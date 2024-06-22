Гол Лукаку Румынии отменен из-за офсайда. Судьи не засчитали 3 мяча бельгийца за два тура Евро
Очередной гол Ромелу Лукаку на Евро-2024 отменен судьей.
На 63-й минуте игры с Румынией форвард, получив передачу от хавбека Кевина де Брюйне, вышел к воротам соперника и отправил мяч в сетку.
Шимон Марчиняк, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать гол из-за офсайда у Лукаку.
Теперь у Ромелу три отмененных гола на этом чемпионате Европы. В игре со Словакией точные удары нападающего не были засчитаны из-за положения вне игры и попадания мяча в руку его партнеру.
Изображения: кадры из трансляции Okko
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Автогол - 6
Лукаку - 3 (враги не засчитали)
Остальные: 2 и меньше