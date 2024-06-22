Тренер 2Drots Кузнецов ударил журналиста на матче Медиалиги и послал его на три буквы

Тренер 2Drots ударил снимавшего его корреспондента на матче Winline Медиалиги.

2Drots и « » встречаются в ответной игре 1/4 финала МФЛ на стадионе в Нижнем Новгороде (1:1, первый тайм).

В середине первого тайма после столкновения головами с Владимиром Оленченко рассечение получил хавбек «дротов» Манна.

На поле началась небольшая потасовка. Главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов в грубой форме начал предъявлять претензии главному арбитру Александру Филимонову.

В это время его снимал один из представителей СМИ. Разгневанный Кузнецов пнул корреспондента и послал его на три буквы.

После этого на парня напал помощник Кузнецова Альберт Осколков, попытавшийся ударить журналиста кулаком.

За этот поступок Филимонов показал Осколкову красную карточку. Кузнецов при этом избежал наказания.

Позже стало известно, что корреспондент работал для телеграм-канала «Медиа Арена».

Примечательно, что в начале июня на игре МФЛ между 2Drots и «Народной Командой» охранник ударил футболиста «самураев» Алекса Стиля.

Охранник ударил игрока 2Drots по лицу – Медиалига считает, что он «выполнял свою работу»