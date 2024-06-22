Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро с 7 голевыми. Португалец также лучший бомбардир турнира

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу Карел Поборски Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро.

Португалец отдал голевой пас на Бруну Фернандеша во втором матче группового этапа с командой Турции.

Для Роналду, который проводит свой шестой чемпионат Европы, это седьмая результативная передача за 27 матчей в финальной части Евро.

Он стал лучшим ассистентом в истории турнира, обойдя чеха Карела Поборски (6 ассистов).

Также Роналду является лучшим бомбардиром в истории Евро с 14 голами.

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171 комментарий
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Лучший бомбардир ЛЧ
Лучший ассистент ЛЧ
Лучший бомбардир ЧЕ
Лучший ассистент ЧЕ
+403
-26
+377
Ответ Xabi Alonso78
Лучший бомбардир ЛЧ Лучший ассистент ЛЧ Лучший бомбардир ЧЕ Лучший ассистент ЧЕ
Эгоистище! 😀
+215
-21
+194
Так Роналду настоящий капитан, что голевую на пустые отдал или эгоист, помешанный на личной статистике. Никак не пойму, что обуть?
+204
-10
+194
Аа вот в чём дело))))
+138
-21
+117
Ответ Azamat Abdukadyroff
Аа вот в чём дело))))
Ахахаха, мессичные раскрыли очередной хитрый замысел Роналду 🤣
+129
-15
+114
Ламин Ямаль - самый молодой игрок при котором Роналду стал лучшим ассистентом в истории ЕВРО 👍
+106
-7
+99
Ответ Xabi Alonso78
Лучший бомбардир ЛЧ Лучший ассистент ЛЧ Лучший бомбардир ЧЕ Лучший ассистент ЧЕ
GOAT🐐
+108
-22
+86
Ответ Pato07
Лучший по голам и голевым пасам в самом сильном турнире для сборных. Не это ли величие?
7 ассистов за 6 турниров? Сильно
+118
-48
+70
Лучший по голам и голевым пасам в самом сильном турнире для сборных. Не это ли величие?
+101
-34
+67
Ответ Pok_Toholo
7 ассистов за 6 турниров? Сильно
Ну да, учитывая что в этом турнире даже 10 матчей нету и которая имеет систему выбывание.
+42
-6
+36
Ответ Pok_Toholo
7 ассистов за 6 турниров? Сильно
6 турниров = 24 года, и каждый год он а топе мира
Это сильно
+31
-5
+26
удивлён, что рекордом ЧЕ Было всего 6 ассистов
+22
0
+22
Тот самый эгостичный эгоист 😂
+28
-7
+21
Ответ tcx89bpxcy
Какой же мерзкий комментатор с матч тв, тупые подколы в сторону Криштиану…
На матч тв много комментаторов с комплексами перед Роналду. Видна рука Генича в подборе кадров.
+21
-3
+18
Он прекрасен 🔥
+29
-11
+18
Ответ Azamat Abdukadyroff
Аа вот в чём дело))))
Забил, ну понятно, все как обычно, стал лучшим ассистентом, ааа , ну понятно, фейспалм просто, идиоты🤣
+23
-6
+17
Какой же мерзкий комментатор с матч тв, тупые подколы в сторону Криштиану…
+17
-4
+13
Ответ StarkO
Так Роналду настоящий капитан, что голевую на пустые отдал или эгоист, помешанный на личной статистике. Никак не пойму, что обуть?
Обувай сандалии с носками, тут как раз подходит!
+19
-7
+12
Ответ Pok_Toholo
7 ассистов за 6 турниров? Сильно
У Роналду два ассиста в двух полуфиналах, один из которых тривеллой - да, это сильно
+11
-1
+10
Официально лучший в истории
+14
-4
+10
Ответ Little-lawyer
удивлён, что рекордом ЧЕ Было всего 6 ассистов
а что удивительного? ЕВРО сложнейший турнир (особенно до расширения), где команд уровня Канады, Боливии, Венесуэлы, Катара, Чили с игроками уровня 39-летнего Видаля и ноунеймов из местного чемпа, и близко нет и не было. Тут фармить стату не на ком
+23
-14
+9
Сейчас набегут, скажут специально отдал пас, чтобы и тут набить стату себе))))
+10
-2
+8
Долголетие Криштиану творит чудеса. Исторические рекорды
+9
-1
+8
Ответ Солдатик
Карел Поборски (Чехия ) - 8 голевых передач. Опаньки. Но с Хави никто не сравнится . Он это делал в финалах.))
Так и у Роналду 8 ассистов
Хз, как считает спортс
+8
0
+8
Ответ red-blue-cote
За 6 Евро целых 7 ассистов. Остановите эту машину.
кто-то сделал больше?🤣
+8
0
+8
Ответ Sorokin v
6 турниров = 24 года, и каждый год он а топе мира Это сильно
подушню 6 турниров это 20 лет.но всё равно мощно
+7
0
+7
Чего стоит один ассист тривеллой в полуфинале ЕВРО против Нидерландов
+5
0
+5
Сколько матчей сыграл Поборски и сколько Роналду?) это говорит об эгоизме Криштиану, что он за 6 турниров только 7 передач отдал
+7
-2
+5
Ответ Солдатик
у Роналду 7, и он на втором месте.
У Роналду 8
7 было до матча
+4
0
+4
Ответ Футбол_это_жизнь
7 ассистов за 24 года и 27 матчей это конечно сильно. Повод для гордости И местные хомячки могут быть счастливы
Че по ассистам в ЛЧ, особенно в плей-офф? А по голам?
+6
-2
+4
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