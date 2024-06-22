Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро с 7 голевыми. Португалец также лучший бомбардир турнира
Криштиану Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро.
Португалец отдал голевой пас на Бруну Фернандеша во втором матче группового этапа с командой Турции.
Для Роналду, который проводит свой шестой чемпионат Европы, это седьмая результативная передача за 27 матчей в финальной части Евро.
Он стал лучшим ассистентом в истории турнира, обойдя чеха Карела Поборски (6 ассистов).
Также Роналду является лучшим бомбардиром в истории Евро с 14 голами.
Лучший ассистент ЛЧ
Лучший бомбардир ЧЕ
Лучший ассистент ЧЕ
Это сильно
Хз, как считает спортс
7 было до матча