты элементарно не можешь понять, что я пишу про комментаторов недовольных а не про качество боев. Но видимо слишком сложно для тебя, поэтому дальше просто не напрягайся.
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Ответ Its my life
Слабые удары у Шары для UFC. У меня бывают сны такие: когда я с кем-то дерусь, бью и бью, а результата нет и силы не чувствую.
Постоянно такая фигня, когда какой-то замес во сне, причем это касается любых видов противостояний, что на кулаках, что с помощью разных видов вооружений. Получилось у кого этот баг пофиксить?
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Вы серьёзно?)))
Троколи вышел на максимально коротком уведомлении, плюс перелёт из Бразилии, адаптация и так далее.
Причем первый раунд наверное забрал даже.
Ну а дальше отсушили ноги, плюс просел по физике.
Так что говорить, что боец вообще ни о чём - это просто смешно.
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Ответ Mr Heisenberg
В этот раз шару не повалили, но люди будут недовольны) вот мешка три раунда не мог уронить) Как в бою ислама, вот пять раундов порте не мог задушить. И все это вместо того, чтобы порадоваться победе ребят. Победе нашего простого русского мужика - Шары.
Наш русский мужик - Шарабутдин))
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Ответ Curry30
Комментарий удален модератором
Смешной) переходил на личности здесь только ты, а потом что-то про цепляние, про уколы и отсутствие мозгов пишешь?) сам себя закапываешь. Поэтому просто больше ничего не пиши, избавь меня от надобности брать телефон в руки, и дай с кайфом посмотреть остальные бои))
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За клетку схватился при 100% тейкдауне. Должен сказать большое спасибо Годдарду.
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Ответ Пункупенья
А ты вечно оскорбляешь их Учись у соотечественника
Комментарий удален модератором
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Схрумкал брокколи и не подавился😎
Броколи вобще труп если честно , хотелось бы посмотреть Булита против нормального бойца , а не мешка , броколи это просто мешчище 0 опасности , его радо было сразу вырубать он чет страховался затянул до 3 го раунда
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Ответ Its my life
Слабые удары у Шары для UFC. У меня бывают сны такие: когда я с кем-то дерусь, бью и бью, а результата нет и силы не чувствую.
У меня тоже)))
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Ответ Mr Heisenberg
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Curry30
Слишком сложно для меня объяснять необразованным безумцам типо тебя, простые вещи. Мне все равно, что ты там в каких комментариях начитался - ты выдал тут свои мысли, основанные на чем-то не особо грамотном. Жаль не могу тебе ответить так, как хотелось бы, чтобы поставить на место.
Комментарий удален модератором
Ответ Curry30
Зря ты чушь несешь - Шара качественно провел бой, видно, что постепенно выходит на другой уровень. Постепенно разобрал оппонента и четко уронил в третьем раунде - никаких вопросов. Ислам против Порье это все-таки другой уровень.
Я чушь не несу. И вполне доволен тем, как Шара бой провел. То что я написал, это основываясь на комментариях людей под лайв трансляции
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Ответ Its my life
Слабые удары у Шары для UFC. У меня бывают сны такие: когда я с кем-то дерусь, бью и бью, а результата нет и силы не чувствую.
Это ты взрослеешь во сне
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Ответ Нефанатик
Шара везучий парень. Получил мешка, да еще и дебютанта, да еще и на 3-х дневном уведомлении))) Первый средненький соперник завершит карьеру этого Шары.
В ЮФС мешки??? У вас, уважаемый, мания величия.
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