Гол Лукаку Румынии отменен из-за офсайда. Судьи не засчитали 3 мяча бельгийца за два тура Евро

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу судьи Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Шимон Марчиняк Футбол

Очередной гол Ромелу Лукаку на Евро-2024 отменен судьей.

На 63-й минуте игры с Румынией форвард, получив передачу от хавбека Кевина де Брюйне, вышел к воротам соперника и отправил мяч в сетку.

Шимон Марчиняк, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не засчитывать гол из-за офсайда у Лукаку.

Теперь у Ромелу три отмененных гола на этом чемпионате Европы. В игре со Словакией точные удары нападающего не были засчитаны из-за положения вне игры и попадания мяча в руку его партнеру.

Изображения: кадры из трансляции Okko

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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48 комментариев
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Лучшие бомбардиры Евро:
Автогол - 6
Лукаку - 3 (враги не засчитали)

Остальные: 2 и меньше
+67
0
+67
Все мы знаем какой частью тела он залез в офсайд на сомом деле, просто в эфире не этично показывать. Ну а на самом деле жалко этого добряка, к бабке надо сходить
+67
-4
+63
Ответ Its my life
Все мы знаем какой частью тела он залез в офсайд на сомом деле, просто в эфире не этично показывать. Ну а на самом деле жалко этого добряка, к бабке надо сходить
Бабка вряд ли сможет снять напряжение в той части тела, которой он постоянно попадает в офсайд
+32
0
+32
Самое главное все бегут радоваться году, как будто не знают, что будет дальше
+25
0
+25
Даже интересно как борьба Лукаку с офсайдами закончится на этом ЧЕ - пока все яяявно не в пользу Ромелу )
+18
-3
+15
Надо признать, без видеоповторов на миллиметры внимания не обращали, просто приблизительно смотрели на одной линии или нет. И я бы не сказал, что это было плохо.
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-1
+10
Скоро в конторах на матчи с участием Лукаку появится ставка на тотал отмененных голов.
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+9
Криштиану Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи, который увидел 3 отменённых гола Лукаку за два не полных матча
+15
-7
+8
Ждем автобиографию лукаку: вся жизнь в офсайде
+7
-1
+6
Только проклятье не позволяет Лукаку бороться с автоголом на этом чемпионате )
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+4
Когда взял Лукаку в фэнтези
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+4
Автоматическая фиксация офсайда очень крутая вещь!
+6
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+3
Ответ DmRush
Скоро в конторах на матчи с участием Лукаку появится ставка на тотал отмененных голов.
Уже давно есть такие ставки
+5
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+3
Ответ Tristan...
Криштиану Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи, который увидел 3 отменённых гола Лукаку за два не полных матча
Аналитки подтвердили связь между офсайдами Лукаку и голами из-за штрафной на этом Евро. Эксперты полагают, что другие игроки намеренно бют из-за пределов штрафной боясь попасть в офсайды Лукаку.
+4
-1
+3
Ответ AlexZhano__
Надо признать, без видеоповторов на миллиметры внимания не обращали, просто приблизительно смотрели на одной линии или нет. И я бы не сказал, что это было плохо.
На метры не обращали!На подыгрыши руками!ВАР-это лучшее и мячи с чипами!
+2
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+2
Ответ Its my life
Самое главное все бегут радоваться году, как будто не знают, что будет дальше
Лучший комментарий
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Жаль уже Лукаку, сегодня играл отлично! Заслужил хет-трик в следующем матче
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Ну тут реально микрометры были
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Чуть-чуть - убрать 5 кило - и порядок!
+1
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Это рекорд, или еще нет?
+1
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Лукаку должен помнить. что чтобы не попасть в офсайд он должен быть примерно за 25 см до линии защитников
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На мой взгляд милимитровые офсайды убивают дух игры. Как-то нужно менять это правило. Вопрос как, разрешат на 50 см впереди быть, например, будут миллиметры от этих 50 см считать :)
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Ответ Богдан
Бабка вряд ли сможет снять напряжение в той части тела, которой он постоянно попадает в офсайд
10 плюсов этому господину!
+3
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Отгрузит трёшку Украине в последнем туре
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Так вот куда отрикошетило проклятье шаманов Селюка и Туре
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Что более призрачно, гол Лукаку или отец Гамлета?
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Ответ Человек1991
Лукаку всё таки топ форвард) ему просто внатуре не везёт, все его голы штук 40-50 с офсайдов отменили )) а у одного португальца 70 голов с офсайдов засчитали . У Лукаку около 90 голов уже за сборную Бельгии, за сборные в среднем за матч по голам намного лучше чем Роналду. Вообщем по карьере Лукака приближается к отметке 400 голов.
Кстати, помню его тот же Мартинес в матчах с Сан-Маринами не выпускал и играл Бентеке или Батшуаи:) Так бы давно мог больше сотни забить, да и пенки часто партнерам отдавал:))
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Ответ Carasa
Ждем автобиографию лукаку: вся жизнь в офсайде
Не,я не злой,надеюсь забьет все же?..Не может так не везти бесконечно?..
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Ответ Cibron Nethis
Аналитки подтвердили связь между офсайдами Лукаку и голами из-за штрафной на этом Евро. Эксперты полагают, что другие игроки намеренно бют из-за пределов штрафной боясь попасть в офсайды Лукаку.
Заговор против трёхногого
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Ответ Tristan...
Криштиану Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи, который увидел 3 отменённых гола Лукаку за два не полных матча
Прочитал вначале: Криштиану Роналду стал самым возрастным автором гЕлевой передачи
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