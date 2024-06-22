Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро с 7 голевыми. Португалец также лучший бомбардир турнира

Криштиану Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро.

Португалец отдал голевой пас на Бруну Фернандеша во втором матче группового этапа с командой .

Для Роналду, который проводит свой шестой чемпионат Европы, это седьмая результативная передача за 27 матчей в финальной части Евро.

Он стал лучшим ассистентом в истории турнира, обойдя чеха (6 ассистов).

Также Роналду является лучшим бомбардиром в истории с 14 голами.