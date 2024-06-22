Тренер 2Drots Кузнецов ударил журналиста на матче Медиалиги и послал его на три буквы

Теги происшествия судьи Дмитрий Кузнецов Амкал брань 2Drots «Манна» Станислав Манаев Владимир Оленченко Альберт Осколков Медиафутбол

Тренер 2Drots ударил снимавшего его корреспондента на матче Winline Медиалиги.

2Drots и «Амкал» встречаются в ответной игре 1/4 финала МФЛ на стадионе в Нижнем Новгороде (1:1, первый тайм).

В середине первого тайма после столкновения головами с Владимиром Оленченко рассечение получил хавбек «дротов» Манна.

На поле началась небольшая потасовка. Главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов в грубой форме начал предъявлять претензии главному арбитру Александру Филимонову.

В это время его снимал один из представителей СМИ. Разгневанный Кузнецов пнул корреспондента и послал его на три буквы.

После этого на парня напал помощник Кузнецова Альберт Осколков, попытавшийся ударить журналиста кулаком.

За этот поступок Филимонов показал Осколкову красную карточку. Кузнецов при этом избежал наказания.

Позже стало известно, что корреспондент работал для телеграм-канала «Медиа Арена».

Примечательно, что в начале июня на игре МФЛ между 2Drots и «Народной Командой» охранник ударил футболиста «самураев» Алекса Стиля.

Охранник ударил игрока 2Drots по лицу – Медиалига считает, что он «выполнял свою работу»

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31 комментарий
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Походу рейтинги у ребят падать начали
+56
-1
+55
В мире животных
+37
-1
+36
Ответ Vladimir Sushko
Такой футбол нам нужен?
Да это не футбол. Это трэш стриминг
+12
0
+12
Ответ Алексей Булгаков
я бы кузнецову за такое кабину вынес
Приедь и вынеси, диванное выносило мамкино
+18
-7
+11
Ребята для продвижения своего убогого шоу, уже все берега попутал, у них уже реально крышу сносит. Надеюсь Кузнецов, получит, что заслужил.
+8
0
+8
Топ-3 постановочных драк:
1. Драки в индийском кино
2. Драки в доме-2
3. Драки в медиалиге
+8
-2
+6
Ответ Zubi
Походу рейтинги у ребят падать начали
А они поднимались когда-то?)
+8
-3
+5
Зачем это на главной? Какое отношение оно имеет к спорту?
+5
-1
+4
Как лихо корреспондент в подтребунку сквозанул))
+3
-1
+2
Наконец-то о нормальном футболе пишут, а то ведь на чемпионате Европы прям никаких интересных событий нету
+2
0
+2
ЗВЕРЬЕ...
+2
0
+2
Такой футбол нам нужен?
+2
0
+2
Даже в боевиках начала 90х драки лучше ставили, поколение клинических дятлов
+2
0
+2
Ну а чем им внимание привлекать? Футбола там нет, остаётся реалити шоу, чем это и является.
Жаль тех, кто это смотрит. Если подростки - ещё ладно, вырастут, поумнеют. А если взрослые, то это, конечно, приговор 😁
+3
-1
+2
Лучше про порноактрис давайте новости.
+1
0
+1
Наконец-то футбольная новость в разгар Евро. А то уж заждались
+1
0
+1
Какие эмоции, даже на Евро такого нет😏
+1
0
+1
Кто же это говно смотрит?
+1
0
+1
В Бобруйск, животное!
+2
-1
+1
Ответ Zubi
Походу рейтинги у ребят падать начали
думаю половой акт на футбольном поле ещё более поднимет
+1
0
+1
Ответ Сергей Павлов
🤮 🤮 🤮
х
0
0
0
Ответ 88x22
Где-то загрустил один Халк Хоган :(
скорее Перс или Шовхал)
0
0
0
Ответ Вечно в бане
Топ-3 постановочных драк: 1. Драки в индийском кино 2. Драки в доме-2 3. Драки в медиалиге
Где-то загрустил один Халк Хоган :(
0
0
0
Ответ Bartez1986
у меня другой вопрос - откуда столько зрителей на этом редком гуано?
На него фануйди не нужно оформлять, если бы нужно было, столько людей туда не ходило)))
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По хорошему про нормальный футбол этот г-н должен забыть
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у меня другой вопрос - откуда столько зрителей на этом редком гуано?
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А почему не написали, на какие именно буквы?
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🤮 🤮 🤮
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Срочно на главную!
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